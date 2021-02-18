Self Made Man: проект о тульских мужчинах
К 23 февраля мы подготовили проект Self Made Man: правила жизни мужчин, которые сделали себя сами. Это проект о мужской энергии в самых разных ее проявлениях. О сильных, уверенных в себе, творческих, успешных, о лидерах и победителях, о тех, кто умеет ставить цель и достигать ее.
Шесть мужчин, наглядно показавших, что «самому себя сделать» можно всегда и в любой сфере деятельности.
У современного мужчины так много вопросов и так мало времени на их решение. Не теряйтесь, читайте и действуйте!
Наши участники:
- Элвар Ахадов, врач-стоматолог, владелец клиники L-Dent
- Сергей Новиков, основатель Тульского правового центра
- Александр Хныченко, коммерческий директор компании «Современник»
- Михаил Арзуманян, основатель и руководитель сети стоматологических клиник Smile SPA
- Сергей Воронин, консультант по маркетингу, основатель маркетингового агентства полного цикла «Воронка»
- Кирилл Инюшин, собственник Группы компаний «К-холдинг»