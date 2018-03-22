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А можно устроить свадьбу в воскресенье?

А можно устроить свадьбу в воскресенье?

Почему нет? Сейчас свадьбы организуют даже в будни, и, как говорят свадебные специалисты, это удобнее молодоженам и по деньгам выгоднее. Екатерина и Дмитрий устроили свадьбу тоже не совсем в привычный для таких праздников день — в воскресенье, и не пожалели.

Подготовку к свадьбе Катя и Дима начали за год до назначенной даты.

— Я не раз была на свадебных выставках и мастер-классах и знала, как должен строиться свадебный день, — рассказывает Катя. — А вот мой будущий муж представлял его стереотипно: подъем в 4 утра, выкуп в подъезде, покатушки по памятникам, загс в 12.00. Долгая фотосессия в парке, где куча свадеб борется за более-менее приемлемое место для фото. Застолье в ресторане с кучей гостей (большую часть из которых ты не знаешь), где ведущий мучает молодых конкурсами и не дает поесть…

Для нас стало огромным плюсом то, что профессиональный организатор стал нам опорой и поддержкой на протяжении всей подготовки. Она помогла нам просчитать бюджет, выбрать место проведения и, что самое главное, концепцию свадьбы

Роспись мы назначили на пятницу, а свадьбу — выездную регистрацию и банкет — на  воскресенье. А кто сказал, что так нельзя?

Зато все интересующие нас поставщики услуг в воскресенье были свободны и предлагали выгодные условия сотрудничества, в том числе и ресторан в Москве.

Декором для зоны выездной регистрации стало любовное письмо Людвига Ван Бетховена на английском, зону президиума украшала надпись на английском: Every love story is beautiful, but ours is my favorite («Каждая романтическая история прекрасна по-своему, но наша мне нравится больше всего»).

Именно это и стало ключом ко всему дню: это наш и только наш день, и провести его мы можем так, как хотим мы.

Мы пошли против стереотипов и сделали так, как комфортно нам:

1.Мы расписались в пятницу, а играли свадьбу в воскресенье, поэтому в день свадьбы не спешили в ЗАГС.

2. Мы выспались в наш свадебный день, спокойно позавтракали вместе и собирались в соседних комнатах гостиницы. У нас не было выкупа, а были прекрасные интерьеры для фото сборов жениха и невесты и трогательная встреча в свадебных образах,

3. У нас не было катаний, зато была чудесная фото/видео прогулка по территории отеля.

Гостям не надо было мотаться за нами целый день и нервно ждать, когда их покормят.

И к началу церемонии все гости
были трезвыми.

4. Наши родители не занимались организацией праздника, а спокойно приехали к назначенному времени в ресторан

5. У нас была красивая церемония обмена кольцами/клятвами. Это было настолько трогательно и незабываемо, что никто не смог сдержать слез. И именно ее вспоминают все наши гости

6. У нас были только самые близкие люди.

7. На нашей свадьбе не было пошлых конкурсов.

Итог: у нас была идеальная свадьба. Не бойтесь отказываться от устаревших традиций, делайте вашу свадьбу так, чтобы вам было комфортно!

Организатор: Юлия Сергиенко, свадебное агентство Wedisson.
Место: Петровский Путевой Дворец, ресторан «Карамзин», Москва.
Фото: Анна Гуськова.
Декор: Татьяна Снигур.
Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 −3
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