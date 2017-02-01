На Масленицу для туляков нажарят блинов на огромной сковородке

Фото из архива Myslo.

С 20 по 26 февраля в Домах культуры, музеях, библиотеках, учреждениях образования будут проходить праздничные мероприятия, посвященные Масленице.

26 февраля проводы зимы состоятся на набережной реки Упы.

Туляки и гости города смогут отведать блинов, пожаренных на гигантской сковороде.

На набережной Упы будут работать различные интерактивные площадки для взрослых и детей, торговые точки с продажей блинов, выпечки, чая. На сцене пройдет концертная программа. Кульминацией станет обряд сжигания чучела Зимы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.