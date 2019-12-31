31 декабря: в Туле запустили новый маршрут троллейбуса

За несколько часов до праздника 31 декабря 1969 года на улицы Серебровского поселка Тулы вышли новые троллейбусы. Тогда они смело назывались голубыми, поскольку имели соответствующую расцветку. Так началось регулярное движение по пятому маршруту Зеленстрой – Московский вокзал.

Новая линия, протяженностью 5,7 километра, брала начало от площади Победы. Разворотный круг и конечная остановка были около автовокзала. Здесь троллейбусы пятого маршрута сворачивали на улицу 9 мая и следовали на Московский вокзал по улицам Болдина и Дм. Ульянова. Первое время на линии курсировали от 4 до 6 машин.

Для питания контактной сети на новой линии была построена тяговая подстанция, оснащенная кремниевыми выпрямителями. В дальнейшем линию обещали продлить по улице Красноармейской, чтобы связать юго-западный район города и Московский вокзал с центром.