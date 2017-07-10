Каньон Тинахани. Только Дьявол знает точный адрес

Татьяна Афанасьева входа в ад Это место не значится ни в одном путеводителе по Перу, его по какой-то причине стёрли почти со всех туристических карт. Почти! Потому как нашлась одна, где я всё же увидела крошечное фото гигантских каменных столбов, и они впечатлили меня настолько, что я начала своё маленькое расследование... Удалось выяснить, что это где-то недалеко от Хульяки, в которой в принципе можно снять отель :) Как добираться до самих столбов, информации не было, решили, что найдём способ на месте.

А это собственно та карта, с которой всё началось. В левом верхнем углу - фото с надписью Tinajani. Тогда мы даже не знали, как это правильно произносится...

Да и то, что от Хульяки лучше держаться подальше, мы тогда тоже не знали :)))

К счастью, какая-то невидимая рука вовремя дала мне подзатыльник, и мы сняли отель в Пуно. Это отдалило нас от каньона, как минимум, на 40 километров, но, возможно, спасло жизнь. Картинки отлично передают атмосферу этих двух городов.

Я распечатала карту с упоминанием Tinajani, а утром по дороге к причалу до плавучих островов Урос мы заглянули в пару турагентств Пуно поинтересоваться загадочным каньоном. «Тинахани?!.. Оооо. Таких экскурсий нет, но в принципе мы можем закинуть вас в Каньон Дьявола по индивидуальной программе». Ценник начинался от 450 соль (около 8 тысяч рублей). Да они совсем что ль?!.. Дьяволиада какая-то. Мы решили сплавать на острова, а потом, если останется время, поискать какого-нить не особо жадного таксиста с реальной картиной мира. Ибо как можно за 160 км брать 8 тысяч рублей?!

Два индейца нам сразу отказали, предварительно позвонив «мифическому хозяину», третий заломил цену такую же, как в турагентстве... Мы были на грани отчаяния с формулировкой: «Значит, не судьба». И тут появился он - наш спаситель Алехандро. Он не знал английского языка, не ведал, что такое Тинахани и тем более, где это, но... был готов ехать за 200 соль! Я тут же почувствовала в нём родственную душу, и мы сели в машину.

Отъехав от Пуно на пару километров, Алехандро вдруг снял с крыши табличку «Taxi» и надел тёмные очки. «А не на хульякскую ли скотобойню ты везёшь нас, Алехандро?! И не в качестве ли сырья?..» Прочитав ужас в моих глазах, индеец показал, что без этой фигни на крыше, мы будем лететь, как птицы (!) Дальше следовала небольшая пантомима. Я успокоилась ровно на 40 км, пока мы не оказались в незнакомых кварталах Хульяки и к нам в окна не стали заглядывать перуанские зомбаки . На каждом метре дороги, я ждала, что Алехандро свернёт в какую-нибудь подворотню и всё... Ведь он даже не перекрестился перед дорогой и не поцеловал себе руки, как это делают набожные индейцы! В общем, это была о-о-очень тревожная «экскурсия».

Мы вздохнули свободней, как только снова оказались за городом :) Алехандро мчал навстречу свинцовым тучам сквозь невероятной красоты пейзажи и даже что-то мило насвистывал. Куда мы едем?! Да вот сюда! (палю вам локацию: ориентир Айявири, дальше поворот налево - на грунтовку):

Свернув с большой дороги в Айявири, Алехандро почти сразу нашёл в поле двух старых ведьм старух: «Любезные, а не подскажите ли, как проехать в Каньон Дьявола?.. » (перевод, конечно же, вольный). Старухи, не отвлекаясь от грызни семечек и не поднимая головы, махнули куда-то. Выглядело это как «Да пошёл ты...», но Алехандро неожиданно вдохновился направлением, и мы поехали дальше.

Чем ближе мы приближались к Каньону Дьявола, тем сильнее бились наши сердца. Алехандро видел Тинахани впервые, так же как и мы! И он был готов останавливаться через каждые десять метров. Я видела, что он счастлив.

Скупая информация про Тинахани, которую удалось найти (но и она впечатляет!): «Причудливые скальные образования на высоте 3830 метров над уровнем моря. Сооружение этих многочисленных каменных фигур в индейских легендах приписывается древним могущественным цивилизациям, либо пришельцам».

Когда видишь вот такой каменный столб, почти идеально обтёсанный со всех четырёх сторон, меньше всего думаешь, что это сделал дождь или ветер...

Некоторые каменные исполины кажутся гигантскими статуями людей, сильно пострадавшими от времени.

Учёные же настаивают, что «статуи» получились в результате обычного выветривания и ни о каком искусственном происхождении и речи быть не может. fuck! ...Но без дьявольского же вмешательства точно не обошлось? Иначе откуда такое название? :))

:) А вот откуда. В каньоне когда-то было гигантское озеро. И, согласно старым легендам, в нём купался сам Дьявол. Делал он это в полнолуние, в самые дождливые дни. И тогда в округе слышались странные звуки, эхом разгуливающие по каменным лабиринтам! Перуанцы до сих пор называют Тинахани «ванной комнатой Дьявола» и в большинстве случаев стараются держаться от него подальше.

Правда, есть исключение! Ежегодно 27 июня в этом каньоне проводится крупнейший фестиваль народных танцев - в нём участвуют танцоры из Перу, Чили и Боливии. И Дьяволу в это время, похоже, не до купаний :))) Ещё бы! Такая дикая свистопляска и просто невиданная концентрация радости. Для меня это фото стало культурным шоком - я и представить не могла, что в Тинахани может быть такое количество людей одновременно. Мы-то не встретили в каньоне ни одного человека, пока гуляли...

Источник фото viajespunoexplorer.com

А разгуливали мы там пару часов. И вокруг не было ни души.

Реально казалось, что мы где-то на Марсе, но с улучшенной планировкой. Травы, птицы, бабочки... и даже домики. Правда, ни один «марсианин» из домиков к нам так и не вышел.

Каньон словно укутал нас в большое волшебное одеяло. Было уютно, тепло, спокойно... Мы почти не разговаривали друг с другом. Это был какой- магический сон, когда смотришь и не веришь, что всё это реально, происходит с тобой и в этой жизни.

Откуда-то прибежала чёрная собака с чёрными глазами и такого же цвета мыслями... Пыталась отгрызть мне ногу. Наверное, очень давно людей не видела. Радовалась, как психическая! :)))

Клабищенские холмы и кресты... Ну, это чтобы мы особо не расслаблялись :))

Мысль, что мы встретим закат в каньоне была очень приятной, мне так этого хотелось... Но, чёрт возьми, как ехать через Хульяку в полной темноте?! В Перу на освещении очень сильно экономят. В общем, мы решили возвращаться, несмотря на то, что Алехандро предлагал свернуть ещё в одну щель среди причудливых скал. Вывод: Каньон Дьявола на полдня - это мало и неоправданно дорого, надо ехать с утра и гулять-гулять-гулять.

А дальше было весело. Покидаем мы Каньон Дьявола, а на дороге опять стоят те самые столетние ведьмы старухи (они походу закреплены за маршрутом!). Нагулялись, семечек нагрызлись, автостопят. Алехандро у нас спрашивает: «Добросим бабушек до пекла, пока их окончательно моль не съела ?» Конечно, добросим! :)))

Старушки слегка подванивали пытались что-то нам рассказать на древне-индейском, немножко пели и вообще вели себя по-хозяйски. Свою тюки они тоже в салон затащили. Пришлось немного потесниться :)

Как только мы вырули на большую дорогу, и Алехандро сделал попытку высадить их на автобусной остановке, Розита и Кончита потребовали, чтобы мы везли их до деревни! Название прилагалось (###&&&#%@##). Алехандро говорит: «Пардон, но нам совсем в другую сторону, нам надо Хульяку до темна проехать, мы и так вас до большой дороги довезли, тут хотя бы автобусы ходят». Старушки в недоумении: «Как так?! Вези до деревни». И тут до них медленно доходит, что мы туристы, гости страны :)) В общем расстались друзьями. Милейшие ♥ Но я смеялась всю дорогу.

В Пуно мы вернулись к закату. Алехандро в финале немного распоясался - шутил, лихачил, включал нам свою любимую музыку. Наверное, предвкушал выдачу зарплаты. А, может, на него так подействовали красоты Тинахани. Не знаю. Расставались мы, как близкие родственники, как будто знаем друг друга тысячу лет - даже до объятий дело дошло :)

Уже на следующий день нас ждала дорога в белый город среди вулканов - в Арекипу. Но это совсем другая история.

Продолжение следует.

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