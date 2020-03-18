Бабушки, или Угроза семейному счастью

Наш эксперт, постоянный автор Всеволод Татаринов продолжает разговор о кругах приоритетности, которые окружают любую семью. Сегодня в центре внимания — очередной круг, нарушение приоритетности которого может разрушить семейное счастье.

Всеволод Татаринов,

президент API, бизнес-тренер

В прошлый раз мы остановились на последствиях нарушения третьего круга приоритетности. Напомню, в первом, самом важном круге должны находиться вы сами, во втором — ваш супруг (а), в третьем — родители, которые с рождением у вас своих детей «переезжают» в четвертый круг.

Так вот, с рождением ребенка подкорковые структуры мозга посредством материнских программ берут власть над разумом молодой или не очень молодой мамы. Это очень опасное время для становления семьи, когда на неокрепшие в семейных бурях души молодоженов (да и староженов) обрушивается холодный шквал реальности. Мы разобрали, как ведут себя разные категории мужчин, когда молодая мама забирает привычный поток любви от мужа и отдает его своему чаду. Маме очень легко поддаться этому настойчивому голосу природы и начать неосознанно рушить хрупкие семейные узы.

И тут на сцену выходят две могучих силы… Первая ОПГ называется «Бабушки&Дедушки».

Обычно заправляет всей подрывной работой бабушка. Этот изощренный женский вариант Дона Корлеоне и Аль Капоне в одном лице ловко управляет своим помощником дедушкой, ведя различные подрывные действия, направленные на разрушение молодой семьи.

Справедливости ради замечу, что около 10% группировок управляются дедушками-тиранами. Но мы их не боимся, так как они малочисленны и слабы. Им не по зубам тягаться с настоящими воротилами семейных ОПГ — бабушками!

Самая большая опасность в том, что недружественные военные действия осуществляются классическим набором закулисных интриг, подрывной работой в тылу врага и демотивирующей агитацией.

Как это выглядит в реальности? Женщины, суть которых — кооперация, имеют «прошитые по умолчанию» программы беспрерывного общения с мамой и подругами. Кстати, если вам встретилась редкая женщина, которая в этом не замечена, всерьез задумайтесь о возведении ей памятника, хотя бы нерукотворного.

Итак, мама и дочь, как девайсы из одной линейки производителя, постоянно передают друг другу массивы информации, которые с точки зрения мужчины лишены практической смысловой нагрузки. А вот и не угадали, мужчины! Нет смысла? Очень даже есть! Он находится в ощущении поддержки и виртуально организованной эмоциональной паутине, которая в свою очередь дает ощущение жизни, защищенности и штатного процесса функционирования.

Бабушка, безусловно, всегда находится на стороне дочки, тем самым одна неосознанность и яростная сила животных инстинктов подпитывает другую неосознанную, могучую и древнюю силу основного инстинкта.

Так как осознанностью и объективностью там и не пахнет, молодая мама, разум которой и так подчинен инстинктивным программам, совсем теряет связь с действительностью. В этот момент со стороны ее мамы, которую в народе именуют тещей, проходят различного рода внушения, а зависание на телефоне и поджаривание мозга волнами от мобильного телефона воспринимаются как дружественный шаг и поддержка. На фоне этого идет все большее разделение между «ним» и «нами». Классическая формула «разделяй и властвуй».

Дедушки в этом плане менее опасны, так как не обладают животной удалью и неистребимым желанием присесть на уши дочери. Дедушки являются в основном слепым орудием в руках ловких и опасных бабушек.

Лекарство от ОПГ — осознанность. Мама, как бы ни было тяжело, должна помнить о кругах приоритетности и, выбирая между тем, чтобы отдать свое время и энергию своей маме или мужу, должна выбирать мужа. Помня о том, что ребенок является их плодом любви, но не является поводом для создания классического треугольника, где кто-то один — лишний. Муж и жена должны быть неразделимы и вместе проходить через все испытания и радости семейной жизни.

И в защиту бабушек. Они не исчадия ада, которые спят и видят, как бы разрушить молодую семью, — в основном ими движут инстинктивные программы. Бабушки, за редким исключением, не особенно задумываются о последствиях своего поведения и даже прямую диверсию против семейного счастья трактуют исключительно во благо семьи. Поэтому относитесь к этому с пониманием. Родителей нужно любить, но не следует позволят им и никому другому лезть в вашу сугубо личную семейную жизнь.

Жизнь состоит из противоречий. Мы никогда не получаем того, что хотим, на «блюдечке с голубой каемочкой» — за всем стоит определенное количество труда. Конечно, хотелось бы, чтобы труда было поменьше, а желанных результатов побольше. Для этого нужно быть готовым действовать, как только на горизонте появится возможность. Эта готовность и нахождение в состоянии «бодрствования» называются осознанностью.

Будьте осознанными — это именно та основа, которая помогает вам управлять жизнью.

О другой ОПГ, огромной и очень грозной — подругах — мы поговорим в следующей статье и внесем под софиты скрытую опасность, которую они с собой несут.