19 октября: родился тульский музыкант и композитор Генрих Гиндес

Как правильный музыкант, Генрих Самойлович Гиндес родился в Одессе – 19 октября 1934 г. Хотя с детства о музыке не мечтал – наоборот, увлекала химия. «Для того, чтобы выжить в столице на стипендию студента-химика, нужно было обладать мужеством Мересьева, а я в герои не стремился», – шутил Гиндес.

Во время войны он потерял отца и волею случая попал в ряды «сынов полка» 27-й гвардейской дивизии. В 1945 году вышел приказ направить военных воспитанников в детские дома и интернаты. «Год я провел в детском доме, а затем меня с другом Ленькой перевели в своеобразную «суворовскую» школу – только с музыкальным уклоном. Нас сразу же усадили за духовые инструменты, хотя мы понятия не имели о том, как с ними обращаться. Перепробовали все: флейту, гобой, кларнет».

В консерватории получил специальность преподавателя школ военно-музыкантских воспитанников и начальника военного ансамбля, и в 1956-м по распределению попал в Тулу, где стал военным дирижером оружейно-технического училища – будущего артиллерийского училища, где он прослужил начальником оркестра 34 года! Стал одним из немногих в Советском Союзе военных, кто получил гражданское звание – «Заслуженный работник культуры».

Между прочим, вскоре после прибытия к новому месту службы отметился песней – положил на музыку стихи курсанта Шелешнева к 40-летию училища:

«Широко над городом

Песня разливается.

На лице играют отблески зари.

Мы идем по улицам –

Тула восхищается,

Знамя боевое реет впереди».

«На тот момент я уже умудрился перейти на третий курс «Гнесинки» и благополучно учился у таких мастеров как Летинский и Хачатурян. А поскольку заочного отделения там нет, приходилось гонять из Тулы в Москву по два раза в неделю. Асфальтированного шоссе тогда еще не было, приходилось ездить на мотоцикле по булыжникам. По приезде в Москву нужно было еще прийти в себя, потому что ноги и прочие части тела трясло неимоверно, а в аудиторию нужно было войти с сияющим видом, готовым к «труду и обороне»! Хачатурян, кстати, думал, что Тула – это где-то рядом с Арбатом, где он сам жил».

Генрих Самойлович с теплотой отзывался о руководителях училища, которые в должной мере оценили его способности, знания и надоумили поискать какой-нибудь другой интересный приработок. Так в его жизни появились музыкальное училище, ТЮЗ, драмтеатр.

«В ТЮЗе имелся настоящий оркестр с дирижером. Как-то я написал задорную песенку для главного героя одного из спектаклей. Режиссеру песня понравилось. Заведующей музыкальной частью понравилась. И всем актерам, включая премьера, – тоже. Беда была в том, что у этого премьера напрочь отсутствовал слух, а вокальные возможности были ниже средних. На следующий день мне позвонила наш талантливый завмуз, Евгения Николаевна Мамчина, и сдавленным от гнева голосом попросила приехать на репетицию. На месте я стал свидетелем сцены, когда актер пытался доказать аккомпаниатору, что она играет ему абсолютно другую мелодию, нежели ту, что она разучила с ним накануне! Представляете – только она разучит с ним буквально одну фразу, и он вроде бы все запомнил и поет, но стоит ему выйти на перекур, как все ноты вылетают из головы и он мурлычет совершенно другое! Мы долго не знали, как с ним бороться и в конце концов решили оставить все, как есть. В результате, каждый вечер на спектакле мы играли свою мелодию, а актер наполовину произносил, наполовину напевал непонятный речитатив. При этом, спектакль пользовался неизменной популярностью, а в прессе отмечали, что Гиндес использовал великолепный прием сочетания речитатива с мелодекламацией! Актер же до самого конца был убежден, что поет все правильно, и лишь оркестр фальшивит»!

В артиллерийском училище, основном месте его службы, был создан единственный в округе самодеятельный ансамбль песни и пляски. С появлением Гиндеса военно-музыкальная служба училища поднялась на новый уровень и обрела свое особенное лицо, которое определила творческая личность этого музыканта.

«Военный оркестр всегда должен быть образцом и строя и выправки.

Мы не только сопровождаем все воинские церемониалы, хотя это остается нашей обязанностью, но и проводим большую работу по эстетическому воспитанию военнослужащих, помогаем солдатской самодеятельности», – говорил он.

И вспоминал, что очень хорошо работалось с легендарным начальником училища В. Кулевым. «Этот человек понимал проблемы музыкантов, всегда был готов помочь, искренне заботился об эстетическом воспитании курсантов, делал все возможное, чтобы воспитать не просто служак, а культурных людей».

Впрочем, известность Генриха Гиндеса как музыканта и композитора распространялась не только на Тулу.

«Однажды меня пригласили для участия в постановке дней культуры в Киргизии. Жили мы на правительственных дачах на озере Иссык-Куль, ездили на дорогих машинах, питались на высшем уровне. И после того, как мы сдали свою постановку Министерству культуры, пошли в бухгалтерию получать гонорары. Я втайне надеялся, что мне заплатят три тысячи рублей – ровно столько было нужно на покупку нового мотоцикла с коляской. Смотрю в графу, а там – четыре нуля рядом с цифрой «три»! Подумал было, что это опечатка. Оказалось, что нет. Вернулся я домой уже на новеньком «Москвиче», а затем отправился в Одессу и долго еще водил маму и друзей по ресторанам»!..

В 1993 году Генрих Самойлович стал художественным руководителем Тульской областной филармонии.

Умер он скоропостижно, в 2003 году. В знак признания заслуг Генриха Самойловича перед городом и областью, на доме по адресу проспект Ленина, 97, где он жил, установлена мемориальная доска.

«Знаете, когда у меня начинается это свободное время? В полночь! Я прихожу с работы, ужинаю и приступаю к прослушиванию новых дисков. Часа два пытаюсь вникнуть в хоровод мелодий, а затем благополучно засыпаю. Я делаю это не для собственного удовольствия, а для того лишь, чтобы постоянно быть в курсе современных тенденций музыкального мира. Не только классической его стороны, но и эстрадной. Я очень придирчив, но и в то же время достаточно демократичен: могу воспринимать все возможные, как сейчас принято говорить, альтернативные направления. Хотя, если честно, мне кажется, что все эти альтернативы – в большинстве случаев от неумения создать нечто запоминающееся обычными средствами. Поэтому лично я предпочитаю ясные мелодии, а не концерт игры на тыльной стороне скрипки»!