Итоги 1 февраля: нападение на директора УК и повышение пенсионного возраста

Добрый вечер, друзья!

Представляем главные новости среды, 1 февраля

В Туле неизвестные преступники напали на директора управляющей компании Сергея Тимохина

***

Правительство РФ приняло решение о повышении пенсионного возраста

***

На Масленницу туляки смогут поесть блинов, пожаренных на огромной сковородке

***

Россиянам запретят ввозить в страну санкционные гостинцы

***

Водителю, который летом сбил велосипедистку на "Лагуне", вынесли приговор

***

О погоде: завтра в Туле ожидается ясная погода, утренняя температура составит - 9 градусов, дневная - 7 градусов.

Хорошо Вам отдохнуть и спокойной ночи! ;)

Опрос

Какая новость самая интересная?