1 января: в Туле начали показывать эпопею «Сибириада» – советские «Унесенные ветром»

1 января 1980 г. в кинотеатре «Салют» начали показывать эпопею Андрея Кончаловского «Сибириада», которую один из американских критиков назвал советскими «Унесенными ветром».

Поначалу это был банальнейший госзаказ о жизни нефтяников, да еще и приуроченный к съезду КПСС. О серьезной ставке высокого начальства на эту работу говорит хотя бы тот факт, что съемочной группе выдали не какую-нибудь «Шостку» или «Свему», а настоящий импортный «Kodak». И это тоже было правильно – в фильме потрясающе красивая работа оператора Левана Пааташвили. Да и в целом постановщик Андрей Кончаловский сделал из производственной истории настоящий шедевр о судьбе нескольких поколений. Американский кинокритик Дэйв Кер (The New York Times) вообще назвал фильм «своего рода славянским вариантом „Унесённых ветром“, снятым под мистическим влиянием русского кинопровидца Андрея Тарковского».

События фильма начинаются в 1907 году, и захватывают практически весь ХХ век. Хотя, как водится, у фильма была даже реальная историческая канва – многолетняя борьба Героя Социалистического Труда Фармана Курбан оглы Салманова за поиск нефти в Тюменской области в конце 1950-х годов. В 1979 году этот фильм получил Гран-при Каннского кинофестиваля.

В основной конкурсной программе фестиваля была показана 3,5-часовая, сокращенная версия «Сибириады». В советском прокате он шел в два захода – по две полноценных серии на каждый. Кончаловский настоял, чтобы в Каннах между первой и второй частями картины был сделан пятиминутный антракт – он опасался, что зрители не выдержат смотреть фильм без перерыва. Позже Людмила Гурченко вспоминала: «Этого перерыва мы боялись. А вдруг уйдут и не придут? Эти пять минут казались вечностью. Мы смотрели на пустые кресла, боялись взглянуть друг другу в лицо. Все думали об одном и том же». Однако после антракта зрители вернулись, и еще до конца фильма в зале начались аплодисменты, перешедшие к финалу в бурные овации.

«Золотую пальмовую ветвь», однако, «Сибириаде» не дали. Ее в тот год поделили «Апокалипсис сегодня» Копполы и «Жестяной барабан». Хотя сам Коппола, по воспоминаниям, был очень высокого мнения о советском фильме, и был готов поделить с ним главную награду фестиваля. Мнения о том, что это лучшая картина фестиваля 1979 года придерживалась и знаменитая Франсуаза Саган, входившая в жюри. «Сибириаде», однако, достался второй по значимости приз – Гран-при. Есть версия, что члены жюри из осторожности просто не стали делить главный приз между двумя супердержавами.