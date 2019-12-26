5 идей модных ювелирных подарков на Новый Год

На фото: Виктория Боня, «лицо» бренда Roberto Bravo.

Украшения неизменно входят в список самых ожидаемых женщинами праздничных подарков. И наступающий 2020 не стал исключением. На что стоит обратить внимание при выборе достойного варианта для подарка? Примеры - из новогодней ювелирной коллекции Roberto Bravo.

Светским девушкам

Тренды и бренды – то, в чем они разбираются лучше всего. Стиль и благородство они видят не вооруженным глазом и однозначно оценят модели коллекции Salsa с танцующими бриллиантами классического белого и оригинального голубого цвета.

Интеллектуалкам

Минимализм и сдержанность, архитектурное совершенство и оригинальный дизайн – вот их выбор. Знаменитый уже почти век узор от CHANEL «гусиные лапки» в свежем современном прочтении ювелирной коллекции Pied De Poule они точно оценят по достоинству.

Романтичным особам

Легкие и воздушные, поэтические и нежные. Они выбирают ювелирные украшения с плавными линиями и округлыми формами, нежными цветами, анималистичным или цветочным дизайном. Поэтому выбирая подарок для таких девушек, обратите внимание на коллекцию Monarch Butterfly.

Дерзким и ярким

Им нравится быть в центре внимания и находится под пристальными взглядами окружающих. Поэтому крупные, необычные украшения коллекции White Dreams подойдут для этих девушек как нельзя лучше.

Деловым и практичным

Они не позволят красивым сережкам или кольцу пылится в шкатулке без дела, в ожидании «подходящего» случая. Вместо этого они предпочитают такие модели, которые будут органично смотреться и днем, в офисе и вечером, на светском рауте. Например, что-нибудь из коллекции Bigo.

Благодарим за помощь в подготовке материала ювелирные салоны «Тутанхамон».