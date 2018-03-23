Гладко на свадьбу

На свадьбе есть много моментов, которые демонстрируют окружающим гладкость кожи невесты: платье с декольте, фото крупным планом, традиция снятия подвязки и другие. Чтобы невеста была в себе уверена, на коже не должно быть ни одного лишнего волоска. Что сделать перед свадьбой и о чем не забыть, рассказывают специалисты студии iSweet.

Правило 1. Не удаляй волосы за день до свадьбы

Оптимальный срок – за 2-3 дня до даты, чтобы прошли покраснения. Если раньше ты никогда не удаляла волосы в салоне, совет – прийти на первую процедуру за месяц до свадьбы и потом за 2-3 дня до торжества прийти в салон повторно. Так кожа будет менее чувствительной к воздействию и останется гладкой на более долгий срок.

Помни, что в течение суток после процедуры противопоказан солярий и «тяжелый» профессиональный макияж.

Правило 2. Гладкость – везде

Чаще всего невесты приходят на обработку зоны бикини, ног, подмышечных впадин. Помни, что на свадьбе в объективе фото- и видеокамеры на виду будут также твое лицо и руки. Если платье открытое – руки однозначно нужно избавить от волосков. Если на лице есть пушок – его тоже лучше удалить. Как и волосы на кистях рук, чтобы на фотографиях с кольцами, когда пальчики снимаются крупным планом, они выглядели идеально.

Фотографы любят снимать руки с кольцами крупным планом Фотошоп, конечно, все исправит, но лучше, если пальцы не будут волосатыми.

Правило 3. Береги время

Предсвадебные дни у невесты расписаны по минутам. Сэкономить время поможет процедура «в 4 руки». Если один мастер на обработку всех зон тратит 2 часа, то два мастера в четыре руки справятся с задачей за 1 час 15 мин.

Воск или сахар? Если ты хочешь обработать сразу несколько зон, воск справится с этим быстрее.

Если же время есть и для тебя важнее качество, твой вариант – шугаринг: сахар позволяет более тщательно удалить волоски.

Правило 4. И жениху стоит удалить лишние волосы

Чтобы не беспокоила щетина на лице или отросшие после стрижки волосы на задней части шеи, их можно удалить воском или сахаром. Кожа будет гладкой надолго. Оптимальное время, как и у невесты, – за 2-3 дня до торжества.

Еще одна нужная женихам процедура – парафиновое СПА для рук, чтобы на фотографиях грубая кожа не контрастировала с ухоженными пальчиками невесты. Парафин делает кожу мягкой, гладкой, убирает сухость и трещинки.