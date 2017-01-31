Итоги 31 января: водочный тест и платный вход в парки

Добрый вечер, друзья!

Представляем главные новости вторника, 31 января

Госдума приняла закон, по которому за вход в природные парки страны придётся платить

***

В рамках Дня рождения русской водки портал Myslo подготовил исторический тест

***

О том, что поменяется в жизни туляков с 1 февраля, можно почитать здесь

***

Жители одного из домов в Заречье пожаловались на некачественный ремонт от управляющей компании

***

О погоде: в первый день февраля утренняя температура составит -8 градусов, дневная -4 градуса. Будет пасмурно и снежно.

Хорошо вам отдохнуть и спокойной ночи! ;)

Опрос

Какая новость самая интересная?