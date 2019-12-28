Шуба без обмана: 5 правил выбора меха

Покупка шубы – дело рискованное: ни цена, ни многочисленные ярлыки и бирки не страхуют от обмана и подделки. Мы составили несколько правил, которые помогут не ошибиться и купить качественные меха.

Правило 1. Не верьте высокой цене

Цена перестала быть показателем качества шубы из-за «грязного» маркетинга, на который идут продавцы. Шуба, реальная цена которой – 50 тысяч рублей, может быть выставлена за 500, но скидка 80% «позволит» вам купить ее «всего» за 100. Так что высокой цене не всегда можно верить.

Правило 2. Посмотрите на мех

Внешний вид и тактильные ощущения помогают распознать хороший мех, если вы уделите этому время и внимание. Поэтому не торопитесь. Для примера возьмем норку: мех должен быть блестящим на вид и бархатным на ощупь. У него должна быть густая подпушь (именно она согревает) и низкая ость (более длинные остевые волоски в верхнем слое).

У дешевой норки подпуши практически нет, зато ость длинная, колкая: это говорит о том, что норка выращена за короткие сроки, и подпушь не успела сформироваться. Такая шуба имеет «колкий», игольчатый» внешний вид, плохо греет, ость быстро ломается и вытирается. Через пару сезонов ее можно будет выбрасывать.

Правило 3. Изучайте всё

Раньше шубы были защищены от подделок фирменными ярлыками пушных аукционов, бирками производителей, декларациями и т. д. Сейчас подделывается всё, поэтому – снова внимание!

На любой шубе обязательно должен быть ярлык на мех – знак пушного аукциона, где производители шуб закупают меха.

Самые известные североамериканские аукционы черной норки – Blackglama, BlackNafa, норка других оттенков продается на аукционе Nafa; в Европе – аукционы Kopenhagen Fur и Saga Furs.

Но и их ярлыки на шубе – еще не гарантия: их могут подделывать. Зайдите на сайт аукциона, изучите, как должен выглядеть ярлык, и сравните с тем, что вы видите на шубе.

Ярлык производителя тоже мог бы быть защитой от подделки, но подделать могут и их. Одна из гарантий – знаки производителя на подкладе шубы, иногда – на пуговицах: такими вещами контрафактные производители обычно не заморачиваются.

Вторая гарантия – опять же сайт производителя: у всех фабрик есть свои сайты и группы в соцсетях. если вы видите на шубе название производителя, забейте его в поисковике. Ничего не находится? Задумайтесь, что вы собираетесь купить. А лучше бегите от этой шубы.

Еще одна степень защиты – КИЗ, контрольно-идентификационный знак, которым сейчас маркируются все изделия из меха. Он должен висеть на петле или вешалке шубы и его невозможно снять без повреждения. На КИЗе есть QR-код, отсканировать его можно с помощью приложения «Честный знак».

Не поленитесь скачать приложение: оно вам еще пригодится, так как с нового года КИЗами будет маркироваться вся одежда и обувь. Считайте QR-код с ярлыка на шубе и посмотрите, подлинный ли код. Красными КИЗами маркируются изделия импортного производства, зелеными – отечественные.

Правило 3. Покупайте в проверенных местах

Пожалуй, единственный на 100% верный способ купить хорошую качественную шубу из качественного меха, - купить ее в солидном магазине. Это как в случае с автомобилем: если мы не хотим быть обманутыми, то идем за ним не абы куда, а к официальному дилеру. Та же история с шубой: выбирайте хороший магазин, который давно на рынке. Если у ваших знакомых есть хорошие шубы, спросите, где они их покупали и довольны ли приобретением.

Правило 4. Больших скидок на хорошие шубы не бывает

Качественная шуба, из аукционной норки, от хорошего производителя, стоит в среднем 180 000 рублей. Максимальная скидка, которую может сделать продавец, - 10%: таково ценообразование, эти шубы дороги уже в закупке. Если в сезон распродаж вы видите норку за 60-80 тысяч рублей, задумайтесь: что с ней не так? Магазин готов идти на убытки, продавая ее дешевле себестоимости? Или он закупил ее по еще более низкой цене, чем предлагает вам?

Если вы хотите купить хорошую шубу – не ждите лета или сезона распродаж. Шуба – не колбаса, она не испортится. Магазину нет смысла продавать ее себе в убыток: он оставит ее до следующего сезона и продаст по справедливой цене.

Правило 5. Купите пуховик

Шубу не покупают на один сезон – ее всегда рассчитывают носить долго. Но если хорошая шуба сохранит достойный и актуальный вид и через много лет, то некачественная уже через год будет выглядеть так, как будто ее носят уже давно. Поэтому, если вы не можете позволить себе на хорошую шубу – лучше купите на эти деньги хороший пуховик. В пуховике или пальто за 50-70 тысяч рублей вы будете звездой, а в шубе за те же 50 – одной из многих.

Шуба не должна напоминать шубу только издали, она должна быть ею.

А что модно?