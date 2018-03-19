Свадьба: идеальная улыбка

Белизна и красота зубов волнует молодоженов не меньше, чем выбор свадебных нарядов и места проведения церемонии. На помощь жениху и невесте придет эстетическая стоматология.

Методы эстетического восстановления зубов помогут изменить цвет зубов, исправить неровности, восстановить разрушенные зубы. Что и когда сделать, чтобы на свадьбе сиять голливудской улыбкой, рассказывают врачи Центра стоматологии инновационных технологий им. Тихонова И. Е..

За две недели до свадьбы: отбеливание Zoom4

Система последнего поколения Zoom4 гарантирует отбеливание любых зубов, в т. ч. чувствительных. По сравнению с предыдущими системами, Zoom4 — более щадящая, безопасная и эффективная. Холодный источник света исключает перегрев тканей зуба и десен. Компоненты отбеливающего геля укрепляют эмаль и снижают чувствительность.

И самое важное — зубы станут до 11 оттенков светлее за один визит к стоматологу!

За 2 месяца до свадьбы: безметалловые реставрации

Устранить дефекты зубов помогут безметалловые реставрации: виниры, коронки, вкладки вместо пломб.

Безметалловые коронки на основе диоксида циркония — один из самых современных способов протезирования зубов. Безметалловые реставрации изготавливаются по компьютерной технологии CAD/САМ с высочайшей точностью. Технология дает возможность точно моделировать коронку, которая полностью соответствует строению зуба.

На фото слева — на передних зубах металлокерамика. У десны виден темный край металла, сами коронки неестественной формы и цвета. Справа — безметалловая керамика. От натуральных зубов не отличишь.

Фото implants.su.

Керамические вкладки вместо пломб. Это вставки в полость зуба, заменяющие его разрушенную часть. Керамическая вкладка более плотно прилегает к тканям зуба по сравнению с пломбой, что исключает развитие вторичного кариеса. Вкладки служат гораздо дольше пломб — 10−15 лет.

Обычные светополимерные пломбы заменили на керамические вкладки. Стало гораздо красивее. И служат вкладки в несколько раз дольше пломб.

Реставрации четко повторяют форму недостающей части зуба и идеально совпадают с ним по цвету. Даже стоматологи не всегда могут увидеть различие между вкладкой и эмалью зубов!

Минимум за год: исправление прикуса

Если вы обладаете большим запасом времени, можно воспользоваться современными системами исправления прикуса в любом возрасте. Для тех, кто стесняется носить обычные металлические брекеты, есть альтернативы:

— прозрачные брекеты. За счет эстетичного внешнего вида они малозаметны на зубах.

Прозрачные брекеты на зубах малозаметны.

— лингвальные брекеты. Они крепятся к внутренней поверхности зубов и совершенно незаметны окружающим.

Лингвальные брекеты видны только с внутренней стороны зубов.

Если не смеяться во весь рот, никто их не заметит.

— элайнеры. Они не видны при разговоре и улыбке, их можно носить даже на свиданиях и деловых встречах.

Элайнеры — это прозрачные каппы. Не мешают разговаривать и даже целоваться. И их практически не видно, если не присматриваться.