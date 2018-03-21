Восточная сказка Роберта и Юлии

Роберт – иранец, живущий в Дубае. Юлия – тулячка, переехавшая туда же по работе. Три года назад на одной из выставок к стенду компании по продаже недвижимости, которую представляла Юля, подошел мужчина и стал расспрашивать про квартиры и дома...

Александр Родин,

руководитель свадебного агентства Wedisson

Однако Роберта заинтересовала совсем не профессиональная деятельность девушки, а она сама. И вот, после нескольких деловых встреч на объектах недвижимости, он сделал ей предложение… А 17 августа 2017 года в парк-отеле «Грумант» Роберт и Юлия стали мужем и женой.

Так как будущие молодожены живут и работают в Дубае, ватсап и скайп стали нашими лучшими друзьями за полгода работы с этой парой. Утверждение концепции, декора, подбор специалистов, сценарий, оплата – все удаленно, в режиме онлайн. И сейчас, оглянувшись назад, мы понимаем, какая колоссальная работа была проведена по организации «Восточной сказки Роберта и Юлии».

Для того чтобы создать атмосферу Востока, мы полностью затянули купол шатра легкой тканью и повесили пять классических люстр. Место молодых украшали три масштабные арки с резными фасадами и тканевыми драпировками. Специально для этой свадьбы отшивался текстиль, ткани согласовывались с невестой.

Чтобы подчеркнуть богатство и колорит Востока, мы заказали золотые тарелки и приборы для гостей, а пол украсили белоснежной глянцевой дорожкой с золотой надписью имен молодоженов. Благодаря сценическому свету мы залили всё пространство нужной нам цветовой гаммой. И наш шатер превратился в роскошный свадебный дворец.

Два человека из 40 гостей – жених Роберт и его брат – ни слова не понимали по-русски. Они настраивались на то, что их задача – просто улыбаться…

В итоге жених был в центре событий наравне с невестой: мы организовали дублированный перевод церемонии, а также пригласили ведущего, который провел свадьбу на двух языках. И это дало свои плоды! Было видно, как слова регистратора попадают в самое сердце жениха, как он волнуется и переживает… и как любит Юлю.

На банкете мы показали 12 видеопоздравлений от близких людей жениха, которые в силу разных обстоятельств не смогли попасть на свадьбу, – мамы, папы, сестры, племянников, друзей со всех уголков планеты: Иран, Франция, Англия, Америка… Гости тоже через одного говорили поздравления на английском.

А апофеозом торжества был еще один подарок Роберту от невесты – невероятный салют под французскую «Вечную любовь» Шарля Азнавура (жених учился во Франции, и французский язык для него – второй родной), в конце которого все небо раскрасили 13 мощнейших залпов – любимое число жениха.

Организация свадьбы: Александр Родин, свадебное агентство Wedisson. Фото: Юлия Часовских. Декор: Татьяна Снигур.