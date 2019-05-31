31 мая: первый рейс скоростного поезда Тула – Москва

31 мая 1999 года по маршруту Тула – Москва – Тула от Московского вокзала отправился в рейс первый скоростной электропоезд повышенной комфортности.

Как выяснилось, это было историческое событие для города – сейчас очень многие туляки, отправляясь в столицу, выбирают именно этот вид передвижения.

Открытие было обставлено с максимальной торжественностью. Несмотря на раннее утро, отъезжающих приветствовал духовой оркестр, а девушки из фольклорного ансамбля Дворца культуры железнодорожников весело отплясывали «Калинку-малинку».

В составе электрички-экспресса были вагоны различных цветов, соответствующих трем классам комфорта. Вместо жестких лавок в классных вагонах появились самолетные кресла, работали бар и биотуалеты. Такой комфорт – да знаменитым «колбасным» электричкам из Москвы.

Экспресс, впервые в России произведенный на Демиховском машиностроительном заводе, способен был развивать скорость до 130 километров в час, однако такую стремительность не выдерживало железнодорожное полотно. Поэтому скоростной состав шел до Москвы два с половиной часа – со средней скоростью 76 км в час. Что тоже было очень быстро – обычный поезд не спеша стучал по рельсам около четырех часов.

Для удобства пассажиров работала предварительная продажа билетов на экспресс на всех станциях Тульской области. Причем, невиданное дело, приобретая билет заранее, не надо было даже платить комиссионные сборы.

На момент отправления первого в истории скоростного поезда Тула – Москва раскупили 601 из 779 билетов. Причем, в классе люкс не осталось ни одного. И это было очень хорошим началом.