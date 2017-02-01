Итоги 1 февраля: нападение на директора УК и повышение пенсионного возраста
Добрый вечер, друзья!
Представляем главные новости среды, 1 февраля
В Туле неизвестные преступники напали на директора управляющей компании Сергея Тимохина
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Правительство РФ приняло решение о повышении пенсионного возраста
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На Масленницу туляки смогут поесть блинов, пожаренных на огромной сковородке
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Россиянам запретят ввозить в страну санкционные гостинцы
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Водителю, который летом сбил велосипедистку на "Лагуне", вынесли приговор
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О погоде: завтра в Туле ожидается ясная погода, утренняя температура составит - 9 градусов, дневная - 7 градусов.
Хорошо Вам отдохнуть и спокойной ночи! ;)
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