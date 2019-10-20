20 октября: сто лет фразе «Значение Тулы для республики огромно»

20 октября 1919 г. в письме тульским партийным руководителям Ленин написал: «Значение Тулы для республики огромно». И положил начало одной из любимейших в городе – пересказывать, что там было дальше, и было ли. Главное продолжение, по мнению абсолютного большинства, о чем говорили с нескрываемой гордостью, должна была значится фраза «но народец там не наш». Однако даже не вырванная из контекста она все равно имела свое первоначальное значение, а потому с полным правом красовалась на многих зданиях советской Тулы.

Народец – слово, конечно, типично ленинское, вот только в данной работе его нет. Хотя где-то дальше о том, что массы «не наши» в тексте стоит. Полностью же письмо Г. Н. Каминскому, Д. П. Оськину, В. И. Межлауку, написанное 20 октября 1919 г. выглядит так.

«Товарищи! Значение Тулы сейчас исключительно важно, — да и вообще, даже независимо от близости неприятеля, значение Тулы для Республики огромно.

Поэтому все силы надо напрячь на дружную работу, сосредоточивая все на военной и военно-снабженческой работе.

Крайне жалею о трениях ваших и Зеликмана с Петерсом (он работник крупный и преданнейший) и думаю, что виноват тут Зеликман, ибо, если была заметна негладкость, надо было сразу уладить (и не трудно это было сделать), не доводя до конфликта. Малейшую негладкость впредь надо улаживать, доводя до центра, вовремя, не допуская разрастаться конфликту.

Работа в Туле должна быть повышена изо всех сил и переведена всецело на военное положение. Декрет о сокращении гражданского управления будет издан на днях, его надо не только соблюсти, но применить архидобросовестно и усердно. В Туле массы далеко не наши. Отсюда — обязательно сугубая интенсивность работы среди войска, среди запасных, среди рабочих, среди работниц.

Если не хватает сил, пишите — поможем из Москвы.

За обороной следить, не спуская глаз: делаются ли блокгаузы? Не ослабевает ли работа? Есть ли материалы? Рабочие? Учатся ли красноармейцы? Снабжение их в порядке? Все эти и подобные вопросы должны быть розданы на специальное наблюдение дельных людей и партийно преданных товарищей. Вы отвечаете всецело за успех этой работы, за нерадение (если вовремя не обжалуете и не обратитесь в центр). Формирование войска имеет исключительное значение.

Если возьмем Орел, работу не ослаблять, а вдесятеро усилить, ибо без этого мы не победим, а остановка наступления для нас смерть».

Как видим, слова, что массы «не наши», больше к тому, что хватит заниматься распрями между собой, надо заниматься делом. Тем более, на подходе к городу войска Деникина. Кстати, в тот день, когда было получено письмо, Красная Армия Орел отбила. Что касается «не наших» масс, то откуда им быть «нашими», если на оружейном постоянно забастовки и массовое недовольство. Да еще и есть нечего, а всю получку рабочих патронного завода еще недавно вычистили лихие налетчики-анархисты, которых так и не поймали.

Пристыдил Ленин тульских товарищей, по-видимому, хорошо. В изданной в 1931 году книге Оськина «Записки военкома» Дмитрий Прокофьевич сетует на то, что «наши разногласия дошли до Владимира Ильича в более раздутом виде, чем было в действительности».

Тем не менее в связи с письмом собралось экстренное заседание губкома, на которое пригласили и членов Военного совета. Тут же присутствовали председатели уездных партийных комитетов. Заседание носило бурный характер. Руководитель губернии Григорий Каминский, со слов Оськина, Ленина всецело поддержал: «Нам надо прекратить совершенно бесполезную полемику и спор о том, кто прав и кто виноват в обострении отношений. Нам надо углубить все стороны нашей работы. Обеспечить полное выполнение стоящих перед нами задач. Белогвардейцы в каких-нибудь 150 верстах от Тулы. Если мы здесь будем заниматься препирательством, кто прав, кто виноват (кивок в сторону Зеликмана), и упускать из поля зрения основные вопросы, то дело будет архискверно».