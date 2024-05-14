14 мая: первые в мире гонки на реактивных ранцах и обряд по вызову духа Сталина в Барнауле

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Наступает тепло. Сегодня в Туле облачно, а воздух прогреется до +12 градусов.

В Дубае прошли первые в истории профессиональные гонки на джетпаках. Восемь пилотов, оснащенных реактивными ранцами мощностью 1060 лошадиных сил, сразились за звание чемпиона.

Несмотря на недели подготовки, не обошлось без инцидентов. Один из участников потерял управление и упал в воду, подчеркнув рискованность этого вида спорта. К счастью, благодаря мерам предосторожности – гонки проводились над водой – серьезных травм удалось избежать.

Британский пилот Исса Калфон уверенно обошел соперников, завоевав титул первого чемпиона мира по гонкам на джетпаках. В интервью после гонки он признался, что сильно нервничал перед стартом, но адреналин и стремление к победе помогли ему справиться с волнением.

Это событие открывает новую эру в мире спорта, демонстрируя невероятный прогресс в технологиях и открывая захватывающие возможности для будущих соревнований.

Сегодня в наушниках My Chemical Romance - Na Na Na.

В Барнаульском "Сталин-центре" в рамках акции "Ночь музеев" готовятся провести необычное мероприятие: театрализованную реконструкцию спиритического сеанса по мотивам произведения Михаила Булгакова "Спиритический сеанс".

Организаторы обещают воссоздать атмосферу 30-х годов и передать дух эпохи, погрузив зрителей в мистическую атмосферу.

Однако, как именно будет адаптирован текст Булгакова, пока остается загадкой. В оригинальном произведении герои вызывают духов Наполеона и Сократа, которые предсказывают большевикам поражение, а затем попадают в руки чекистов. Останется ли эта сюжетная линия в барнаульской постановке или же дух Сталина заменит собой исторических личностей, пока неясно. Организаторы лишь интригуют, обещая участие "свиты Воланда".

Желающие принять участие в мистическом действе могут записаться заранее. Представления, продолжительностью около получаса, будут проходить в группах по 20-25 человек.

Остается только гадать, каким будет "послание" от духа Сталина и как это необычное действо будет воспринято публикой.

Нейросети, создавшие эти изображения, вдохновлены фантазией и творчеством, превращая обычных домашних питомцев в космических исследователей. Каждое фото заставляет улыбнуться и мечтать о том, как было бы забавно видеть котиков играющими с звездами и путешествующими по галактикам.

Внеорбитного настроения!