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Тульские тайны: Этот день в истории города
21 октября: в Тульской губернии на пожаре украли сто ведер водки

21 октября: в Тульской губернии на пожаре украли сто ведер водки

21 октября 1914 года газета «Тульская Молва» сообщила об этом трагикомичном происшествии.

«Со станции Шульгино нам сообщают.

На днях в с. Шульгине от неизвестной причины произошел пожар здания, в котором помещается казенная винная лавка. Во время тушения пожара набежавшие крестьяне принялись растаскивать хранившуюся в лавке водку, причем разграбили ее до 100 ведер приблизительно. Кроме того, так сказать, кстати, разграблено было и имущество сиделицы на сумму около трех тысяч рублей.

Причина пожара выясняется».

Сиделица – в данном контексте лавочница, торговавшая, по видимому, на свою беду рядом с местом происшествия.

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Автор: Сергей Гусев
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