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Тульские тайны: Этот день в истории города
3 февраля: тульский фотограф Вакуленко рекламирует себя снимками императора Николая II

3 февраля: тульский фотограф Вакуленко рекламирует себя снимками императора Николая II

3 февраля 1915 года витрина ателье фотографа Вакуленко украсилась двумя групповыми снимками Государя Императора, сделанными во время пребывания его величества 21 ноября 1914 года в Туле.

На первом снимке Государь Император среди дворян. На втором – среди раненых офицеров. Оба они были сделаны в стенах нынешнего Дворянского собрания. И, что удивительно, сохранились до нынешних времен. Никаких других фотографий, относящихся к тому визиту, в хду нет, а ведь наверняка снимали. Спасибо Вакуленко.

Кстати, если уж собрание опять стал дворянским, неплохо бы и табличку повесить, что в этом здании не только пролетарский поэт Асеев выступал, но и бывал последний российский император.

Фотоателье Вакуленко находилось на Киевской улице, то есть в центре города. Судьба этого человека удивительна. Из простого пензенского писаря («писец III разряда») он стал одним из пионеров отечественной фотографии. Он имел ателье в своем родном городе в Пензе и в Туле, где открыл свое дело в 1892 году. «Сходить к Вакуленко» было нарицательным понятием в городе, никаких пояснений не требовалось. Его мастерами снимались для истории самые значимые городские события. И, конечно, работа во время Высочайшего визита была достойна самой большой рекламы, чем Вакуленко и воспользовался. Как писала газета «Тульская заря», «снимки привлекают всеобщее внимание».

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Автор: Сергей Гусев
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