Итоги 2 февраля: ночь в зимнем лесу и штраф для бесчеловечных кондукторов
Добрый вечер, друзья!
Представляем главные новости четверга, 2 февраля
Трое туляков устроили экстремальный поход в лес на собачьих упряжках
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В Тульской области вертолёт МЧС совершил вынужденную посадку
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Суд поставил точку в деле трёх мужчин, которые насмерть забили инвалида-колясочника
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Министр транспорта РФ предложил штрафовать кондукторов, которые высаживают в мороз безбилетных школьников
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МЧС предупреждает: Тулу ждёт резкое похолодание!
Одевайтесь теплее! Хорошо Вам отдохнуть и спокойной ночи! ;)
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