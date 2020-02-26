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Модный город
Выбор редактора: 4 источника вдохновения

Выбор редактора: 4 источника вдохновения

Приглашенный редактор февральского номера «Модного города» врач-косметолог Татьяна Заикина рассказала нам о местах, вещах и событиях, которые ее впечатлили.

Обучение у мировых экспертов

Каждый год я стараюсь посетить несколько крупных косметологических конгрессов. Как говорит один известный доктор-косметолог и спикер международных мероприятий, «бойтесь врачей, вернувшихся с конгресса». Шутка, конечно. После таких мероприятий хочется попробовать всё новое и внедрять в практику.

Косметика

Американская профессиональная косметика Zein Obagi – линия, с которой я работаю, пользуюсь сама и рекомендую пациентам. Особенность этих продуктов в том, что назначить протокол лечения может только косметолог. При четком следовании рекомендациям результат не заставит себя ждать: косметика решает много проблем – морщины, гиперпигментация, воспаления и поствоспалительные последствия. Ежегодно марка обновляет протоколы или составы, это побуждает учиться, читать, узнавать новое.

Путешествия

Путешествия для меня – однозначно самый важный источник вдохновения. Летом прошлого года мы побывали в необыкновенном уголке Земли – на острове Санторини. Небольшой остров с белыми домиками настраивает на романтический лад. Хочется надеть струящееся лёгкое белое платье и наслаждаться моментом. Видимо, Санторини (остров Святой Ирины) помог выбрать имя для дочки – Арина.
Ещё меня очень вдохновил Сан Ремо – маленький курортный итальянский город, располагающий к прогулкам.

Фильм

Из фильмов очень приятное впечатление оставил сериал «Жуки». Очень смешно, не пошло, нет однотипных дурацких шуток – просто посмеяться и поднять себе настроение. Жду продолжения.

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Автор: Екатерина Белова
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