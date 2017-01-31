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Итоги 31 января: водочный тест и платный вход в парки

Итоги 31 января: водочный тест и платный вход в парки

Добрый вечер, друзья!

Представляем главные новости вторника, 31 января

Госдума приняла закон, по которому за вход в природные парки страны придётся платить

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В рамках Дня рождения русской водки портал Myslo подготовил исторический тест 

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О том, что поменяется в жизни туляков с 1 февраля, можно почитать здесь

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Жители одного из домов в Заречье пожаловались на некачественный ремонт от управляющей компании

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О погоде: в первый день февраля утренняя температура составит -8 градусов, дневная -4 градуса. Будет пасмурно и снежно.

Хорошо вам отдохнуть и спокойной ночи! ;)

 

 

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Автор: РС, вчера, в 20:59 0
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