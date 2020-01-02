2 января: в Туле детский утренник прошел во дворе дома

2 января 1960 г. состоялся детский утренник во дворе дома №90 по улице Коммунаров. «Коммунар» назвал это хорошей традицией – ежегодно устраивать для детей во дворе собственного дома общественную новогоднюю елку.

«И на этот раз ребята этого дома встречали новый, 1960 год, у своей красавицы-елки, – писала газета. – Ее убрали игрушками сами школьники, а один из родителей – В. Г. Амосов иллюминировал елку».

Жаль только, что фотографий с того замечательного утренника история не сохранила.