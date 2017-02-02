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Итоги 2 февраля: ночь в зимнем лесу и штраф для бесчеловечных кондукторов

Итоги 2 февраля: ночь в зимнем лесу и штраф для бесчеловечных кондукторов

Добрый вечер, друзья!

Представляем главные новости четверга, 2 февраля

Трое туляков устроили экстремальный поход в лес на собачьих упряжках

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В Тульской области вертолёт МЧС совершил вынужденную посадку

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Суд поставил точку в деле трёх мужчин, которые насмерть забили инвалида-колясочника

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Министр транспорта РФ предложил штрафовать кондукторов, которые высаживают в мороз безбилетных школьников

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МЧС предупреждает: Тулу ждёт резкое похолодание

Одевайтесь теплее! Хорошо Вам отдохнуть и спокойной ночи! ;)

 

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Автор: РС, вчера, в 21:15 0
Итоги 1 февраля: нападение на директора УК и повышение пенсионного возраста
Итоги 1 февраля: нападение на директора УК и повышение пенсионного возраста
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