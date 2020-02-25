Как делать рекламу?

Советская реклама продуктовых магазинов. Как думаете, какова ее маркетинговая стратегия и цель? Источник изображения: www.pinterest.ru.

Предприниматели часто пренебрегают комплексным подходом к продвижению своего бизнеса. Давайте разберемся, что это такое и как его

реализовать в вашей рекламе.

Сергей Воронин, маркетолог.

Комплексным подходом я называю правильное использование хотя бы минимального количества необходимых каналов привлечения клиентов. Но часто предприниматели находят для себя один-два канала и довольствуются ими, если они приносят результат. Или используют несколько каналов, но качество использования на очень низком уровне. Все это выглядит как попытки ехать на машине с одним колесом или с четырьмя квадратными колесами.

Иногда рекламные инструменты применяются не к месту. Эта ситуация похожа на поездку на спортивном автомобиле по полю или на гусеничном танке по скоростному шоссе. При этом, не получая результата, предприниматель делает вывод, что автомобиль плохой или его водитель.

На самом деле нужно применять необходимые инструменты в нужное время и в нужном месте. Как это делать?

1. Любые рекламные и маркетинговые активности должны соответствовать маркетинговой стратегии вашего бизнеса. Если вы не будете понимать, куда вы идете, вы никогда не сможете найти туда дорогу. При этом стратегия должна быть не в вашей голове, а в виде документа, сформированного на основе анализа рынка и компании.

2. Исходя из стратегии продвижения станут понятны его цели. Не бывает рекламы ради рекламы. «Привлечение клиентов» не может быть целью рекламы – это очень абстрактное понятие. Реклама может исполнять навигационную функцию, привлекать тех, кто уже вас ищет, формировать у потребителя мнение, привлекать на акцию или распродажу, увеличивать имидж компании и т. д. Вариантов очень много, и для каждого используются свои методы и техники.

Рекламу можно сравнить с кулинарией: если блюдо приготовить неправильно, то продукты будут напрасно испорчены, а ведь они могли бы стать шедевром в руках мастера.

3. Когда вы понимаете цели рекламы, вы можете выбрать необходимые каналы для коммуникации. Наиболее верно использовать комбинацию офлайн- и онлайн-каналов, к примеру, социальные сети, сайт, глянцевый журнал. Цель правильной рекламной компании в том, чтобы добиться от одного потенциального клиента не менее трех касаний с вашей рекламой через разные каналы. Но в идеале касаний должно быть 7. Такой подход сильно увеличивает результативность рекламы.

4. Если ваш рекламный бюджет сильно ограничен, начинайте работу с онлайн-каналов: соцсетей, сайта, тагетированной и контекстной рекламы. Первый шаг – это конверсионный продающий сайт и ведущая на него контекстная реклама. Именно этот инструмент позволяет работать с готовым спросом, то есть с теми, кто и так ищет ваши товары или услуги в интернете. Даже если вы используете данный канал и думаете, что делаете это на отлично, то это не так. Из любого бизнеса и из любого инструмента рекламы можно «выжать» гораздо больше после его оптимизации.

5. Когда вы переходите к работе с офлайн-каналами, не забывайте о том, что они нужны для формирования знания о компании и для навигации (если носители рекламы находятся недалеко от вашей торговой точки). И снова не забывайте о целях рекламной компании, которые осознали на этапе формирования стратегии.

6. В один период времени реклама через все каналы должна нести один и тот же посыл. Нельзя на радио рекламировать одну акцию, а на ТВ - другую.

7. Не забывайте о том, что 80% населения планеты - визуалы. Эти люди намного лучше воспринимают то, что видят. Выводы делайте сами.

8. При сильном недостатке рекламного бюджета чередуйте рекламные каналы от месяца к месяцу, но не отказывайтесь от результативных.

9. Адекватно планируйте рекламный бюджет. Конечно, все бизнесы разные, но если вы тратите на рекламу менее 3% от своего оборота, считайте, что у вас нет рекламы.

Поэтому надеяться на ее эффективность – это все равно, что бросить камешек в море и ждать, что оно выйдет из берегов.

Возможно, данная информация покажется кому-то банальной, ведь я рассказал основу основ. Скажем так: если бы существовал детский сад для будущих маркетологов, то данные знания преподавали бы в ясельной группе. Тем не менее многие предприниматели и даже маркетологи совершают в этом ошибки, тем самым заранее обрекая свою рекламную кампанию на провал.