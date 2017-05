Морай и Марас. Огороды инков, соль земли и высокогорный туалет

Татьяна Афанасьева

3. А между тем я продолжаю рассказывать про наше путешествие по Перу. Мы отправляемся в Священную долину инков! Место, где красота граничит с магией, и идёт бесконечная битва экстрасенсов. Если вдруг пропустили первые три части перуанского сериала, найти их не сложно:1. Лима . Фавелы, граффити и прогулка по кладбищу.2. Куско . Куй, кока и ласковые индейцы.3. Мачу-Пикчу. Затерянный город инков, шиншиллы и портал в другое измерение.

Простившись с Мачу-Пикчу и добравшись на поезде до Ольянтайтамбо, мы решили поймать такси и прокатиться по Священной долине инков. Знали бы инки, что настанут такие суетные времена, завалили бы к чертям все входы в свою долину :)

Выбор таксистов в Перу - дело очень ответственное. Никаких гарантий, что таксист не снимет с тебя скальп и не отдаст на корм кондорам. Таксуют в основном индейцы, говорящие на языке предков - кечуа и с трудом разбирающиеся в привычных нам картах. Как выбрать из толпы индейцев своего, правильного, чтобы провёз 80 км по горам и нигде не уронил?.. Включаем «третий глаз». Даже если у вас никогда его не было, здесь - в Священной долине точно откроется. Знакомьтесь - наш Хулья-Уилья :))))

«Третий глаз» реально не подвёл - Уилья говорил по-английски и даже знал несколько слов на русском, так как в своё время работал механиком на российском вертолёте Ми-8. Мы обозначили ему два места в долине, которые хотим посетить, - Морай (древние круговые огороды инков) и Марас (соляные террасы). Уилья оценил поездку в 130 соль и обещал повести самой красивой дорогой. Не обманул.

Как только мы поехали, Уилья запросил у гугла Russian music. И как вы думаете, что зазвучало? «Полюшко-поле»! Уже на следующей песне (а это была «Калинка-Малинка»!) я сдалась и попросила включить музыку инков.

Первой достопримечательностью, которую нам показал Уилья, был капсульный отель Skylodge на высоте 122 метра. Никаких лифтов, лестниц и телепортов. Забираться придётся самому по скобам, вбитым в отвесную стену около полутора часов :))) При этом проживание в этом отеле - удовольствие не из дешёвых. Ночь в двухместной капсуле стоит около 300$. Снизу отель выглядел так...

Но у нас есть друзья, которые в нём жили, так что есть фотографии и поинтереснее, включая ответы на вопросы: что подают на завтрак и как там дела с туалетом?.. :)

Завтрак в постель здесь не подают. Дорога к еде выглядит так :)

Каждый номер оснащен миниатюрным санузлом, в котором есть крошечная раковина, унитаз и ... какое-то устройство с чёрным колпаком. What is it?

Поинтересовалась у друзей, всё оказалось очень забавно:

Спуск из отеля происходит посредством зиплайна - по стальному канату, на который крепится специальное роликовое приспособление. Йохху! В общем крутейший отель по системе «всё включено» для романтиков и приключенцев. Жалею, что не знали про него, когда ехали...

А потом мы сворачиваем с трассы и дорога начинает закручиваться серпантином, поднимая нас всё выше и выше в горы. Красота такая, что дух захватывает. Ощущение, что мы едем по огромной палитре ♥

Уилья сразу нам говорит, чтобы мы не стеснялись и говорили, где остановить, чтобы сфотографировать. Ну, это он погорячился :)))

Уже на подъезде к Мораю Уилья интересуется, есть ли у нас единый туристический билет. Такой билет можно купить в любом музее Куско, он именной, стоит 130 солей и дает право посещения 16 достопримечательностей в Куско и Священной долине (увы, без Мачу-Пикчу). Билет действует 10 дней. И Морай в него включён!

Но так как в Куско мы были всего два дня и из всех предложенных достопримечательностей успели посетить только две, то смысла покупать его не было. Без единого билета вход в Морай стоит 70 солей (1260 р. с человека). Да это бешеные деньги за посещение огородов! Пусть даже и созданных самими инками. Уилья думал так же и предложил перехитрить систему :))) Он высадил нас чуть раньше, чтоб мы зашли на территорию бесплатно, а сам взял билет для местных - за 20 соль, чтобы можно было припарковать машину. Это к вопросу, похожи ли перуанцы на русских? Очень похожи :))) Вышли мы вот у этого места взлёта НЛО небольшого огородика.

Но пройдя метров двадцать, увидели нечто инопланетное! Вот это огородище. Его даже объектив отказывался полностью захватывать.

На первый взгляд, кажется, что это какой-то древний амфитеатр с аккуратно выстриженными лужайками. Поражает не только масштаб, но и геометрия места. Выверена каждая линия.

По мнению современных учёных, инки в таких многоуровневых «гигантских колодцах» изучали рост различных сельскохозяйственных культур в зависимости от разных климатических условий. Высота каждого уровня - два метра, а это создает температурный перепад между вершиной и дном «колодца» почти 15 градусов. К тому же разные уровни получают разное количество солнечного света и осадков. И что самое интересное, огороды инков никогда полностью не затопляются, независимо от того, насколько сильно идет дождь. Говорят, благодаря пористому горному образованию, расположенному на дне «колодца». Вот так. Всё очень хитро устроено.

Состав почв на террасах тоже различен. Землю привозили из разных уголков империи, чтобы понять, в каких районах что лучше сажать.

Между террасами инки перемещались по специальным каменным ступеням.

А вот так Морай выглядит сверху. Фото взяла из инета.

Когда смотришь на экспериментальные огороды инков сверху, вспоминаешь другую версию, которая страшно далека от сельскохозяйственной :)) В двух словах она звучит так: террасы Морай – это пиктограмма внеземных цивилизаций, говорящая о том, что расширение разума вызывает исчезновение тела. А всё эти наземные рисунки - не огороды вовсе, а чёткая схема перехода человечества в следующий цикл жизни. Как вам?.. Моё восприятие пока на дне - мне проще верить в огороды.

Дальше мы поехали к Салинерас-де-Марас. Уилья включил R.E.M. Losing My Religion и помчал в сторону маленького индейского городка, знаменитого своими соледобытчиками. Говорят, соль в окрестностях Мараса добывают со времён инков и по их технологиям. Городок находится на высоте 3300 метров. Мы буквально пролетели по его улицам, сделав лишь небольшую остановку на главной площади, где Уилья с гордостью показал нам местную скульптуру и... туалет :)

Девочка явно потомок древних шаманов и прячет в карманах айяуаску :)

Все местные модницы носят высокие белые шляпы.

:) ...в туалете был обед. Маленькие кассиры нам улыбнулись, взяли 1 соль, оторвали бумаги и продолжили гонять картошку по тарелке.

Издалека соляные террасы показались нам ленивой рыбиной, застрявшей между гор и поблескивающей серебряной чешуёй :)

Вблизи картинка оказалась ещё интересней.

Вход на соляные террасы стоит всего 10 соль с человека. Как-то они продешевили :)

На склоне горы около 3000 ванн. Кажется, что в одних молоко, в других капучино, а в третьих - мохито. И половина из них словно покрыта льдом. Но это всё соль! Картинка завораживает.

Как всё происходит? Солёная вода из источника Корипухио, спускаясь по склону горы, попадает в каменные ванны, испаряется под солнцем, оседая на дне и стенках той самой солью, которые люди соскребают вручную с помощью мисок, высушивают, складывают в мешки и продают на рынках в Куско.

«Рождение соли» занимает около одного месяца. За это время образуется 10-сантиметровый слой соли, который уже можно собирать. Всё, что снимают сверху, это «белая соль для белых людей», и её продают подороже. Коричневую соль, которая соскребается со дна, раскупают бедняки.

Одна ванна может дать до 150 килограммов соли.

Работа - вредная. Жареное солнце, испарения, к тому же соль разъедает кожу. Но я всё равно немного подобывала... :)

А вот настоящие соледобытчики и пикник на краю гигантской солонки :)







Уилья предлагал нам заехать в Чинчеро на ярмарку. Высота - 3750 метров. Мы так бы и сделали, но откуда-то выползла грозовая туча, Уилье начала названивать встревоженная жена, и мы решили не задерживаться на горных серпантинах с потенциальными оползнями.

Уилья довёз нас прямо до дверей хостела в Куско, подарив на память диск с историей местных храмов. Сами мы бы долго плутали в поисках школы, во дворе которой находилась заветная дверь в Munaycha Casa Hospedaje. Кстати, рекомендую. Даже жалко было, что мы там всего на одну ночь :)

Ну, и по приезду традиционно накатили себе чая с кокой.

