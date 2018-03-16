Как перестать быть жертвой «продавцов»-манипуляторов

В современном мире идет настоящая война за наше внимание. Для осознанной жизни — а это единственный способ свободы — нужно четко понимать различные способы работы внимания.

Всеволод Татаринов,

президент АPI, бизнес-тренер

Люди неосознанные, не понимающие себя и процессы, которые происходят внутри и снаружи, являются настоящим «пушечным мясом» для управления их вниманием.

Еще раз повторю: внимание всегда привлекают для последующей продажи.

Не хотите быть жертвой чьих-либо манипуляций — учитесь управлять вниманием, используя осознанность. Это когда внимание движется за контролируемой мыслью человека.

Вот несколько простых шагов, как этого достичь:

1. Все начинается с решения стать осознанным.

2. Регулярно заставляйте свой разум подчиняться своей воле. Самое простое — сделайте для начала технику Level 0.

3. Тренируйте осознанность, задавая вопрос: «Что хотят мне продать, привлекая мое внимание?»

Например: мы видим девушку в шортах с тату на ногах. Она использует репродуктивность. Понятно, что шорты она надела, чтобы продемонстрировать тату. Тату должно сообщить о том, что она крута. То есть ее «продажа» связана с тем, чтобы ее считали независимой и оригинальной с элементом вызова.

Cамо желание «продать» уже многое говорит о девушке. Также налицо комплексы и желание самореализоваться таким образом.

Все подобные вещи станут для вас понятными, если вы начнете практиковать управление вниманием. Оно в этом случае развернется во внешний мир, и вы научитесь делать его активным — в отличие от большинства людей, которые, как зомби, позволяют своему разуму направлять их внимание без их разрешения, расходуя жизнь неэффективно.

И конечно, вы можете изменить свою судьбу!

Мы можем заставить внимание следовать за нашими мыслями — когда мы знаем, что хотим и готовы тренировать наше тело. Я не оговорился. Разум тесно связан с нашим телом.

Создавая эмоциональные картины, используя воображение и фиксируя на этом наше внимание, мы можем надежно создавать СОСТОЯНИЕ. Вы удивитесь очередной суровой правде от Всеволода Татаринова: ваше внутреннее состояние формирует внешние события.

Ва­ше внутреннее состояние — главная основа действий или бездействий.

Ваше внутреннее состояние окрашивает внешние события, используя интерпретацию.

Ваше внутреннее состояние управляет вашим выбором.

Ваше внутреннее состояние — это то, что делает жизнь счастливой или несчастной.

И ключом ко всему этому является внимание. Но… 99,9% людей это не под силу. Так что можете расслабиться)). Или вы такой нахальный человек, что хотите попасть в 0,1% населения планеты Земля?

Какая наглость! Это всего 76 миллионов человек. Ну ладно-ладно, согласен, не такие-то это и крохи. Очень даже приличное количество граждан. И о том, как стать таким редким (но, как мы увидели, не особо редким по факту), мы поговорим в следующий раз.