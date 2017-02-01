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В Туле совершено нападение на директора управляющей компании
Фото из архива Myslo

В Туле совершено нападение на директора управляющей компании

Руководитель УК ОАО фирма «РЭМС» Сергей Тимохин сообщил в полицию, что утром 1 февраля, когда он выходил из дома, на него напали.

Как стало известно корреспондентам Myslo, утром 1 февраля двое неизвестных напали на генерального директора УК ОАО фирмы "РЭМС" Сергея Тимохина. По предварительным данным, преступники стали бить мужчину по голове, когда он утром вышел из дома. 

Сейчас потерпевший пишет заявление в полицию. Он подозревает, что нападение могли совершить конкуренты, в частности, ранее Тимохину поступали угрозы от руководства компании «Жилцентр». 

Полиции предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и установить личности нападавших. 

Автор: Оксана Косякова, сегодня, в 10:06 +10
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