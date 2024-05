16 мая: униформа для животных от McDonald’s и гигантский карп

Доброе утро! Не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а воздух прогреется до +15 градусов.

Компания McDonald’s в Китае выпустила новую коллекцию игрушек Happy Meal, предназначенную специально для домашних питомцев. В честь Дня защиты детей, который отмечается 1 июня, четвероногие друзья смогут примерить на себя роль сотрудников McDonald’s.

В набор входят миниатюрные козырьки с логотипом бренда, бейджики для имени, игрушечные гамбургеры, коробки с едой и другие аксессуары, имитирующие предметы из ресторанов McDonald’s.

Новая коллекция - продолжение идеи, реализованной компанией в 2023 году. Тогда McDonald’s выпустил коллекцию предметов с фирменной символикой, включая козырьки для детей, стилизованные под униформу сотрудников.

Игрушки для питомцев будут доступны во всех наборах Happy Meal в китайских ресторанах McDonald’s до 11 июня.

Сегодня спокойно собираемся вместе с Kali Uchis - After The Storm ft. Tyler, The Creator, Bootsy Collins.

20-летняя Наоми Тернер из Великобритании возможно, установила новый рыболовный рекорд страны, выловив зеркального карпа весом 32,9 килограмма. Это произошло во время двухдневной рыбалки в графстве Кембриджшир.

Первые два дня удача обходила Наоми стороной, но она не сдавалась. Девушка решила изменить тактику и забросила удочку в более глубокий участок водоема. Спустя два часа ей улыбнулась удача – на крючке оказался настоящий гигант!

"Я не могла поверить своим глазам! - рассказывает Наоми. - Сначала я расплакалась от радости, потом долго не могла прийти в себя от восторга. Я сразу поняла, что это может быть самый большой карп в стране, и точно самый большой карп, выловленный женщиной-рыболовом в Великобритании. Этот момент я запомню навсегда!"

Предыдущий рекорд веса зеркального карпа в Великобритании составлял 30,8 килограмма. Однако, триумф Наоми может оказаться преждевременным. Эксперты проверяют, соответствовала ли использованная ею наживка установленным правилам. Если выяснится, что Наоми нарушила правила, ее рекорд не будет засчитан

Часто наше настроение зависит от различных обстоятельств, и его бывает достаточно легко испортить. В этой статье вы увидите забавных животных, способных поднять вам настроение даже в самый тяжелый день своим позитивным настроем.

Веселого настроения!