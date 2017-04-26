Лима. Столица Перу

Я даже мечтала о Перу как-то робко: возможно когда-нибудь, в следующей жизни, когда я стану птицей... И тут вдруг бац! Здравствуй, Перу, мы прилетели.

- Перелёт занял 18 часов, включая пересадку в Париже. Билеты покупали на официальном сайте королевских голландских авиалиний (KLM.com), самое адекватное соотношение цена-качество (к слову, на борту кормили камамбером, поили французским вином и показывали кино на русском). Виза в Перу не нужна, если вы не планируете задерживаться в стране более 90 дней, прививки тоже, если в планах нет Амазонки. У нас не было! Ибо весь март российское тв с завидным постоянством показывало жуткие сюжеты, как перуанцы тонут в грязевой жиже и борются с оползнями, как с дорог смывает автобусы, а в столице (даже в столице!) выстраиваются очереди за питьевой водой. До кучи был показан самолёт, разбившийся где-то в горах недалеко от Лимы и лагерь умирающих от лихорадки денге, разбушевавшейся на фоне всех этих катаклизмов. В общем лететь было страшно.

Немного утешали дикие путешественники, прилетевшие в Лиму за неделю до нас и писавшие на форумах в режиме онлайн, что ситуация не выглядит такой уж напряженной, с водой в столице всё ок, дороги не перекрыты, и что все спокойно сёрфят в Тихом океане. Медицинскую страховку по прилёту никто не спрашивает, но мы на всякий случай сделали (дешевле чем в Тай почти в три раза, получилось около 600 р. на человека). Распланировали маршрут, забронировали на букинге 8 отелей - с этого и начались наши перуанские приключения :)

Лима основана испанскими колонистами в 1535 году. Это самый большой город Перу - 11 млн человек, 49 районов. Хотя по площади почти в два раза меньше Тулы (!) Что тут скажешь? Муравейник.

От аэропорта до города можно добраться на такси (просят 100 соль, на наши это около 1800 р. Мы, чтобы ориентироваться дорого/недорого, умножали их соли на 20, получался приблизительный эквивалент в рублях. В Перу обязательно надо торговаться, где это возможно! Реально такая поездка стоит 30-35 соль. Мы же поехали на автобусе с грязными индейцами всего за 2 соля с человека. Остановка автобуса №18 за пешеходным мостом, справа от выхода из аэропорта, дорогу переходить не надо. До туристического района Мирафлорес он едет всего 1 час.

Кстати, транспорт в Перу развит очень круто, не сравнить с нашим. Здесь они не поленились - и поезда с окнами в потолке, и традиционные перуанские обеды в автобусах дальнего следования, и внутренние авиалинии работают как часы и в разных направлениях. В общем дают возможность увидеть страну бюджетному путешественнику :) По самой Лиме передвигаться лучше на такси (10 солей), на маршрутках/автобусах (1-2 соля) или на метро (3 соля).

Только три района Лимы безопасны для обитания туристов - Мирафлорес, Барранко и Сан Исидро (мы жили в Мирафлорес, почти на берегу океана).

Но даже в Мирафлорес, этой "зоне света и добра", очень много домов за высокими заборами с наклонными кольями, колючей проволокой и высоким напряжением. Перед тем как ехать, читала на форуме "советы бывалых", так вот один был следующего плана: обязательно сделайте себе кастет из лезвий и молитесь, чтобы не понадобился. А ещё советовали купить маленькие "мыльницы" в дорогу вместо увесистых зеркалок, чтобы не дразнить рядовых перуанцев дорогими предметами. Офигеть.

Каждый дом Лимы как маленькая крепость :)

Ворота, калитки открываются автоматически, а в дверях домов вот такие окошки с решетками, чтобы пришедшие гости вам лицо не разбили.

Перу - первая страна, в которой мы не видели почтовых ящиков на улице. Ни одного! Serpost (почтамт) мы нашли каким-то чудом, выглядел он как тюрьма - сплошные решетки, засовы и меры предосторожности.

В историческом центре Лимы после заката солнца начинается неофициальный комендантский час: улицы пустеют, а некоторые так вообще перекрывают толстенными решётками. Полиции полно даже днем - вооружённой до зубов, включая водомёты :)

С чего бы это? Да просто исторический район Лимы граничит с ещё более криминальным, который начинается сразу за рекой Римак. Перешли мост - всё, отвечаете сами за себя. Кстати, впервые видели реку, которая так стрёмно выглядит и так дико орёт!

Центральная улица адового района: милые домики с деревянными балкончиками, разноцветные церквушки и кружащие падальщики. Район, кстати, называется как и река, - Римак.

Впрочем обычные улицы быстро кончаются и начинаются настоящие фавелы. Трущобы карабкаются по склонам гор, дома наползают друг на друга, а всю эту пирамиду венчает католический крест. Трудно даже предположить сколько отморозков живёт в этих "картонных домиках", так как вся застройка абсолютно вне закона. Захотел перебраться в столицу, но нет денег? Добро пожаловать в фавелы, тут любят амбициозных. Захотел съехать от родителей, расширить жилплощадь? Поднялся чуть выше по горе, построил дом, родил сына, на дерево можно и забить...

Как только я доставала из рюкзака фотоаппарат, мне обязательно кто-нибудь сердобольный жестами показывал, что лучше убрать, пока маргиналы не набежали, и вообще лучше срочно перебраться на центральную улицу, поближе к стражам порядка. В фавелы полиция, кстати, вообще не заходит.

Здесь даже беременные не совсем беременные - живот может оказаться накладным, с пистолетом внутри. Вот же затейницы! В общем в Римаке мы опасались любого движения в подворотне и переходили улицу, как только на горизонте мелькал потенциальный накладной живот. При нас не было ни фамильного золота, ни дорогих гаджетов, но кому до этого дело? В первом же магазинчике, куда мы зашли за пивом, нас попытались обворовать по следующей схеме: пока мы оплачиваем товар, его уже выносят :)) "Какого хрена?!" "Пардон". Хорошо хоть не прирезали прямо на кассе.

Когда мы собирались в Перу, думала, что буду смотреть на фавелы только с колокольни монастыря Санто-Доминго, и что ближе к ним мы не подберемся - слишком опасно. Оказалось, всё же можно. Но и в монастырь мы тоже зашли. Он находится на пересечении улиц Conde Superunda и Camana. Экскурсия стоит 10 соль, фотографировать не запрещено. Почти сразу гид провёл нас в зал с тайной дверцей, ведущей на колокольню...

С одной стороны - вид на "жизнерадостные" трущобы. Всё в лёгкой дымке, что для Лимы традиционно, так как 200 дней в году над городом висит туман - насмешка холодного течения Гумбольдт, климатический феномен. Иногда даже солнца не видно.

С другой - вид на помпезный Кафедральный собор и Пласа де Армас.

С третьей - на внутренний дворик самого монастыря :)

Монастырь Санто-Доминго (XVI в.) считается истинно перуанским. Его 46-метровую колокольню венчает Ангел, держащий в руках трубу и возвещающий страшный Суд (в основном над испанцами) .

В одном из подвалов монастыря - костница в стиле арт-хаОс.

В XVI веке Санто-Доминго стал базой для первого университета Перу и древней Америки. Библиотека монастыря впечатляет :) Даже инкунабулы есть (средневековые раритеты, написанные готическим шрифтом без абзацев).

Монастырь строился 50 лет, несколько раз страдал от землетрясений. В общем старина в нём бесстыдно граничит с новоделом, но нас это нисколько не напрягло. Красивое место.

На витражах святая троица, почитаемая в монастыре. Слева перуанский святой Сан-Мартин-де-Поррес - незаконнорожденный и темнокожий, которого очень долго не хотели принимать в братство (да он же чёрный!), но всё же приняли и даже канонизировали.

Тему перуанских монастырей мы закрыли посещением Монастыря Святого Франциска на улице Ancash. Его нам анонсировал таксист, как только мы въехали в исторический центр, типа: "Какая же Лима без знаменитых катакомб Санто-Франциска? :)))" Ооо, катакомбы мы любим. Вход в этот монастырь стоит также 10 солей. Но! Фотографировать категорически нельзя и трогать черепа тоже . Гид постоянно намекал, что, если сеньоры будут злоупотреблять фотографированием, то уже к вечеру его четвертуют. Но я всё же успела сделать пару кадров "из рукава" ещё до его стенаний :)

Катакомбам более 300 лет и в них находится около 70 000 захоронений.

После монастырей мы решили просто побродить по улицам старой Лимы - без суеты, неспешно всматриваясь в её черты. Ну, разве что ещё разок заглянув на Пласа де Армас, которую считают главной и старейшей площадью столицы. На этом самом месте в 1535 году испанский конкистадор и завоеватель империи инков Франсиско Писарро основал Лиму. Дворец Правительства, Архиепископский дворец, Кафедральный собор, бронзовый фонтан... Смотрится это всё очень величественно и гармонично. По-европейски.

Ровно в полдень - торжественная смена караула у дворца.

Но главная фишка Лимы - резные деревянные балконы. 1600 балконов XVII-XVIII века. Конечно же, это наследие испанцев, а если ещё точнее, то андалузцев, но смотрится настолько органично, что считается настоящей местной достопримечательностью.

Резьба практикуется не только по дереву, но и по камню. И это просто невероятная красота! Одна из местных церквей :)

Одна из самых почитаемых профессий в столице (помимо полицейских).

На случай землетрясения - вот такие круги с буквой S. Проваливается земля и падают дома? Беги к ближайшему "островку безопасности". Во всех отелях, ресторанах, церквях, на вокзалах подобные значки с указанием, к какой стене лучше побыстрее прислониться, чтобы не завалило. Пугает больше, чем обнадёживает...

Встречаются значки и другого толка: куда бежать, если не дай бог, цунами :)

В общем Лима непредсказуема и опасна: землетрясение, цунами, наводнения, падающие самолёты, беременные с накладными животами... Хорошо хоть вулканы и снежные вершины в другой части страны! Не удивительно, что перуанцы очень набожны. Они даже за руль садятся, перекрестившись и ритуально поцеловав себе руки. К концу поездки мы тоже стали так делать. Лиму, на всякий случай, с двух сторон благословляют две высокие статуи Христа Спасителя.

А какое в Лиме кладбище! Пожалуй, атмосфернее я и не видела. Мы поймали такси в центре, обозначили таксисту маршрут: Presbitero Matias Maestro. Он сильно удивился, взял с нас 8 соль... и отвез в трущобы трущоб. Высадил у трехметровой ограды, улыбнулся и по-быстрому смотался. Мы дошли до наглухо закрытых "парадных ворот", за которыми сидел сонный мужик. Я хотела даже бросить в него небольшим камнем, чтобы впустил - на улице было совсем неуютно, на нас уже посматривали какие-то нищеброды с кастетами :))) Мать моя женщина, никогда я еще так не спешила оказаться на кладбище!

Кладбище "Пастор Матиас Маэстро" давно стало музеем, вход - 7 соль с человека. Сеньор администратор произнёс сверхэмоциональную приветственную речь, после чего сказал: "Вот вам карта самых крутых могил, но я с вами не пойду. А на часть кладбища, не обозначенную на карте, ходить вообще не советую. Спускайтесь по лестнице. Не вернётесь через час, начнём волноваться..."

На кладбище 766 гробниц и 92 монумента установленных в XIX-XX веках в честь виднейших людей Республики.

После всех городских угроз, прогулка по кладбищу, выглядела походом на небеса. Тихо, пустынно, умиротворенно. Только мы и склепы.

Наше одиночество изредка нарушали птицы. Причём какие!

Когда из одного склепа вынырнул дед и предложил нам альтернативную экскурсию, я чуть не лишалась чувств-с. "Карта ваша - говно, я вам такие могилки покажу!" (вольный перевод). Вежливо отказались. Ждали подлой мести, но дед оказался добрым малым. Впрочем, впечатлений нам хватило и без гида.

С кладбища мы выбирались почти бегом. Администратор не советовал идти по улице, хотя по периметру забора было где-то метров 200, не больше. "Вечереет. Лучше мы откроем вам заднюю калитку, она выходит на станцию метро, метров двадцать пробежите, а там уже полиция и безопасно!" :)) Милейший человек.

И вот при всем этом мракобесии в Лиме полно дивных парков - с фонтанами, арт-объектами, цветущими деревьями. Есть даже один особенный - Parque de la Reserva. Находится между двумя главными улицами города - автострадой Пасео-де-ла-Република и проспектом Арекипа, легко добраться на 301-м метробусе. Парк включает в себя 13 разных фонтанов с подсветкой и музыкой. Один из фонтанов выбрасывает воду на высоту более 80 метров! Не сравнить с "женевской струёй" (там-то все 145), но всё равно очень впечатляет. В парке есть водяной туннель длиной 35 метров, площадка с плюющимися фонтанами-шутниками, фонтан с лазерным шоу. Шоу проходит в 19.15, 20.15 и 21.30. Вход в парк стоит 4 соля. Волшебное место и однозначно безопасное даже вечером (не считая карманников).





Многие люди туда вообще помыться в купальниках приходят :) Есть кабинки для переодевания и полотенца напрокат. И столько искренней радости!

Ещё один очень приятный парк - El Parque del Amor. Он находится на побережье океана (пересечение Malecon de la Reserva и Mc Balta). Главная его достопримечательность - скульптура "Поцелуй". Сексапильную парочку окружает мозаичная скамья а'ля Гауди. На ней выложены цитаты и фразы о любви. А 14 февраля, в День всех влюбленных, здесь проводится соревнование на самый длинный поцелуй.

Впрочем соревнование, похоже, проходит там каждый божий день :)))

Каждый день в парке работает съёмочная группа и все желающие могут на камеру рассказать свою историю любви. Это потом обязательно покажут по местному телевидению.

Ярким штрихом к нашим впечатлениям о Лиме стал район Барранко. Если неровно дышите к граффити, то вам туда. Чтобы удивляться на каждом шагу и каждой стене! Мы из Мирафлорес дошли пешком, но можно было и на маршрутке (направления всегда пишутся на её боку). Да и "хваталы" работают активно. Есть такая профессия в Лиме - "хваталы". Они выкрикивают маршрут, затаскивают пассажиров в маршрутку, продают билеты и руководят водителем.

Район - безопасный, более того - богемный. Обитель музыкантов, художников, поэтов. Разноцветные домики, уютные ресторанчики, цветущие улочки. Есть выход на пляж и свой Мост вздохов :)

Моё любимое граффити. По сути передаёт впечатления от Перу. Чумовая страна, полная вдохновения и красок. Воздушная, окрыляющая. Но бедная и ленивая. Ах, ей бы взлететь!

А ещё первый же день в Перу открыл для нас новый фрукт :) Апрель, судя по всему, сезон для гранадилл. Продаются везде, в больших количествах и не так уж дорого. 5 фруктов стоит всего 5 солей :) Кстати, в тульских супермаркетах их тоже продают. Вкуснейшая вещь!

В Лиме мы были всего два дня, после чего двинули вглубь страны. Впереди нас ждали космические пейзажи, экстремальные высоты, легендарные Мачу-Пикчу, Титикака и множество не столь распиаренных, но удивительных мест! Перу невероятно :)



И продолжение следует!

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