4 февраля: в Пушкинском сквере Тулы прошел митинг в поддержку комсомола

4 февраля 1990 г. в Пушкинском сквере в Туле прошел митинг в поддержку комсомола. Он продолжался целых три с половиной часа – начался в два часа дня и закончился уже в темноте – в половине шестого. Никто не расходился, пока не выступил последний оратор.

Только выступающих на митинге было не менее тридцати. Не говоря уже о тех, кто пришел просто послушать или побузить. Время от времени возникали стычки и выяснение отношений, наиболее разгоряченными политикой гражданами уничтожались плакаты противоборствующей стороны. Такому выяснению отношений власть особо не препятствовала – ни одного милиционера в форме на митинге не наблюдалось.

Собравшихся то и дело пугали провокаторами, и они действительно периодически давали о себе знать. Страсти кипели нешуточные. Некоторые усиленно вне очереди прорывались к микрофону, выкрикивали оскорбительные лозунги. Но это все расценивалось не иначе, как примета вставшей на путь демократии страны.

Городской клуб комсомольского депутата призывал отдать голоса на предстоящих выборах за кандидатов от молодежи: «Их всего 56. Этих ребят отличают смелость, стремление к радикальным переменам в жизни общества, желание работать для людей. В их характере – честность и справедливость, нетерпимость к недостаткам и всяким злоупотреблениям. Нет только одного – демагогии и пустозвонства». Конкретных имен, правда, не называлось.

Сторонники смелых и радикальных ребят держали в руках плакаты «Нет – злобным нападкам на комсомол! Да – конструктивной критике».

Их главные идеологические противники – члены движения «Гражданская инициатива» держали в руках агитплакаты с двумя списками. На одном значилось, за каких кандидатов надо голосовать, на другом – кого вычеркивать. С кратким разъяснением почему эти люди не достойны поддержки избирателей.

Среди ораторов были кандидаты в депутаты и их доверенные лица, партработники и беспартийные, комсомольцы, члены ДС – Демократического союза, служащие, рабочие и пенсионеры. Выступающие говорили о главных болевых точках того времени, волновавших всех – о привилегиях, о шестой статье конституции, провозглашающей руководящую роль партии, о передачи власти Советам и необходимости радикальных экономических реформ, о национальных проблемах и экологии, милосердии и культуре.