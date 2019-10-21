21 октября: в Тульской губернии на пожаре украли сто ведер водки

21 октября 1914 года газета «Тульская Молва» сообщила об этом трагикомичном происшествии.

«Со станции Шульгино нам сообщают.

На днях в с. Шульгине от неизвестной причины произошел пожар здания, в котором помещается казенная винная лавка. Во время тушения пожара набежавшие крестьяне принялись растаскивать хранившуюся в лавке водку, причем разграбили ее до 100 ведер приблизительно. Кроме того, так сказать, кстати, разграблено было и имущество сиделицы на сумму около трех тысяч рублей.

Причина пожара выясняется».

Сиделица – в данном контексте лавочница, торговавшая, по видимому, на свою беду рядом с местом происшествия.