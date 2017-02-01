новости
новости
Регистрация
На Масленицу для туляков нажарят блинов на огромной сковородке
Фото из архива Myslo.

На Масленицу для туляков нажарят блинов на огромной сковородке

А кульминацией праздника станет обряд сжигания чучела Зимы.

С 20 по 26 февраля в Домах культуры, музеях, библиотеках, учреждениях образования будут проходить праздничные мероприятия, посвященные Масленице.

26 февраля проводы зимы состоятся на набережной реки Упы.
Туляки и гости города смогут отведать блинов, пожаренных на гигантской сковороде.

На набережной Упы будут работать различные интерактивные площадки для взрослых и детей, торговые точки с продажей блинов, выпечки, чая. На сцене пройдет концертная программа. Кульминацией станет обряд сжигания чучела Зимы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:48 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Масленицагулянияблины

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульской области выделено свыше 25 миллионов на компенсацию взносов на капремонт
Тульской области выделено свыше 25 миллионов на компенсацию взносов на капремонт
На улице Руднева в Туле нашли труп мужчины
На улице Руднева в Туле нашли труп мужчины
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика