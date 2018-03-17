Мозг-обжора: компульсивное переедание

Продолжаем изучать переедание по типу мозга, о котором мы начали говорить здесь и здесь. Какой он, компульсивный едок, и как переучить его набрасываться на еду, которая не нужна, рассказывает Мария Волкова, наш эксперт по стройности.

Мария Волкова,

специалист по питанию и оздоровлению организма,

руководитель института здоровья.

Компульсивный едок зацикливается на мыслях о вкусненьком и чувствует навязчивое желание что-то слопать. Борется с этим какое-то время и проигрывает.

Он постоянно говорит, что не способен удержаться от соблазна, и просит не покупать домой провокаторы, которые с каждой минутой манят все сильнее.

Может совершать набеги на холодильник по ночам, потому что из-за мыслей о еде плохо спится.

Иногда чувствует непреодолимое желание выпить на ночь бокальчик вина, чтобы расслабиться (мечтая о нем с понедельника), или теплого молочка с печеньем, чтобы уснуть.

Компульсивное переедание — самое часто встречаемое расстройство пищевого поведения среди моих клиентов. В отличие от импульсивного типа, мозг здесь понимает, что нельзя переедать (то есть контроль вроде бы работает), но он «замкнулся» на еде, как заезженная пластинка. Это происходит потому, что чаще всего повышена активность фронтальной части мозга из-за низкого уровня серотонина. Повышаем уровень серотонина — успокаивается мозг — и аппетит «отпускает».

Что есть при компульсивном переедании?

Сложные углеводы — цельные крупы, бобовые.

Что делать?

тренироваться в свое удовольствие — слушать себя, а не слепо выполнять чужие указания и придуманные нормативы

учиться отвлекаться от цикличных мыслей. Попробуйте технику «Возьми меня на ручки» — обнять себя, словно маленького ребёнка, и спросить, чего он хочет на самом деле.

освоить релакс-техники и медитации

искать возможность выбора и альтернативы

Чего избегать?