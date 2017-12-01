Кампен. Неизвестные известные Нидерланды

Татьяна Юрьевна Etyud Сегодня мы снова отправляемся в Нидерланды и открываем ещё одну новую точку на карте — Кампен. Нашим гидом будет Татьяна Юрьевна Etyud , которая побывала там и делится своими впечатлениями. Кто пропустил повествование про городок Зволле , читайте по ссылке

Паруса в пасхальные праздники

— Завтра мы едем в Кампен на праздник, — сказала подруга, — Вы поедете?

— Кампен? — удивилась я, — Есть такой город? Первый раз слышу.

— Поехали, не пожалеете, — улыбнулась она.

Девять утра, суббота, апрель. Кампен встречает моросящим дождем и ветром.

Обойдя здание вокзала, первое, что вижу — река, цветные домики,

странной конструкции мост

и… С воплем «Паруса», устремляюсь вперед.

Слышится музыка и людской гам. На краю набережной милый «бронзовый» молодой человек благословляет прохожих.

— Пиво!

— Селедка!

Мои спутники направляются в сторону торговых рядов,

а я застываю на месте. Передо мной высокий блондин в белых ботинках.

За ним просматривается духовой оркестр. Музыканты в кломпах (деревянных башмаках) с постными лицами играют веселую мелодию.

Прохожие улыбаются. Встречаюсь взглядом с единственной среди оркестрантов дамой. Показываю жестами, что хочу с ней сфотографироваться и что прошу ее улыбнуться. Не переставая играть, фрау отходит в сторонку. Поверьте на слово — фото удались.

Проталкиваюсь через толпу в сторону причалов. Есть у меня маленькая слабость — парусные суда любого пошиба. Кораблей много,

некоторые пришвартованы в два, три, а то и четыре ряда.

На большинстве из них гости праздника — осматривают судно, фотографируются.

Жалею, что я не стрекоза — тогда бы я могла видеть все одновременно. Ба! А это что?

В нидерландской глубинке — российские флаги. Приятно.

Да это же «Штандарт», боевой фрегат Петра I! Очень приятно!

Точную копию судна изготовили в 1999 году на собственные средства,

сообщает транспарант. Ооооооооочень приятно!

Где-то в глубине мозга мелькает каверзная мысль о «Летучем Голландце». Но тратить собственные средства на корабль-призрак дураков не нашлось.

Пока я бродила по набережной, прозевала карнавальное шествие и выступление казачьего (!!!) хора.

Хорошо, что успела послушать народный хор бабушек

и шарманку.

На другой стороне набережной успеваем захватить современное водное шоу:

танцы на досках,

гонки на байдарках, и, апофеоз праздника, флайборд!

Фотографии не очень удались — слишком высока скорость движения человека на доске.

Далее идем гулять по городу. Народу — яблоку упасть негде, но все достойно и прилично.

Проходя мимо церкви Святого Николая слышу звуки органа. Бросаю своих спутников со словами: «Вы — как хотите, а я остаюсь слушать орган».

Страшно довольную (полюбуйтесь, стою с глупейшей улыбкой (!) меня часа через полтора вытащили из церкви и повели на блошиный рынок ярмарку подержанных вещей. К моему сожалению, ярмарка заканчивалась, но я успела прикупить старинную голландскую тарелку и трех деревянных дергунчиков.

Потом выяснилось, что в Кампене на удивление много магазинов, торгующих предметами искусства, изделиями для украшения домов и интерьеров, подержанными вещами.

В общем, потом много чего выяснилось. Выяснилось, что я попала на праздник «Паруса», проводящийся один раз в три года в пасхальные дни,

что в Кампен съезжаются гости не только из Нидерландов, но и со всей Европы, что места в гостиницах раскупают задолго до начала праздника, что в 2014 году на празднике побывали 230 000 человек (и я).

Теперь вы понимаете, что я должна была туда вернуться?

Кампен

Девять утра, суббота, сентябрь. Кампен встречает ветром и дождем.

Мост на месте,

корабли — тоже.

Ежась от холода, почти вприпрыжку бегу по мосту. Справа — классное ограждение от машин и велосипедистов, прямо, на смотровой площадке — люди, кричащие в рупор,

слева — байдарки. Вот закаленные люди! Впрочем, они же спортсмены…

Приближаюсь к городу. В воздухе витает запах сдобы и ванили. На краю набережной два юных кампенаара ловят рыбу.

Набережная почти пуста, но на набережную я успею. Сегодня у меня в программе городские достопримечательности и два музея.

Кампен — город и община в Нидерландах, провинция Оверэйссел. Расположен на реке Эйссел. Название происходит от слова «kamp» — укрепленное место, лагерь. Высота над уровнем моря — 2 м. Население — около 35 000 чел. В далеком прошлом — ганзейский город.

Вид города с высоты бесподобен (фотография заимствована в Сети).

Собственноручно изготовленный путеводитель убираю подальше. Вряд ли он мне понадобится — заблудиться в Кампене просто негде.

Благодаря удобному расположению на оживленном маршруте между Северным морем и Рейном (любознательные, для вас в галерее карта), Кампен быстро развился из простого поселения в процветающий торговый город. Что является признаком города? Правильно, оборонительная ограда (стены или вал). Стены не сохранились, земляной вал сохранился частично. Зато сохранились ворота. Их трое:

Хлебные ворота (Koornmarktspoort), расположенны у самой реки (вид из города).

и охраняются двумя львами (вид с набережной).

Вторые ворота (Broederpoort) называются Братскими в честь находящейся рядом церкви Братьев (францисканских монахов).

Так как никакой другой церкви поблизости не наблюдается, будем считать, что это она и есть.

Очень хотелось донести до вас всю красоту и изящество постройки, но, увы, обойти их мешает пресловутый земляной вал. Вот так, стены разрушились, земляной вал — нет. Перефразирую древних: жизнь коротка, Земля — вечна…

Ворота братьев Целестинцев (Cellebroederspoort) на мой взгляд самые «богатые». Украшены и львами, и орлами, и масками, и гербом.

За воротами обнаруживаю сидящего молодого человека.

Первое, что приходит в голову — Крысолов. Ан, нет, Пульчинелла!

Господи, зачем здесь итальянский клоун? Может он охраняет итальянский сад? Деревья, явно, не местного происхождения.

А вот уточки, точно, местные. Лапчатые присутствуют в каждом городе и пользуются бооооольшой любовью населения.

Кстати о гербе Кампена. На нем изображена городская стена с воротами и сброшенным замком, символизирующим открытость и гостеприимство.

Средневековое наследие Кампена достаточно хорошо сохранилось. О былом расцвете города напоминают около 700 исторических зданий.

Самое старое (конец 14 века) и привлекательное здание — ратуша,

стоящая на большой площади, по всей видимости, не имеющей названия. По всей площади рассыпаны таблички с именами знаменитостей, родившихся в Кампене. Среди них известный художник Хендрик Аверкам, изобретатель искусственной почки доктор Колфф и футбольный защитник Яп Стам, прославившийся тем, что ни один его мускул не дрогнул, когда на его пробитую голову накладывали швы.

В настоящее время в здании бывшей ратуши расположен один из разделов Городского музея (Stedelijk Museum Kampen). Основная экспозиция с недавнего времени находится в новом здании

и имеет четыре раздела: «Вода», «Религия», «Судебная власть. Юриспруденция», «Оранско (оранжевая)-Нассауская династия». Оранжевость бьет по глазам прямой наводкой!

Кампенаары гордятся единственной в стране коллекцией портретов всех представителей династии в полный рост

и своим связями с королевской семьей. Сразу вспомнилась Фаина Раневская с ее «Королевство маловато, развернуться негде!»

Кроме портретов представлены и предметы обихода. Возможно, в это кресло

очередной король,

подписав очередной указ,

садился, чтобы поиграть в шахматы…

Если с королевской династией нидерландцы шутить не намерены, то с религией — пожалуйста.

Ножки камина строят глазки,

ангелочки призывают к оружию,

львы добродушны,

а картины реалистичны.

Судебная власть вместе с юриспруденцией меня мало интересуют, хотя мимо таких монет

и таких каталогов грешно пройти мимо.

Вода стала причиной и процветания, и упадка города.

Эйссел и Северное море сделали возможной торговлю в отдаленных местах Европы (торговали и с Новгородом (!). Повышение уровня моря привело к заболачиванию почв (но это уже совсем другая история).

Экспонатов множество. Не хочу загружать ваши и без меня загруженные головы лишней информацией, но не могу не показать симбиоз кломпов (деревянных башмаков) с кожаными сапогами,

коньки (слева (!)

и мышеловки. Мышки в средневековых Нидерландах жили не худенькие. Для сравнения лежит входной билет размером с банковскую карточку.

Этот небольшой ящичек (примерно 18*18 см) потряс меня до глубины души.

Я, было, проскочила мимо, но увидела, что в него заглядывает посетитель. Вернулась, заглянула и… Дырка на улицу!

Как мне хотелось донести до вас эту красоту! Проталкивала в дырку и фотоаппарат, и телефон… Нравится?

А мне очень нравятся современные музейные мульимедиаприбабахи. Нажала на кнопочку — и тебе кино, и рассказ, и буковки.

Забота о посетителях в нидерландских музеях выше всяких похвал. Например, при входе в зал с гравюрами получаешь маленький фонарик. Оказалось, что разглядывать светящиеся пятна намного интересней и содержательней, чем смотреть на целое полотно. Видны все микроскопические детали.

Для желающих разглядеть дальние дали в свободном (!) доступе имеются бинокли всех мастей .

О раздевалке не заикаюсь. Ее как бы и нет. Мило так, под лестницей, по-домашнему, вешалочка и шкафчики.

Выхожу в город. Воздух пахнет сдобой и ванилью. Странно… Может у меня пищевые галлюцинации? Дождя нет (Ура!) и я иду дальше. Дома разнообразны и красивы:

Дом с красными ставнями (Готический дом)

и дом с некрашенными ставнями,

дом с башней

и дом с балконоротондой,

дом с дельфинами (дельфины на фронтоне)

и дом с кариатидами (?),

дом — бывшая табачная фабрика

и дом — старая, но действующая пекарня. Не отсюда ли по всему городу разносятся ароматы?

Обращаю внимание на архитектурные решения, сочетающие старое и новое. Да, это вам не жилая башня на месте песочницы среди пятиэтажек…

Глядя на новостройки, вспоминаю и известный постулат о том, что в развитых странах региональные центры привлекают новых работодателей и жителей и становятся локомотивом экономического роста.

Вот они, «новостройки»: дом с рустами,

дом с мозаикой,

дом с изразцами.

Множество небольших доходных домов:

дом-таверна,

дом-гостиница,

дом-магазин.

Название этой улицы переводится как Последняя. Мне б так пожить напоследок…

Улица знаменита. Как вы думаете, чем? Таракашками. Красавцы не один год гуляют по Сети.

Не буду размещать здесь фотографии окон и прочие украшения фасадов. Только скамейки. В Кампене, возле домов, как ни в одном городе Нидерландов, много скамеек, лавок, кресел и прочих мест для пятой точки. Ну разве не прелесть?

Конечно, большинство из них просты и обычны,

но есть и шедевры, заслужившие постамента!

Как и во всех средневековые городах, в Кампене множество церквей, исповедующих различные христианские направления. Но Божьи дома не моя тема сегодня. Поэтому о них очень и очень кратко.

Церковь святого Николая (Bovenkerk) доминирует в городском пейзаже.

В ней установлены три органа и регулярно проходят по случаю всевозможных праздников концерты органной музыки.

Украшения органов очень даже ничего. Веселенькие такие.

В церкви похоронено много жителей Кампена. В трансепте есть мраморная урна, в которой хранится сердце вице-адмирала и маршала Яна Виллема де Винтера. Становится грустно…

Церковь Богоматери (Buitenkerk) — вторая по величине и значению в городе.

Обойти ее кругом, как и многие европейские церкви, невозможно. Ухватываешь здесь кусочек, там кусочек. Ухватила не кусочек, а кусок. В окошко выставлены для просушки (?) одеяло и пара подушек. На улице уже пару часов идет приличный дождь. Может не просушка, а промывка?

(Broederkerk) или Церковь братьев принадлежала когда-то францисканскому монастырю и должна находиться вблизи Братских ворот (см. выше). Никаких ворот в обозримом пространстве не наблюдаю. Понятно, средневековые шуточки…

Имеются и Новая реформаторская церковь

и Реорганизованная общинная… Какое счастье жить под сенью православного креста!

Новая башня (Nieuwe Toren) соперничает по высоте с башней церкви Святого Николая. Вершину башни украшает изящный фонарь, а над часами имеется старинный карильон из 48 колоколов. По понедельникам и субботам в 11 часов утра и 16 часов дня звучат концерты карильонной музыки.

Если вы взглянете на стрелки часов на обеих фотографиях, то поймете, что на концерт я успела.

Между Новой башней и Ратушей, на центральной безымянной площади, бьет копытами странного вида корова.

Корова в музее, коровы в витринах, коровы — объемная реклама на улицах, корова на центральной площади. Очень много коров даже для Нидерландов для портового (торгового) города. Что-то здесь не так… Похоже, очередная шуточка…

Позже я раскопала восхитительную историю о Кампенских ЛУках, которую поведаю и вам.

Несмотря на зажиточность кампенских горожан, в средние века его жители почему-то слыли за простаков. За ними закрепились и сохранились до настоящего времени шуточные прозвища: «кампенские луковицы» и «кампенские осетры». Появление этих прозвищ объясняют исторические анекдоты ( возможно, это чёрный пиар синепалых конкурентов (см. Зволле. Неизвестные известные Нидерланды) , даже не анекдоты, а скорее байки или, по-местному, Луки. Луков много, процитирую три. А чтобы вам не было скучно, проиллюстрирую картинками из Сети.

Луковый суп

Однажды в дом кампенаара пришел нищий бродяга и сказал, что может приготовить вкусный суп только из воды и лука.

Дальше не продолжаю, байка — точный аналог нашей сказки «Каша из топора». А это — аналог супа в местном ресторане.

Осетр с колокольчиком

Однажды Кампен собрался посетить местный епископ. Обрадованные горожане решили устроить высокому гостю пышный приём, для чего поймали в Эйсселе огромного осетра. Однако как только рыбину вынули из воды, пришла весть, что епископ заболел и не приедет. Находчивые горожане отпустили осетра, привязав ему на шею колокольчик, чтобы без помех найти рыбину в реке в следующий раз. Но когда епископ всё-таки приехал, колокольчик предательски молчал, и повар вынужден был приготовить «кампенского осетра» — вареные яйца под горчичным соусом.

Алкающая корова

Горожане решили построить новую колокольню, превосходящую высотой все колокольни в округе. Башня не была достроена, когда закончились деньги. Через несколько лет наверху выросла трава. Находчивые кампенаары решили поднять туда корову — не пропадать же добру. Корову привязали за шею и начали поднимать вверх. Через некоторое время один горожанин громко сказал: «Смотрите, как ей нравится трава! Мы ее еще не подняли, а она уже язык высунула!»

В общем, вы уже поняли, что в Кампене ежегодно устраивается массовое гулянье, посвященное Лукам — Kamper Uien. Заранее решают какому Луку будет посвящен праздник. В 2017 году это был Лук «Осетр с колокольчиком».

Писатель и художник Ян Джейкоб Фелс в 1844 году начал собирать местные фольклорные истории, а в 1857 году в городской типографии Зальцмана вышла его книга «Кампенский Луки».

Луки постоянно издаются и переиздаются. Например, одна из последних книг: 16 Луков, 48 страниц, 16 иллюстраций. Цена вопроса — 10 евро.

Не хочется, чтобы у вас сложилось впечатление о кампенаарах, как о легкомысленных и несерьезных людях. Смешное и серьезное сочетаются в Кампене удивительнейшим образом. Например, в центре города нет ни одного здания с «наскальной живописью» и ни одной легкомысленной или абстрактной скульптуры. А вот скульптуры, прославляющие людей труда, имеются.

Кузнец,

рыбак,

крестьянская семья.

Глядя в лицо крестьянки вспомнила Н. А. Некрасова: «Доля ты! — русская долюшка женская! Вряд ли труднее сыскать…» Похоже, что доля нидерландских фрау была ничуть не легче, чем доля их русских сестер…

Но самым удивительнейшим образом смешное и серьезное соединены в ошеломляющем кампенском музее Иконописи.

Бродя по Интернету перед поездкой, наткнулась на сведения о том, что в Кампене имеется музей, имеющий большую коллекцию православных икон разных стран и эпох, который содержится на средства благотворительного фонда в честь Св. Александра Невского (!), созданного местным меценатом (!!!) по фамилии Хёртинг.

Иконы приобретены или получены в дар из разных стран Европы и Африки (!).

Войдя в зал русского крестьянского быта, я веселилась от души. Вот они, стереотипы об устройстве русской избы. Найдете 10 несоответствий нашим традициям?

Далее — несколько залов с иконами. Иконы самые разные: совсем новые,

почти старые.

Увидев эту — порадовалась,

увидев эту — удивилась…

Икона Спасителя,

икона Божьей Матери,

лики святых…

Поднимаюсь на второй этаж и… ничего не понимаю…

То ли шутка, то ли гротеск, то ли издевка…

Комментировать не буду.

Прохожу по галерее на вернисаж.

Опять шуточки!

На вернисаже весело. Художники резвятся, как дети.

Я, конечно, не знаток, но что-то в этом есть.

Интересно, кто-то это покупает?..

Оооочень меня порадовал вот этот сотрудник музея. Он прекрасно разговаривает по-русски (проболтали минут сорок после закрытия музея). Как вы думаете, какую русскую книгу он читает? (знающих ответ, прошу свои знания не показывать!)

Позже выяснилось, что музей предоставляет помещение для репетиций того самого казачьего хора (см. выше). Коллектив состоит из местных пенсионеров, увлеченных русской песней. На свои деньги они пошили «казачьи» костюмы и содержат приглашенного дирижера. Самому молодому солисту хора 76 лет. Нескольким «казакам» по 82 и 84 года. Говорят, при исполнении песен половины слов не разобрать, но дух русской песни передается замечательно: где надо, гремят так, что стекла готовы лопнуть, а в других местах надрывают душу задушевностью и лиризмом. В репертуаре «Как ныне сбирается вещий Олег», «Подмосковные вечера», «Сулико» и «Величание русскому православному народу». (Как бы я жила без Интернета?!!)

Я еще долго могу рассказывать об этом чудесном городе. О городском рве, ( как же без каналов? )

о речном затоне и стоящем в нем флагмане городских судов, участвующем во всех речных мероприятиях (см. галерею № 3),

о романтичной набережной

и, не менее романтичных, названиях яхт, шлюпов, тендеров и йолов… (Интересно, кто она, Анна ван Элбурх? За какие такие заслуги увековечена в названии яхты?)

Написала бы о дорожной разметке

и ливневой канализации,

о ярмарке, которая закрылась в 14.00 часов, но аромат выпечки остался в воздухе до самого вечера,

об объемной рекламе

и об удивительных заморских средствах передвижения…

Семь часов вечера, мне пора уезжать. Кампен провожает дождем и ветром. Ежась от холода, бегу к мосту.

На краю набережной два юных кампенаара ловят рыбу, а в воздухе витает запах сдобы и ванили…

(Продолжение следует)

P. S. В галерее № 3 подборка работ профессиональных фотографов.

Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите в личку Татьяне Афанасьевой И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

Опрос

Как вы думаете, какая самая характерная национальная черта нидерландцев?