22 июля: премьера фильма, в котором не было фальши

22 июля 1963 г. состоялась премьера фильма «Мы, двое мужчин». Это была экранизация рассказа писателя Анатолия Кузнецова «Юрка — бесштанная команда».

Автор «Бабьего Яра» жил в то время в Туле. Соответственно и сам рассказ, и его киноверсия относятся к тульскому периоду творчества Кузнецова. После того, как Анатолий Кузнецов сбежал на Запад, фильм был запрещен к прокату и долгое время не демонстрировался. По сей день это один из самых неизвестных фильмов Василия Шукшина, который сыграл здесь главную роль — шофера, которого попросили съездить с мальчиком в город, чтобы купить ему школьный костюм. Или, словами автора, это фильм о шофера-забулдыге, которому случайно пришлось заботиться о ребенке, и в грубой хамской душе пьяницы вдруг пробудилась человечность.

Помимо несомненно хорошей драматургической основы, фильм заслуживает внимание и множеством бытовых деталей того времени, на которые сейчас особенно обращаешь внимание. Сам Кузнецов считал эту работу своей удачей; фильмом, в котором совсем не было фальши.

Если верить автору, «Мы, двое мужчин», даже стояли в программе Московского кинофестиваля — вместе с «8 ½» Феллини. Но в последний момент были заменены на некий идеологически выдержанный «Порожний рейс». Как писал Кузнецов, «встревоженный отдел культуры ЦК … охнул: разве можно представлять СССР картиной с какими-то бабами в ужасных платках, сопливыми детьми, халатно неотремонтированными дорогами; частные гуси, самогон, понимаете, и ни слова о ведущей роли партии, хотя бы для приличия».