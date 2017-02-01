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Правительство приняло решение о повышении пенсионного возраста

Правительство приняло решение о повышении пенсионного возраста

Новые расчеты готовят к 2018 году

Решение о повышении пенсионного возраста россиян в правительстве РФ уже принято, обсуждается вопрос о параметрах повышения. Об этом сообщают «Известия».

Обсуждение перешло в технологическую плоскость, то есть определяется, на сколько именно повысить возраст выхода на пенсию и каким категориям граждан. Еще два вопроса стоят на повестке дня — когда объявлять о повышении пенсионного возраста и параметры реформы. Напомним, что в «Основных направлениях деятельности правительства на период до 2018 года» поставлена задача проработать и обсудить на различных общественных площадках проблему повышения пенсионного возраста, возможные параметры и риски.

По мнению экспертов, этот процесс могут разбить на две части. Одну часть обнародовать уже в этом году, другую, которая связана с повышением пенсионного возраста, перенести на период после выборов 2018 года.

Что касается параметров повышения, то пока окончательного решения по этому вопросу нет. Вернее, есть несколько основных вариантов, которые сейчас обсуждают в правительстве.

Так, один из проектов предполагает повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет. Причем процесс должен быть постепенным — с шагом на шесть месяцев в год.

Еще один вариант — выровнять пенсионный возраст для мужчин и женщин, повысив его до 63 лет.

В то же время социальный блок правительства РФ, который публично выступает против повышения пенсионного возраста, уже подготовил расчеты, исходя из повышения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и женщин до 60 лет.

сегодня, в 08:59 −22
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