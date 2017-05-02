Куско. В двух шагах от Мачу-Пикчу

Из столицы современного Перу мы махнули в столицу империи инков - город Куско. Высота всего 3500 метров над уровнем моря, но по личным ощущениям - Космос!

- Перелёт от Лимы занял всего час. Билеты покупали ещё в России на официальном сайте авиакомпании StarPeru (самый низкий тариф, около 3 тыр.). Опасались, что самолёт будет картонным, а за штурвалом будет упаковщик пакетов ... Но обошлось. Самый кайф, что всю дорогу за иллюминатором мелькали расчудесные перуанские пейзажи.

Из аэропорта до центра Куско добирались на автобусе, всего за 70 сантимов (около 14 рублей). Думали, что Куско - этакий игрушечный городок для туристов, но первое, что увидели - бескрайнее море черепичных крыш в окружении гор. Оказалось, в городе проживает почти 350 тысяч человек.

Индейцы селились в этих местах ещё 3 тысячи лет назад. Легенда гласит, что первый инка Манко Капак, покинув берега озера Титикака вместе с семьёй, искал место, где бы его золотой посох вошёл в землю. И нашёл! Этим местом оказался Куско. Название города с языка древних инков кечуа (на нём, кстати, до сих пор говорят в этих краях) переводится как "пуп Земли".

Манко Капака (или брата его?) мы встретили, как только вышли на главную площадь :) Там же над крышами развевался радужный флаг (официальный символ Куско). Инки считали, что радуга - это мост, соединяющим мир людей с миром богов. Мир геев-лесбиянок с 6-цветным флагом их тогда мало интересовал.

Горняшка (горная болезнь) дала знать о себе сразу, как мы ступили на земли древних инков. Ааа! Я столько всего про неё читала, но втайне надеялась, что всё это не про нас, и даже отель заказала на холме - с видом на город сверху. Уже по дороге туда моё сердце хотело выпрыгнуть из грудной клетки, дыхание сбилось, а в голове поселилась парочка дятлов и начала отстукивать что-то из своих хитов.

Если вы думаете, что горняшка - это удел жителей равнин и изнеженных туристов, то зря. Индейцы тоже страдают. Единственное спасение - кока. Её листья и продукты из них продаются в Куско повсеместно. В любом отеле гостям первым делом предлагают кока-чай. А на улицах частенько можно встретить как индейца, так и обычного туриста, катающего шар коки за щекой. В маленьких количествах это священное растение инков не считается наркотиком, скорее стимулятором, снимающим усталость, утоляющим жажду и голод. Но в стародавние времена кока-зависимый шаман, пережевав мешок коки , легко входил в транс и общался с предками.

Кока - это, конечно, прикольно, но нам она слабо помогала. Ещё в Лиме мы купили капсулы SOROJCHI PILLS. Их реклама в Перу повсюду, начиная с аэропорта. Типа "хочешь увидеть Перу и не умереть?" - сходи в аптеку. Начинают действовать в течение часа, эффект держат около 8 часов. Продаются поштучно, 1 капсула = 2 соля. В состав входит кофеин, ацетилсалициловая кислота и какой-то салофено (наверное, что-то из разряда коки, не знаю). При легком недомогании не злоупотребляли - отлично помогал аспирин упса и аскорбинка. До использования кислородных баллонов дело вообще не дошло, хотя они есть и в отелях, и в автобусах дальнего следования на случай, если турист вдруг начнёт уходить за радугу. К слову, горняшка - это совсем не шуточки, может вызвать отек легких и отек мозга.



Источник фото macontour.files.wordpress.com

А ещё при горняшке двигаться надо о-о-очень медленно, поэтому все мои наполеоновские планы, сколько всего мы посмотрим в окрестностях Куско, почти сразу накрылись. Чтобы вы поняли, насколько всё было серьёзно, скажу, что я даже ночью пару раз просыпалась от нехватки кислорода. При этом никто подушкой меня не душил.

Сам городок очень милый! Узкие улочки, домики с резными балкончиками, двери с коллекционными ручками, перуанки в ярких одеждах с маленькими альпаками под мышкой, цветущие кантуа. Эти розовые колокольчики считают священным цветком инков и чуть ли не национальным цветком Перу. В Куско даже все уличные аншлаги с изображением кантуа.

А ещё нам несказанно повезло - мы попали в Куско на какой-то "Фестиваль Одной Силы". Было это 7 апреля. Народ съехался со всего Перу (а в стране 195 провинций) и соревновался, кто кого перетанцует. Настоящий перуанский карнавал. Яркий, шумный и очень дружелюбный :)

Каждый танец был, как маленький спектакль - со своим сюжетом. На площади кружились ангелы, отплясывали демоны, взрывались фейерверки и... иногда случались оргии :)

Мы гуляли по Куско, вновь и вновь возвращаясь на Пласа-де-Армас - на главную фестивальную площадку :) С одной стороны площади возвышается Кафедральный собор, известный своим огромным колоколом "Мария Ангола", с другой - церковь Ла Компанья.

От левого угла церкви Ла Компанья расходятся две интересные улицы - Хайтун Румийок и Лорето. На Хайтун Румийок сохранилась знаменитая каменная кладка инков. Природные глыбы отшлифованы и подогнаны друг к другу с ювелирной точностью. Есть даже двенадцатиугольный камень, который является частью этого уличного паззла. Когда-то стена была частью древнего дворца инки Рока, одного из повелителей империи инков.

Улица Лорето напоминает длиннющий коридор, в середине которого есть дверь, ведущая на небольшой рынок, где разгуливают альпаки и можно купить всё, что угодно, сбивая цену в 2-3 раза. На Лорето - современная кладка, ровная и скучная. Зато альпаки - весёлые! :))

Храм Кориканча и монастырь Санто-Доминго - ещё одна знаковая достопримечательность Куско, которую никак нельзя пропустить. Кориканча был построен в XV веке. Он был сплошь покрыт золотыми пластинами, да и внутри него золота было в избытке (статуи, посуда, украшения). Это был Золотой храм в честь бога Солнца - Инти, самого почитаемого у инков. В середине XVII испанцы разграбили храм, вывезли золото, а на мощнейшем инкском фундаменте и стенах построили свой монастырь - Санто-Доминго с классическими сводами, галереями и колоннами.

Собор Санто-Доминго разрушался из-за землетрясений дважды. Инкская кладка при этом осталась невредимой. Просто фантастика какая-то!

Золото инков?.. :) Да даже если не их, впечатляет.

В храме помещался огромных размеров золотой диск, инкрустированный изумрудами - олицетворение бога Солнца (Инти). Подобные золотые диски, но размером поменьше, были в качестве украшения на домах и храмах Мачу-Пикчу. В День летнего солнцестояния можно увидеть его жалкое подобие (за фото спасибо инету, в апреле это место пустовало).

Храм был связан с духами, живущими в горах, воображаемыми линиями секиа. Это давало некоторые гарантии "сбычи мечт".

Перед храмом - так называемое Солнечное поле. Во времена инков здесь можно было созерцать сделанных из золота и серебра зверей, птиц, насекомых, золотые посадки маиса и других культур.

Бедным индейцам разрешалось заходить только во двор Кориканчи и то только босиком, натощак и с мешком за спиной, в котором лежал "груз смирения". В самом храме имели право находится только правящий инка и служители Кориканчи.

Сейчас платишь 10 солей и заходи.

На площади Сан-Франциско и за ажурной аркой Санта-Клара прячется реальная жизнь Куско, сюда не водят туристов: здесь дымят переносные мангалы, жарится гигантская кукруза, торгуют кактусами и бобами, люди подкидывают монетки в надежде на быструю наживу, шаманы совершают какие-то абсолютно дурацкие ритуалы, а доморощенные астрологи гадают по звёздам.

Тут же у стен церкви идёт подготовка к местному "вербному воскресенью" (судя по датам). У нас - верба, у них - кукуруза, пальмовые ветви, шиповник, кока... Всё это сплетается в симпатичные гербарии и продаётся.

Позже мы зашли в одну из многочисленных церквей Куско. Нам тут же выдали тексты божественных гимнов, чтоб мы могли подпевать :)

Самое странное, что мы наблюдали в районе "за аркой" - посвящение в мужчины на городской манер. В кругу зрителей на холодных камнях лежали три мальчика. Вокруг них прыгал полуголый шаман. Он входил в транс, зловеще скрежетал ржавыми ножницами, протягивал через свой нос и рот толстую верёвку, нарезал круги вдоль толпы зевак, иногда отвлекаясь на сбор денег (какие же чудеса без звона монет?). Мальчики лежали на земле не меньше часа. Шаман посасывал что-то из бутылочки, закатывал глаза, изображал "общение с предками" и другую хрень. Потом подбегал к ним, бил их ногой между ног, угрожал ножницами и произносил какие-то заклинания...

Толпа воспринимала всё происходящее с улыбкой.

Начал накрапывать дождь. Куско потихоньку стал погружаться в темноту и холод. К слову, днём было +18, а к ночи только +3. Шамана погода мало волновала, детей, судя по всему, тоже. Финала мы дожидаться не стали.

В Куско мы попробовали два необычных перуанских блюда. Первое называлось куй и выглядело, как крыса-пересмешница - хитрый прищур, рот с острыми зубами и поджатые хищные лапы с когтями. Стоило, кстати, не дешёво - 60 соль, но порция была на двоих.

Крестьяне, живущие в Андах, выращивают куёв наравне с курами и свиньями. Но это вовсе не крысы, которых все ненавидят, а мимишные морские свинки, которых в России в качестве ужина никто никогда и не рассматривал. Перуанцы же в год потребляют около 22 миллионов куёв: "Кроликов вы же едите?.. Ну и в чем разница?".



Источник фото instalartodo.com.

Мы ели куй в Перу дважды - один раз торжественно в Куско, второй - где-то в горах, когда его нарубили так, что я заподозрила нечто куёвое только когда увидела знакомый оскал в самом большом куске.

Кстати, куй увековечен на знаменитой копии фрески Леонардо да Винчи "Тайная вечеря" (автор Marcos Zapata, XVIII век). На столе перед Христом и апостолами на блюде лежит куй, папайя, а в кубках налита чича. Всё как народ любит.

Чичу пили ещё в империи инков, получая напиток путём ферментации различных растений через слюну. В шутку напиток называют "плёвое пиво" (1-6% алкоголя). Процесс приготовления начинается с того, что перуанки жуют кукурузный хлеб, не щадя слюны, и сплёвывают в чан, где всё это потом квасится и бродит. Технология настолько отвратительная, что в подробности мы не вдавались, и чичу не пробовали. Зато приобщились к другому варианту чичи с названием чича морада. Вот это реально не плёвый, а клёвый напиток - готовят его из варенной фиолетовой кукурузы с добавлением сахара, кожуры ананаса, айвы, пряностей (корицы и гвоздики), сока лайма.

Фиолетовую кукурузу в Перу продают везде. :)

Второе блюдо было не столь экзотично, но на вкус - просто божественно! Красная рыба с черникой, какими-то специями и картофельным пюре. Куда ж без картошки-то? В Перу без неё ни одно блюдо не обходится - если не в качестве гарнира, то хоть куском вместо листика салата. Не зря же они выращивают 300 сортов картофеля. Гордость нации :))) И это было самое вкусное, что я ела в Перу. Честно.

Кстати, сервировка "нож и вилка на грязном столе" - это в порядке вещей. Это по-перуански. Не везде, но часто. И не только в каком-нибудь индейском захолустье, но даже в Куско, где так много гостей из Европы :)

От Куско до Мачу-Пикчу всего-то 110 километров. Казалось бы так близко! Автобус мог бы за пару часов домчать. Но не так проста дорога в затерянный город инков ;) Продолжение следует.

Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите

в личку Татьяне Афанасьевой

И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

Опрос

Что вас больше всего удивило из услышанного и увиденного?