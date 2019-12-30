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Пара на вечер: выбираем обувь на Новый год

Пара на вечер: выбираем обувь на Новый год

Так и не купили туфли на новогоднюю вечеринку? Если вы еще озадачены этим вопросом, вот несколько советов по модным трендам, которые понравятся символу наступающего года.

Золото и серебро

Металлизированные оттенки актуальны не первый сезон. А учитывая, что символом следующего года является металлическая крыса, игнорировать металл не стоит.

Классические лодочки на шпильке

Элегантные туфельки с заостренным носом – идеальное дополнение к любому наряду, от маленького черного платья до чего-то яркого и экстравагантного. Можно присмотреть как модель без декора, так и украшенную камнями, блестками и другими элементами.

Удобный каблук

Даже на высоком, но устойчивом каблуке вы без проблем продержитесь на ногах всю вечеринку. В сочетании с острым носком – супермодный и комфортный вариант.

 

Яркие цвета

Если туфли – то черные или бежевые? Конечно, нет. Один из цветов следующего года – красный, поэтому купите красные туфли и босоножки: это ярко, сексуально, необычно и сочетается со многими другими цветами. Та же история и с более сдержанными цветными вариантами – синим и зеленым: туфли в этих оттенках гармонично смотрятся с одеждой разных расцветок.

Сапожки, ботинки и «казаки»

Сочетать, казалось бы, несочетаемое, - известный всем тренд, который можно смело применять и к новогодним вечеринкам. Воздушные платья, летящие юбки, цветочные принты будут круто смотреться с ботинками «байкера», высокими сапогами или золотистыми «казаками».

Босоножки

Почему обязательно туфли? Босоножки станут отличной парой платью-комбинации, брюкам, плиссировке, костюму оверсайз или платью-футляру. Они идеально вписываются в разные образы и делают ножки особенно изящными.

Обувь для фотосъемки предоставлена магазином Shuzetta.
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Автор: Екатерина Белова
сегодня, в 13:49 0
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