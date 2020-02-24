Бьюти-тест: пилинг с эффектом фотошопа

Пилинг на эрбиевом лазере – любимая процедура косметолога Ким Кардашьян – обещает выровнять кожу не хуже фотошопа, чтобы вы могли делать идеальные селфи без фильтров. Руководитель «Модного города» Марина Кузнецова решила проверить это обещание и сделала лазерный пилинг.

Фотошоп и другие фоторедакторы позволяют выровнять кожу, сгладить несовершенства и придать ей деликатное сияние. То же самое делает и лазерный пилинг на эрбиевом лазере: он работает на поверхностном слое кожи, отшелушивая клетки, которые блокируют светоотражение. Кожа очищается, выравнивается и приобретает то самое свечение, которого раньше можно было добиться только макияжем и/или специальными фильтрами для обработки снимков.

Елена Черных, врач-косметолог.

– Знаменитый косметолог семьи Кардашьян Саймон Урьян предпочитает именно Dermablate MCL 31 – качественный, современный, многофункциональный и крайне эффективный эрбиевый лазер. Этот аппарат позволяет творить чудеса, не подвергая пациента опасности и не заставляя его проходить через побочные эффекты и огромные сроки реабилитации.

Одной из любимых процедур всех голливудских звёзд является лазерный пилинг с эффектом фотошопа на данном аппарате. Это деликатный и щадящий режим, позволяющий без реабилитации улучшить цвет лица, сузить поры и придать лицу красивое светоотражение.

Процедура состоит из трех этапов: демакияж, воздействие лазером через фракционную насадку и восстанавливающий крем.

Для получения эффекта фотошопа достаточно сделать одну процедуру.

Для длительного результата, который имеет свойство накапливаться, процедуру нужно проходить курсом – 3-4 раза через 3 недели.

Лазерный пилинг устраняет такие проблемы, как неровный цвет кожи, расширенные поры, мелкие морщинки (на фото слева). Пилинг выровнял тон кожи, придал ей матовость и здоровое сияние (фото справа).

Марина Кузнецова:

– Процедура абсолютно комфортна, я чувствовала только легкое тепло. После пилинга покраснение было очень деликатным, в виде мелкой сеточки, которая заметна только вблизи, и оно прошло буквально в течение пары часов. Порадовало то, что лицо почти не шелушилось, кожа не сходила «лоскутами», как после многих других пилингов. Реабилитационного периода практически нет! А результат налицо: кожа стала более матовой, разгладились мелкие морщинки, поры сузились.