Титикака, грязный Пуно и добрая Люся

Титикака! В названии раскрыты сразу две темы. И это совсем не то, о чём вы подумали :)) «Тити» в переводе с древнего языка индейцев - пума, «кака» - скала. «Каменная пума». Индейцы утверждают, что если посмотреть из Космоса на карту, то вообще никаких вопросов...

Только смотреть надо в перевернутом виде и со стороны Боливии. К слову Титикака - пограничное озеро, 60% принадлежит Перу, а 40% - Боливии. И это самое большое судоходное озеро в мире, расположенное так высоко в горах! 3820 метров. Привет, горняшка, к тебе примчали жители равнин. Казалось бы, после Куско и перевала Ла Рая нам уже ничего не страшно, но приехав в Пуно, мы снова сели на таблетки и чай с кокой :)) Оглушительная высота, в некоторых районах города доходящая до 4000 метров.

Пуно - небольшой городок на берегах озера Титикака, основанный испанцами в 1668 году. В нем проживает около 120 тысяч человек. После Хульяки он, конечно, выглядел по-королевски, но не достаточно для того, чтобы в голове даже на мгновенье мелькнула мысль: «Ну, а что? Вполне можно жить. Я бы осталась...».

Самое приличное место в городе :) Скульптура в честь бывшего преподавателя философии Мануэля Пино, работавшего в местном колледже (домик голубого цвета) и ставшего национальным героем Перу во время Тихоокеанской войны против Чили, куда он пошёл простым солдатом в возрасте 54 лет и по-дурацки погиб, защищая столицу и чужие интересы. К слову, война была между Чили и Боливией, а Перу ввязалось «по дружбе».

Напротив героя Пино - Церковь Святого Иоанна Крестителя (1876 г.). Молитвенный дом униженных и оскорблённых шахтёров, а также защита от змей, жаб и муравьёв, посланных Дьяволом, чтобы уничтожить столицу Альтиплано (то есть Пуно). Так говорят :)

Провинция Пуно - одна из самых бедных в Перу. И при этом самая танцующая! Как только в Перу проводится какой-нибудь танцевальный конкурс, почти все призы у них. Хочешь есть? Танцуй!

Главная площадь Пуно - Пласа де Армас. Испанский стиль и классика XVII века. Кафедральный собор был построен на месте индейскoго поселения, которoe называли «окружением дьявола». Говорят, цветочный орнамент, которым украшены стены собора, лечит горе :)

Пациент у стен собора.

Вообще, чтобы понять, насколько Пуно беден, достаточно увидеть поклонение хлебу, распитие коктейлей из живых лягушек (Jugo de rana) и газетные киоски, к которым по утрам выстраиваются люди, чтобы узнать, что вообще в мире-то происходит?..

Опережая вопрос, пила ли?.. Нет, не пила. Боялась, что на горняшку наложатся ещё и страдания от непереваренных лягушек.

Честно говоря, у нас совсем не было времени, чтобы оценить все прелести Пуно (даже если они и были!). Этот город возник в нашем маршруте только ради самого озера и путешествия к плавучим островам племени урос. Оставалось найти лодку...

На пристани мы были около девяти утра. На нас тут же набросились «капитаны». К слову, конкуренция там ого-го какая! Каждый житель Пуно с детства мечтает о «золотом туристе», чтобы прокатить его по полной :))

Но мы решили плыть на рейсовой лодке - с местными и по бюджетной цене. Ходят каждые 30 минут, начиная с девяти утра. Последняя отправляется в 16.30. Билет стоил 10 соль с человека (это 180 рублей) плюс ещё 5 соль за высадку на остров. Наша душевная компашка :))

Капитан сидел рядом с пассажирами, весело болтая ногой, и поскрипывая креслом, сколоченным из каких-то фанерок и войлочных одеялок.

Лодка уверенно рассекала воды священного озера и несла нас все дальше и дальше от большой земли. На борту кроме нас не было ни одного европейца :)

Они были на каких-то других бортах...

Контрольно-пропускной пункт. Здесь идёт распределение туристических лодок между островами, которых около сорока, чтобы не было столпотворения в каком-нибудь одном месте. Мы проплыли мимо, у нас же маршрут, утверждённый министром транспорта (вот только какой? :))).

Озеро Титикака считается колыбелью цивилизации инков и других древних народов Анд. Считается, что именно из глубин Титикаки после Всемирного потопа вышел бог Виракоча и приказал взойти Солнцу и Луне. А затем он создал заново мужчину и женщину и отправил их на все четыре стороны, начав заселение мира. Так гласит легенда.

Титикака практически замкнутое озеро - в него впадает 27 рек, а вытекает только одна - Десагуадеро. Вода в озере холодная (около +10) и слегка солёная, а в самом глубоком месте могло бы спрятаться нехилое чудовище, ибо глубина там 284 метров (а это почти 90-этажный дом!).

По легендам, на дне озера покоятся несметные сокровища инков, но ни экспедиция Кусто в 1969 году, ни экспедиция журнала National Geographic в 1988 году, ни все последующие, ничего так и не обнаружили.

Озеро включено в список водно-болотных угодий международного значения. Здесь обитает титикакская нелетающая поганка, бакланы, чилийский фламинго, тонкоклювая каравайка, андская ласточка, обыкновенная кваква и утки всех мастей. Главная промысловая рыба - форель. Ну, и все лягушки, идущие в коктейли в Пуно, естественно тоже отсюда... :)

Все острова на Титикаке - искусственные, из тростника. Их создали племена урос, на данный момент насчитывающие около 2000 человек. К одному из таких плавучих островов мы и причалили где-то через полчаса своей водной прогулки. Нас встречали! И никто-нибудь, а красотки племени урос :)

Откуда взялась эта традиция жить на воде, на вечно гниющих островах, вдали от цивилизации и благ?.. Неужели традиции хиппи, уклонение от налогов и платы за коммуналку? Оказывается, всё случилось ещё в XIII веке. Именно тогда племена урос, отказываясь покориться могущественной империи инков, создали себе убежище посреди озера. И что удивительно, цивилизация инков давно канула в лету, а культура урос существует до сих пор.

Тростник тотора жизненно важен для урос. Они живут на нём, спят на нём, готовят из него. Из цветка растения получается интересный чай (мы кстати выпили пару чашек, временно изменив коке). Про значение тотора для республики урос мы прослушали целую лекцию на чисто испанском. И читал её никто-нибудь, а сам Президент острова, к которому мы пришвартовались.

Президент избирается сроком всего на 3 месяца. Так что каждый из жителей вполне может попробовать себя в этой роли. На больших островах живёт около 10 семей, на небольших - две или три.

Каждый остров как слоеный пирог из тростника, расположенный на толстом блоке грунта. Такие блоки вырезают в сухой сезон в прибрежной зоне, а в сезон дождей, когда вода поднимается, они всплывают и их транспортируют к месту строительства островов. У каждого острова есть якорь. Бывает, некоторые семьи ссорятся с общиной, снимаются с якоря и уходят метров на сто в необитаемую зону :)

Как только верхний слой острова начинает ломаться, поглощать воду и гнить, его обновляют. В сезон дождей это происходит чаще. Время жизни острова обычно около 30 лет.

База стройматериалов :)

Поверхность не утрамбована, как может показаться. Остров проваливается, хлюпает, хрустит под ногами. Ну, в общем никакой уверенности в завтрашнем дне :))

Из Пуно к островам вместе с нами плыла вот эта парочка. Думали, урос. Ну, мало ли. На шоппинг в город, а потом обратно. Оказалось, что у них просто романтический уик-энд: прогулка на кораблике, обед в плавучем ресторане, лёгкий флирт, а потом обратно - в грязный Пуно. До сих пор жалею, что не спросила их имена. А ведь кутили вместе, по одной, можно сказать, схеме...

А потом нас пригласили в один из домов - посмотреть, погостить, накупить всякой фигни. Хозяйку звали Люся, её 4-летнего сына - Диего. Глава семейства в это время тусил где-то на озере или бухал в Пуно . Дом меня потряс. Живут же люди.

Слева - кухня, справа - спальня.

На кухне минимум мебели и встроенной техники.

Телевизор работает от солнечной батареи.

Гардероб выглядит так. Плюс ещё пара куч шмотья в углу хижины.

Люся показывает нам свои вышивки - «Это я, мой муж, сын Диего, а это Президент, Титикака и пума». Всё, конечно же, продаётся :) А Люся смотрит так, что не купить - это всё равно, что отнять у малыша Диего карточки на хлеб! На весь год. Покупаем одну вещицу.

Люся искрится счастьем. И это заразительно :))

Да как так вообще можно жить?! Этот вопрос я задаю Люсе. Ответ потрясает: «Ну, раз, Виракоча так решил, поселил нас здесь, значит, так было нужно :)». И улыбнулась. Люсе 34 года, она живёт на куске гнилого тростника всю свою сознательную жизнь, её быт не устроен, а досуг ограничен, к тому же малыш Диего может упасть в Титикаку неожиданно и сразу после тихого часа... В общем у меня нет слов, только вышивки из трёх букв.

Президент предлагает прокатиться по озеру на традиционной уросской лодке. Цена удовольствия 10 соль с человека. Почему бы и нет?.. Мы запрыгиваем, за нами влюблённые индейцы и ещё пара человек. Лодка начинает скрипеть и тонуть .

«Хрен ли боитесь? Это надёжная лодка!» - как бы говорит нам белозубая лодочница и... бросает вёсла.

В рамках организованных туров туристов обычно катают вот на таких - с пумьими мордами, упругими бортами и ряжеными индейцами.

Мы катались в лучших традициях урос - на каком-то вторсырье :)))

Плыли недолго. Минут через пятнадцать уже причалили к какому-то острову побольше, на котором был ресторан и дискотека, после чего Президент сказал нам «Адиос!» и... уплыл. Муж мой Андрей задал резонный вопрос: «Где мы вообще? И как отсюда выбираться?» А во мне была уверенность, что за нами обязательно приплывут! У нас ведь билет «туда-обратно» :)))

Решили не паниковать, а заказать севиче. Это традиционное перуанское блюдо. Быть в Перу и не попробовать?.. :))) Через несколько минут нам принесли бульон, в котором плавала какая-то аквариумная рыбка - с головой, плавниками, кишками и всеми своими мыслями за последние секунды жизни. Блюдо произвело фурор :)))) Мы просто сидели и ржали. Это севиче?! 22 соля за порцию (почти 400 рублей)? Слава тебе, Виракоча!

Оказалось, это был комплимент от шеф-повара. Следом за ним нам принесли истинное севиче - блюдо из мелко нарезанной сырой рыбы (свежепойманной! это обязательное условие), которую маринуют в соке лайма около 15 минут, а потом подают с кольцами лука, бататом, кукурузой и маниоком (есть такая специальная южно-американская трава). Пардон за грязную скатерть, это мы пересели с открытой веранды внутрь ресторана :)

Было бы странно, если бы после такого обеда мы не отправились искать туалет. Ещё более странно было обнаружить, что он не из тростника тотора! Теряют корни.

Ну, хоть смыв всё тот же - в древне-уросских традициях :))

До того, как за нами пришёл кораблик (а он всё-таки пришёл!), мы ещё немного погуляли по острову, обнаружив, что здесь есть свои велолюбители,..

...ландшафтные дизайнеры,

...стриптизёрши,

...и даже скульпторы!

Приятное получилось путешествие. Да и заняло оно всего полдня. Как только мы сошли на берег, сразу принялись ловить такси, чтобы отправиться в Долину дьявола, которой нет ни на одной туристической карте. Но это уже совсем другая история. И какая! ;)

Продолжение следует.

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