Загадочный Инкерман

Владимир Малдер Сегодняшнее путешествие порадует всех любителей промзон, штолен, древних захоронений и пещерных монастырей. А также всех почитателей Крыма и его неформатных достопримечательностей! Нашим гидом будет Владимир Малдер . Смотрим, комментируем, удивляемся...

- День был солнечный, но дул просто немыслимо холодный ветер. Море было грязным и неприветливым, и мы отправились в Инкерман. Кстати, знаете почему место называется Инкерман? Не в честь некого еврея или армянина, а в переводе с турецкого означает пещерная крепость.

Перед нами Инкерманский пещерный монастырь. История из педивикии.

Основные помещения монастыря — пещерные, высечены в западном обрыве Монастырской скалы, на плато которой сохранились руины средневековой крепости Каламита, основанной в VI веке; в XIV—XV веках крепость вошла в состав православного княжества Феодоро, защищала его порт; в 1475 году захвачена турками. Время основания монастыря определяется историками неоднозначно: от VIII—IX до XIV—XV веков.

Возникновение монастыря предание связывает с почитанием Климента, римского епископа (папы) в 92-99 (101) годах,..

...сосланного императором Траяном за проповедь христианства в каменоломни близ Херсонеса, проповедовавшего и убитого (утопленного) по тайному приказу императора здесь в 101 году.

Мощи святого Климента, обретённые через год после его кончины, хранились сначала в подводном гроте близ Херсонеса (где были обретены), доступ в который открывался, по преданию, раз в год, когда — в день смерти праведника — море отступало; потом они были перенесены на небольшой остров (ныне — Казачий остров) посреди бухты, на котором, согласно преданию, руками ангелов была построена церковь. Около 861 года мощи святого Климента были обретены святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием при участии херсонесского епископа Георгия блаженного и священников из константинопольского собора святой Софии. Мощи были внесены в Херсонесский храм, и по молитвам святого Климента совершалось много чудес.



Возле монастыря находился водный источник, по преданию открытый чудесным образом святым Климентом для облегчения участи каторжан. Источник пересох в 1970-х (возможно — в связи с проводившимися строительными работами), а его вода, постепенно затопила карьер по добыче инкерманского камня, находящийся по другую сторону Монастырской скалы.

После захвата в 1475 году крепости Каламита турками монастырь постепенно пришёл в упадок. Крепость была переименована в Инкерман, что и дало название возникшему здесь городу. С 1783 года город принадлежал России.



В 1850 году монастырь был возрождён и получил современное двойное наименование — по имени города и в честь святого Климента.

В 1867 году был перепланирован и заново открыт пещерный храм святого Мартина-исповедника. В 1895 году в память о спасении царской семьи в железнодорожной катастрофе был построен храм во имя великомученика Пантелеимона. В 1905 году в память о Крымской войне на верхнем плато была построена церковь во имя святого Николая Мирликийского (по проекту архитектора Г. П. Долина).

C 1924 года храмы монастыря стали постепенно закрывать. В 1927 году землетрясение сильно повредило Благовещенскую и Николаевскую церкви, было принято решение их разобрать (закрытая в 1926 году церковь святого Николая на верхнем плато была полностью уничтожена в 1932 году[3]).

В 1928 году был закрыт храм иконы «Всех скорбящих Радость».

В 1931 году в пещерных храмах прекратились богослужения, монастырь был окончательно закрыт, его имущество передано Севастопольскому музейному объединению.

После закрытия монастыря в нём остались жить его настоятель Венедикт, отец Прокопий и два 85-летних старца.



Во время Великой Отечественной войны в пещерах монастыря размещался штаб 25-й Чапаевской дивизии Приморской армии.

В июне 1942 года солдаты этой дивизии на Инкерманских высотах сдерживали врага, рвавшегося к Севастополю.

С 1991 года трудами настоятеля архимандрита Августина (Половецкого †1996), братии и мирян началось постепенное возрождение монастыря, были восстановлены храмы и келейные корпуса. Из Киева была передана частица мощей от честной главы святого священномученика Климента; рака со святыми мощами установлена в боковом нефе Свято-Климентовского храма.

Пройдём внутрь

Вот такая там костница. Маленький кусочек Праги.

Пещерная церковь св. Климента (бывшая Георгиевская). Вообще, в самом монастыре множество ходов, но к сожалению, они закрыты для посещения.

Местное старое кладбище.

Каменная шестерня - жернов от мельницы.

Поднимаемся наверх. Перед нами руины крепости Каламита.

В VI веке, как и в других местах Горного Крыма, здесь комплектуется византийское укрепление гарнизоном из местных жителей. Крепость предназначалась для защиты с севера главного города византийцев в Таврике — Херсонеса. Она также служила и укрытием для местного населения от набегов кочевников. Тогда твердыня состояла из четырех башен. Вероятно из-за появления хазар в Крыму крепость прекращает существование.

В XII-XIV веках крепость называлась «Газарии» или «Каламира». Название «Каламита» впервые стало известно из морских карт генуэзцев ХIV-ХV веков. В 1427 году мангупский князь Алексей восстановил крепость, которая должна защищать порт княжества Авлиту.

Вероятно, в это же время в толще Монастырской скалы был основан пещерный христианский скит. Один из трех его входов был расположен в нижней части скалы. От него вперед и вверх шел коридор-тоннель, в правой стене которого вырублены окна и две балконные двери, в левой стене — по ходу коридора расположен ряд помещений: склепы-костницы, проходная комната с лестницей, ведущими на верхний ярус с кельями и колокольней, три пещерные церкви.

Помимо описанного скита в скалах Инкермана обнаружено еще восемь христианских пещерных скитов и двадцать семь пещерных церквей.



Крепость Каламита и поселение, расположенное под ее стенами, были значительным перевалочным пунктом в торговле юга с севером. Поэтому генуэзцы считали Каламита опасным конкурентом для собственного порта, расположенного в Чембало (нынешняя Балаклава). Они неоднократно нападали на крепость феодоритов и даже захватили и сожгли ее в 1434 году. Феодоро отбило и восстановило Каламиту, но в 1475 году крепость захватили турки и переименовали в Инкерман, а в конце XVI — начале XVII веков перестроили оборонительные стены и башни, приспособив их для использования огнестрельного оружия.

Турки значительно перестроили крепость и переименовали ее. Новое название — Инкерман («пещерная крепость») крепость получила за большое количество пещер, расположенных вокруг. Пещеры эти были в основном искусственные, образованные в результате добычи белого камня.

В ХVII веке через Каламитский порт происходит оживленная торговля, о чем известно из сообщения священника Иакова, который был в Крыму 1634–1635 годах в составе русского посольства. Он писал, что в Инкермане живут люди многих национальностей и что к городку с моря приходят корабли из разных стран.

До середины XVIII века крепость и порт Каламита потеряли военное и торговое значение. После присоединения Крыма к России был возрожден средневековый скит и освящен во имя святого Климента.

В начале XX век на вершине Монастырской скалы была сооружена церковь святого Николая, Чудотворца Мирликлийского. Храм был сооружен в память о Крымской войне. До настоящего времени не сохранился

К сожалению, как не искал я подземный ход под крепостью - не нашел. Но зато нашел вот такие небольшие пещерки.

Старые могильные плиты.

Сверху открывается прекрасный вид на местную промку завода ЖБИ.

В результате добычи белого камня образовались вот такие террасы, горы напоминают отдалённо сказочные пирамиды. А над горами летела стая птиц. Жаль у меня не было телевика с собой.

Вот такие куски камней. Интересно, что это было? отходы производства от изготовленных здесь блоков или же разрушенное сооружение? В общем, для тех, кто не держал ничего тяжелее компьютерной мышки и стакана кофе - повод пофантазировать как Андрей Скляров.

Куски блоков прямо на склоне горы, напоминающей ступени пирамид - зрелище фантастическое.

А между тем, камень здесь добывается до сих пор.

Внизу расположено вот такое карьерное озеро на месте бывшего карьера. Всё-таки горное дело делает мир прекраснее.

К озеру можно спуститься - это просто отличнейшее место отдыха.

С одной стороны оно напоминает древнеримский или же древнеацтекский бассейн. С террас в некоторых местах можно очень здорово попрыгать в тёплую пресную воду, которая была намного теплее неприветливого в тот день моря. Плюс даже при сильном ветре здесь тепло, поскольку ветер загораживают стены. Плюс здесь мало народу, поскольку все тусят у моря, даже если там грязно и ветрено.

Любители рыбной ловли также могут найти здесь неплохое место. Здесь обитает карась и окунь.

Видите эти манящие тоннели Инкерманских штолен? Отправляемся внутрь... Тоннель сквозной, через него даже автомобили ездят.

Кто сказал, что надо иметь спецобувь и спецодежду для полаза? Я лично полез в шортах и сланцах и мне было похер! Прямо по колючке. Сланцы за 100 рублей само собой выдержали, и я оказался внутри. Честно сказать, думал, что объект заброшен, но тут заметил злюкен собакен яйцен клац-клац. Пришлось шкериться. Лай был слышен на всю штольню. Попутно всё равно начал фоткать.

По хорошему, надо было бы валить оттуда, но любопытство и азарт заставляли двигаться дальше... и вот, пройдя тихо место предполагаемого базирования волкодава и запрыгнув на приступочек забежал в тёмную подземную даль.. вот такой вот девайс. Честно - было ссыкотно врубать фонарь, потому шёл на ощупь, но всё равно подсвечивал свои фото, врубая его на 5 секунд, боясь, что злюкен собакен вернётся.

Второй выход... но он был полностью закрыт. И там был ещё один собакен, но похоже привязанный. Интересно, как сюда проехали все эти машины.

Впереди горел свет. Очко жим-жим. Вот-вот должен был бы выпрыгнуть добрый монтер или кто-то поинтереснее, но никого не было.

Два смешаных чувства, с одной стороны - непреодолимый азарт, узнать, что же там дальше, с другой - желание свалить отсюда, пока не приняли. Адреналин!

Корабельная дверь. Немного усилия и она открылась....

Непонятное современное искусство. Инсталляция.

Что это за трансцендентальный образ мирового духа в фюзисе дворца царя Берендея из русской народной сказки про Ивана Царевича и серую штольню)))) Я конечно много приколюх в пещерах видал, диггеры те ещё приколисты и художники, но это меня поразило. Зачем?

Куча старых советских плат? Откуда!

Бендеро-нива. На ней приехали бендеровские диверсанты отбирать Крым у России)))

Станок для изготовления самодельного оружия.

Грузовик. Видимо привёз взрывчатку))))XDDD

Мост.

А отсюда виден тот самый тоннель, что в начале поста. Здесь слышатся странные звуки непонятной работы, как будто куча машин долбит толщу скалы, извлекая оттуда породу. Но как туда попасть? Есть небольшая дверь, но оттуда послышался лай собак и пришлось победоносно отступать, упаковав фотик перелетаю через колючую проволоку, едва не встретившись с местным злюкен-собакеном. Жалею, что собакена не сфоткал, сам не знаю почему шел не оборачиваясь...

Если идти по железке от Инкерманского монастыря, можно увидеть любопытную скалу с пещерами, как улей. Это Загайтанская скала.

Выглядит многообещающе. В общем, несмотря на усталость и адову жару в купе с противным пыльным ветром в лицо попёр наверх

Чессказать - объект разочаровал. Но всё равно подъём туда того стоил.

Меня ждало разочарование. Пещеры были маленькие и пустые и не имеющие никаких соединительных подземных ходов (нахрена ж пёр штатив и фонарей кучу). В общем, пещеры пострадали во время грандиозного обвала в 1794 году, а также фрицы ублюдки своё добавили.

Тем не менее, геология места весьма интересна.

И вид сверху весьма не плох.

А так, место достаточно любопытное. Всего по данным археологов тут более 300 пещер!

Говорят, это был большущий пещерный монастырь. Даже где-то есть подземная церковь вознесения, правда я её не нашел, лень уже было искать.

Местный скит.

Тут добывают камень, нарушая памятник.

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