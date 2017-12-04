Каньон Колка, кондоры и кактусы-галлюциногены

— Многие путешествующие по Перу сомневаются, стоит ли тратить целый день на каньон Колка?.. Ну, если вы объездили полмира, неоднократно посещали каньоны «без дна», видели кондоров с трёхметровым размахом крыльев прямо у себя над головой, неоднократно купались в горячих источниках и задыхались бывали на высоте 4910 метров в окружении вулканов — то нет, не стоит :) Мы же, как только добрались до Арекипы, сразу купили однодневный тур в Колку (370 соль на двоих, включая завтрак, обед, входные билеты в заповедник, услуги англоговорящего гида Ракель и все остальные радости). В три часа ночи за нами заехал микроавтобус, и мы отправились навстречу новым приключениям.

Три часа экстремальной езды и молитв , и мы у въезда в деревушку с интригующим названием Чивай. Въезд в заповедные земли для иностранных туристов — 70 соль, для заезжих латинос — 40 соль, для перуанцев — 20 соль, для студентов любой страны — 5 соль. У нас всё включено, поэтому никаких дополнительных трат. Для справки: 1 перуанский соль — это 18 рублей.

Подъезжаем к сараю «Вера две звезды» :))) Ракель торжественно объявляет: «Завтрак!» Что, реально здесь?! Да ладн… К счастью, в отеле напротив. За богато накрытым столом знакомимся с семьёй чилийцев. Те недоуменно вскидывают брови: «Из самой России?! …Упт. Ну, тогда угощайтесь нашими чилийскими сухарями». Милые люди.

Из Чивая мы едем в самую верхнюю точку Колки — в обитель кондоров. Наш микроавтобус проявляет чудеса манёвренности, а водитель рушит все мои представления о безопасной езде по серпантину. На каждом новом повороте хочется орать! Дорога без покрытия, внизу пропасть, никаких ограждений, Ракель постоянно крестится, а в зеркале я вижу лицо водителя с печатью «Лишь бы проскочить»… Драматизма добавляют чернокожие француженки, у которых всё и сразу: страх дороги, горняшка, лиловый оттенок кожи и недержание визга. К слову, группа у нас очень интернациональная. И все хотят увидеть кондоров до того, как упадут на дно каньона!

Когда дорогу преграждают какие-то деревенские танцоры, я радуюсь. Водитель сбавляет скорость, по краям от дороги — какие-то постройки. Нормально. Жизнь :)

Ракель говорит, что ослы на краю дороги играют со смертью: в любую минуту их может подхватить кондор и унести в мясоперерабатывающий цех . Скорее всего, она шутит, но я прям жду звука гигантских крыльев…

Каньон Колка считается вторым по глубине каньоном в мире (3400 метров). Это почти в два раза глубже знаменитого Гранд Каньона в США. Первый, кстати, тоже в Перу — Котауаси, но до него добираться ещё сложнее. В принципе нам хватило и Колки :)

Само название Колка переводится как «зерновой амбар». Ещё инки выращивали в этих краях урожаи-рекордсмены. Сельхозтрадиции живы до сих пор — склоны гор украшают многочисленные террасы и угодья. Если бы до этого мы не побывали во вьетнамской Сапе, я бы сказала: «Вау!».

По дну каньона протекает одноименная река — Колка. Хотела бы я оказаться на её берегах и увидеть каньон снизу, но увы.

Наконец-то мы делаем остановку на смотровой площадке Cruz del Condor («Крест кондора»). Фишка в том, что все туристы едут в Колку посмотреть на парящих андских кондоров… Вот только кондоры летают не по расписанию. Можно приехать, протусить полдня и никого не увидеть.

На встречу с кондорами Ракель дала нам 1,5 часа. Мы тщетно всматривались в облака и очертания гор напротив — кондоров не было. Вместо них прилетела колибри (!) Моё удивление — в кадре :)))

Колибри была такой (фото стырила из интернета у лиловых француженок , мы, увы, сфотографировать не успели). Источник фото www.vanpraagh.com

Мы продолжали ждать кондоров.

И вдруг, о чудо! В небе появилась чёрная точка, которая стремительно приближалась к нам, а за ней ещё одна! И вот уже над нами парит хищная пара, разрезая пространство и вызывая просто нереальный восторг!

Птицы огромны. Размах крыльев около трёх метров. Их, кстати, считают самыми крупными летающими птицами Западного полушария.

Я сразу представила, что сидя у меня в квартире, кондор мог бы легко касаться противоположных стен. Ууух. А ещё почему-то вспомнился фильм «Дети капитана Гранта», и как гигантский кондор пытается унести в гнездо Роберта. «Огромная птица носилась с головокружительной быстротой, пряча свои страшные когти и встряхивая мясистым гребнем. Раздался вопль ужаса — в когтях у кондора висело и раскачивалось безжизненное тело Гранта». Ужас. А мы стоим, как на ладони…

К счастью, кондоры так не умеют, и это всё вымысел Жюль Верна, впечатлённого легендами индейцев про то, как огромные чёрные птицы воруют маленьких перуанцев. В реале же кондор не способен ухватить тяжелую добычу — когтями не вышел. Поэтому он приносит своим детенышам полупереваренное мясо «внутри», отрыгивая его непосредственно перед кормлением. Кондоры — приверженцы ЗОЖ падальщики, что совсем не мешает им жить до 50−70 лет.

Андский кондор способен парить 10−15 минут, не делая ни единого взмаха крыльями. Он управляет потоками воздуха и высматривает добычу с огромной высоты. Точнее, падаль. Так что про ослов Ракель действительно пошутила — не в кондора корм. Ну, если только сначала смахнуть их со скал на дно каньона и уже там не спеша пережевать…

Каньон Колка — удивительной красоты место. В нас не мелькнуло и тени сомнений: «Зачем мы здесь?» А ещё в Колке растут кактусы-галлюциногены Сан Педро. Что же не посмотреть-то на них? Стоят, никого не трогают, но мескалин внутри, и перуанские шаманы это знают.

Дальше была дорога обратно, полная ужаса и переживаний, ибо лиловым француженкам было хуже с каждой минутой, проведённой выше 3000 метров и на них было жалко смотреть. Горняшка их совсем не щадила. А всё потому, что нельзя из Арекипы, расположенной на высоте 2 335 метра над уровнем моря, резко подниматься на 4800. Мы к таким перепадам высот в Перу больше недели привыкали…

На обратной дороге было несколько приятных остановок: чтобы поесть кактусов-негаллюцоногенов, купить сувениров, посетить церковь и деревенский музей, выпить чая с кокой, ну и искупаться в горячих источниках, конечно.



Едим опунцию! У этого кактуса столько полезных свойств, что стоило бы его есть на завтрак, обед, ужин и большими тазами. И да — он очень вкусный.

Деревушка Мака и её белоснежная церковь Санта-Анна, чудом сохранившаяся после землетрясений. Внутри множество скульптур в кукольных одёжках. Смотрится необычно.

Недалеко от церкви очень странная скульптура. Что за партизанский боевик сидит на плечах молодой перуанки, выяснить так и не удалось. Ракель делала вид, что вообще не понимает вопроса. Если владеете тайным знанием, поделитесь, пожалуйста, в комментариях.

Горячих источников в каньоне несколько. Мы были в Hot Springs Chacapi. В сравнении с другими, которые мы проезжали по дороге, Чакапи выглядели на все «пять звёзд». Раздевалки, душевые, камеры для хранения багажа, красивый ландшафт и, самое главное, новые ванны с разным уровнем температур. Вход 15 соль (у нас входной билет был уже включён в цену тура). Ванны на двух берегах реки. В место с повышенной живописностью ведёт висячий мост. Коварные перуанцы! :))

Мы зависли там где-то на час. Даже при таком количестве людей купание оказалось невероятно комфортным. Реально кайф. Где-то на краю света, под мостом, на высоте три тысячи метров… Не хватало только каких-нибудь горячительных напитков :)

Потом был роскошный обед в одном из ресторанчиков в Чивае. Фото не моё, взяла у почитателей чивайского заведения Wititi. Потрапезничали от души: было несколько блюд из мяса альпаки, множество фаршированных блюд, горы картошки и кукурузы… Даже наш любимый куй был! :)

Кто забыл, как выглядит куй, вот же он — у меня на вилке :)

После обеда мы поехали «домой» — в Арекипу. Дорога лежала через перевал Патапампа высотой 4910 метров, мимо вулканов, через высокогорные пастбища альпак и викуний. Было очень красиво и очень страшно, потому как погода внезапно испортилась и местами видимость была почти нулевой…

Мы ехали мимо 20-ти километровой гряды трёх вулканов: спящего Ампато (6288 м) и Невадо Хуалка Хуалка (6025 м), а также ни хрена не спящего вулкана Сабансая (5976 м). Ракель беспрерывно крестилась, а обочина дороги была просто усеяна каменными пирамидками (апачитос), которые перуанцы оставляют на всякий случай рядом с вулканами «чтобы те и не думали просыпаться».

Растительность на такой высоте очень скудная. И самый яркий представитель здешней флоры — ярета (Azorella compacta). Напоминает распузыренную подушку из мха :) или какое-нибудь инопланетное животное, ползущее по каменным склонам. На самом деле это куст, просто с очень плотной кроной.

Ярета — одно из самых древних растений на Земле, некоторым колониям около 3000 лет! И растёт оно очень медленно — по 2 см в год.

Чтобы добраться до «скелета» куста, перуанцы используют киркомотыгу. Обычным ножом такую крону пробить очень сложно. Источник фото www.alpandino.org

При ближайшем рассмотрении ярета выглядит прелестно. А она ведь ещё и цветёт иногда (!) розовыми и сиреневыми цветочками. Источник макросъемки pulzo01.rossno.netdna-cdn.com.

Несколько раз мы делали остановку, чтобы внедриться в стада альпак и викуний :)

Мех альпаки — своего рода валюта Перу. Ни одна другая шерсть в мире не сравнится с шерстью альпаки, а особенно с шерстью бэби-альпаки. Она в семь раз теплее, чем шерсть овцы, практически водонепроницаема, не пылится, не скатывается и не вызывает аллергии.

Пасу скот… Не переставая бороться с адским ветром, холодом и хлюпающей под ногами тундрой :) Стада, кстати, разгуливают совсем без присмотра — не видели ни чабанов, ни собак. 3500−5000 метров над уровнем моря — комфортная среда обитания для двух миллионов перуанских альпак.

И когда среди этих вселенских пейзажей видишь человека с пакетами наперевес, идущего из какого-то мифического магазина, невозможно сдержать улыбку :)))

В Арекипу мы вернулись под покровом темноты, в общей сложности проехав за день около 410 километров.

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