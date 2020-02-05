5 февраля: политрук Михаил Сизов предложил соорудить в Туле памятник защитникам города

5 февраля 1965 г. майор в отставке, участник обороны г. Тулы в 1941 году М. Сизов опубликовал в областной газете «Коммунар» заметку, в которой предложил установить памятник в честь героических защитников Тулы.

«В 1941 году в дни боев под Москвой туляки вместе с Советской Армией проявили чудеса стойкости и героизма. Под стенами нашего города были разгромлены отборные войска танковой армии гитлеровского генерала Гудериана. Надо увековечить в сердцах будущих поколений память об этом подвиге. Следует соорудить в Туле монумент в честь героев — защитников города в 1941 году. Средства на сооружение памятника можно собрать среди трудящихся, которые охотно откликнутся на это благородное дело».

На появившийся вскоре памятник на площади Победы деньги действительно собирали обычные туляки. Сам же мемориальный комплекс защитникам Тулы в годы Великой Отечественной войны был открыт 16 октября 1968 года.

Михаил Сизов — политрук в том самом небольшом отряде Волнянского, который остановил немцев в день первых боев за город. Сам попросился именно на этот участок. После того, как погиб Волнянский, взял командование на себя. Такой вот нетипичный для современного представления политрук Сизов, не прятавшийся за чужими спинами, не подслушивавший, кто чего не так сказал, а сражавшийся бок о бок с героями двух орудийных расчетов. В том бою получил контузию, всю войну, и до конца жизни слышал не очень хорошо.

Михаил Иванович Сизов уроженец Московской области — Бронницкого уезда, будущего Раменского района. Успел повоевать еще в Гражданскую, а с тридцатых годов, получив распределение после окончания Подольской школы продвижения на шахту в поселок Шварц, судьба связала его с тульской землей. Работал в совхозе Стубленка Болоховского района, потом в Болохове на шахте. В составе 732-го зенитно-артиллерийского полка дошел до Германии, а после окончания войны жил в Туле, работал в Центральном универмаге — который на перекрестке Советской и Коминтерна. Умер 17 мая 1977 года.

На фото: Михаил Иванович Сизов (в первом ряду крайний справа. Взрослый, разумеется) на встрече с учениками тульской школы.