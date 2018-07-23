23 июля: автокатастрофы прошлого века

Эта история того, как в окрестностях Косой Горы перевернулся автомобиль, описанная «Тульской Молвой» 23 июля 1913 г., интересна не только деталями происходившего, но и ссылкой на восхитительных басовских крестьян. Тогда, сто лет назад, они на глаз могли с высокой точностью определять, с какой скоростью мчится автомобиль.

«Вчера около четырех часов утра в тульское уездное полицейское управление сообщили по телефону с дачи Иванова на Косой Горе, что в лощине, близ Басова, на восьмой версте от Тулы произошла катастрофа с автомобилем и что среди пассажиров есть раненые, которым немедленно необходима медицинская помощь.

Уездный исправник г. Глаголев спешно протелефонировал полицейскому надзирателю Косой Горы, чтобы тот сообщил о несчастье заводскому врачу, который оказал бы помощь раненым, а сам тем временем стал телефонировать другим врачам Тулы, причем одного не оказалось дома, а другой, как сообщили из первой аптеки, только что выехал на место катастрофы. Врача этого исправник догнал за Тулой (это был г. Лейбензон) и предложил пересесть с извозчика к нему в экипаж, чтобы поскорее добраться на место катастрофы. Г-н Лейбензон был сильно взволнован, т.к. среди пассажиров потерпевшего катастрофу автомобиля находился его сын.

На месте катастрофы был лишь один стражник, присланный с Косой Горы для охраны автомобиля, а все пассажиры были доставлены на автомобиле Иванова в заводскую больницу. Всех пассажиров на злосчастном автомобиле было пятеро: А. С. Зябрев, С. А. Зябрев, Е. В. Конищева, офицер II Пехотного Псковского полка В. А. Вишневский и студент, сын доктора Лейбензона, репетитор детей Зябревых. У господина Лейбензона оказалась переломленной правая ключица и сильные ушибы всего тела и головы; серьезно также пострадала г-жа Конищева, у которой оказались кровотечения из носа и из уха, причем она не могла повернуть шеи. Автомобилем управлял С. А. Зябрев, получивший при катастрофе сильный ушиб груди рулем; пострадал также и офицер Вишневский – но более легко.

Раненого Лейбензона отец тотчас же увез домой в Тулу, а госпожа Конищева временно была оставлена в больнице Косой Горы, т.к. состояние здоровья ее настолько серьезно, что везти ее в Тулу в экипаже или автомобиле оказалось невозможным. Остальные пострадавшие прибыли в Тулу.

Главная причина катастрофы – непрочность автомобиля: оба правых колеса, т.е. и переднее, и заднее не катились, а «тормозили», вследствие чего мчавшийся из Тулы автомобиль перевернулся во время катания и стал на ребро поперек шоссе, оперевшись на недействующие колеса. С другой стороны катастрофе несомненно способствовала и быстрая езда, пассажиры заявляют, что они ехали со скоростью не больше сорока верст в час, а по словам басовских крестьян, скорость автомобиля была развита гораздо больше. Нужно заметить, что вся компания была навеселе, и автомобиль был пущен полным ходом, чтобы хорошенько «воздуху взять».