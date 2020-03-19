Голая кухня: хочешь, я расскажу тебе сказку?

Заглавное фото: картина В. Васнецова «Кащей Бессмертный».

Сказки, которые мы читали в детстве, казались романтичными и справедливыми. В них были злодеи и положительные герои, и зло всегда было наказано. Но давайте попробуем перенести персонажей этих сказок в XXI век.

Артемий Сафонов,

автор рубрики «Голая кухня»

Самый яркий и показательный персонаж для меня — старуха из сказки про золотую рыбку. Она всегда была героем явно отрицательным, который поплатился за свою жадность. Но вот она в нашем времени: сидит в убитой однушке на окраине и вечно ворчит на своего деда. А он, осунувшийся, поникший, идет за кредитом, чтобы купить бабке стиральною машину или электрический чайник, о котором та грезит третий год. И вот покупка дома, а старуха пуще прежнего бранится: чайник-то новый, а обстановку в квартире меняли еще при Ленине. И ее можно понять: человеку хочется уюта и комфорта, но «деда» все устраивает — пенное в холодильнике имеется, а больше ничего и не надо. Так может, ворчание старухи — не самодурство, а желание мотивировать старика на большее? Чтобы тот не лежал на печи, а двигался вперед и развивался?

Думаю, в наши дни такую «старуху» назвали бы героиней и посоветовали бы найти «деда» с большими амбициями, чем у курицы.

Всем известная Баба-Яга в начале своей истории была красивой девицей, которая от предательства и безответной любви решила уйти в лес, прекратить контакты с миром и мстить. Но мы, не разобравшись в ее судьбе, считаем ее гадкой старушенцией. А разве большинство девушек, когда у них не ладится в личной жизни, не похожи на нее? Грубят, кричат на всех, весь мир становится им врагом, и, затаившись в своей «избушке»-инстаграме, они проклинают всех вокруг.

Самым негативным мужским персонажем в нашем детстве был Кащей Бессмертный. А сегодня его бережливость и нежелание тратиться на ненужные вещи уже не назовешь плохими. Его жилище и облачение были очень достойными, а «подруги», которых он крал, ни в чем не нуждались, имели наряды, слуг, личные покои.

Разве нельзя назвать Кащея примерным семьянином, который желает, чтобы его близкие жили в достатке?

Мужик думает о своей семье, в отличие от деда, который никак не может купить своей старухе злополучный чайник.

Ну и напоследок давайте рассмотрим нашу дорогую сказочную вегетарианку, которая питалась только фруктами и овощами и пыталась привить это маленьким мужичкам, трудившимся в каменоломне. Речь о Белоснежке. Ее можно смело назвать эталонным персонажем доброты, хозяйственности и люби к здоровому образу жизни. В сказке готовила гномам овощные похлебки, пироги и каши. Очевидно, что мяса она приготовить и не могла: ведь лесные звери были ее друзьями. А мужичкам-то мясо надо: на овощах киркой девять часов не помашешь. И вот Белоснежка уходит в прекрасное далеко с принцем в его замок, где продолжает кормить его овощами. Парень забывает про охоту, грустит и начинает поглядывать на других принцесс в тиндере.

Сегодня Белоснежке было бы гораздо проще: можно просто заказать для себя что-то веганское и легкое, а для мужчины — мясное и сочное, от чего душа начнет петь. Например, тартар из мраморной говядины с трюфельным кремом и маринованными грибами шиитаке явно пришелся бы принцу по душе, да и гномам тоже.

Тартар из мраморной говядины с трюфельными кремом

и маринованными шиитаке от бара «Юность».

В сказках много волшебства, романтики и героизма, но как мало в них реальной жизни. А девочки и мальчики, зачитав в детстве эти книжки до дыр, ждут, когда же появится принц на белом коне или прекрасная принцесса. В это можно верить, но ждать — пожалуй, нет. Мы сами творим свою судьбу, счастье именно в наших руках. И мы способны сотворить волшебство — для себя и любимых.