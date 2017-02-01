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Итоги 1 февраля: нападение на директора УК и повышение пенсионного возраста

Итоги 1 февраля: нападение на директора УК и повышение пенсионного возраста

Добрый вечер, друзья!

Представляем главные новости среды, 1 февраля

В Туле неизвестные преступники напали на директора управляющей компании  Сергея Тимохина

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Правительство РФ приняло решение о повышении пенсионного возраста

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На Масленницу туляки смогут поесть блинов, пожаренных на огромной сковородке

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Россиянам запретят ввозить в страну санкционные гостинцы

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Водителю, который летом сбил велосипедистку на "Лагуне", вынесли приговор

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О погоде: завтра в Туле ожидается ясная погода, утренняя температура составит - 9 градусов, дневная - 7 градусов.

Хорошо Вам отдохнуть и спокойной ночи! ;)

 

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Автор: РС, вчера, в 21:24 0
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