Осуждён водитель, сбивший летом велосипедистку в Туле

Фото Дмитрия Дзюбина

Напомним, в августе 2016 года мужчина за рулём КамАЗа сбил женщину, ехавшую на велосипеде. Она погибла на месте происшествия.

Пролетарский районный суд Тулы вынес приговор 53-летнему мужчине Харченко за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, 19 августа 2016 года мужчина за рулём автомобиля «КаМАЗ 5511», следовал по ул. Ложевая. При повороте направо на ул. Кирова он не уступил дорогу другому участнику дорожного движения — молодой женщине- велосипедистке и совершил на неё наезд. В результате ДТП 29-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 2,5 года с отбыванием в колонии — поселении. Также суд на три года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Исковые требования к нему не предъявлялись.