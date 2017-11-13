Тихий океан, пингвины и гуано

— Национальный морской заповедник «Паракас», который называют перуанскими «мини Галапагоссами» мы включили в свои планы ещё в Туле. Очень уж нам хотелось увидеть морских львов, пингвинов, пеликанов и кондоров в их будничной жизни, а также посмотреть на гигантский трезубец, который считают продолжением рисунков пустыни Наска. Оставалось только добраться!

Проще было сделать это из Лимы (прилетел в столицу и сразу в заповедник, всего четыре часа езды по Панамериканскому шоссе), но мы добирались туда из Арекипы, к тому времени намотав тысячи километров по Перу. Поселиться рядом с причалом, с которого идут кораблики к заповедным островам, у нас не получилось (все отели были заняты), поэтому мы забронировали отель в 10 км от Паракаса. Город назывался Писко :)

Из Арекипы в Писко можно добраться на автобусе «Арекипа-Лима» (он проходящий). Мы ехали с автобусной компанией Flores (90 соль с человека, умножаем на 20 — будут рубли). Двухэтажный красавец, кресла-кровати, панорамный вид (если взять два первых места на втором этаже), личный телевизор, ужин — в общем, поездка обещала быть очень комфортной. В 14.30 из Арекипы и непонятно, во сколько в Писко.

На каком-то форуме я вычитала, что дорога займёт всего 5 часов. За окном мелькали «марсианские хроники», ужин был съедобным, впереди нас ждал крутейший заповедник! Ничто не предвещало беды :)

Но мы не приехали в Писко ни в восемь, ни в девять, ни в десять…

Это была самая страшная дорога в моей жизни. Обстановка нагнеталась ещё и тем, что как только на Перу упала ночь, водитель зарядил фильм «Бен-Гур» 1959 года. По общему количеству наград этот киношедевр может сравниться столько с «Титаником» и «Властелином колец: Возвращение короля», по эмоциональному же фону он не может сравниться ни с чем! 3,5 часа библейских нравоучений, человеческих страданий и откровенной панихиды.

Дорога не была освещена (только фары, только хардкор!). Мы неслись по обрыву над Тихим океаном — с одной стороны вода, с другой — пески, «съедающие» дорогу. Мы ехали, огибая дюны. Каждый встречный грузовик казался мне потенциальной убийцей (из-за песка мы очень часто ехали по встречке). Все городки, в которых мы делали остановки, напоминали зомбилэн д Хульяку. Фоном стонал «Бен-Гур».

Мы ехали 13 часов! 13 долгих часов…

Фактически от Арекипы до Писко — 790 километров. Если у вас есть финансовая возможность преодолеть это расстояние на самолёте, то очень советую именно так и сделать. Но знайте, что и на автобусе тоже можно :)))

В четыре утра нас высадили в чистом поле рядом со стоянкой такси. От трассы до центра Писко было ещё 6 км. Надо отметить, что перуанцы в этом регионе очень отличаются от перуанцев в Куско или Пуно. И внешне, и по характеру. Если образно, это коротышки из Солнечного города. Улыбаются и хохочут все, но Знайка — один на миллион. Берём такси за 5 соль (100 р.) Едем по пустынным улицам Писко, мечтаем о тёплом дУше и уютной кроватке, останавливаемся у какой-то тюрьмы. И понимаем, что это и есть наш отель!

Звоним, никаких признаков жизни. Винтик Таксист никуда не уезжает — понимая всю опасность ситуации. И тут, о чудо! Решётка автоматически отъезжает, открывается бронированная дверь, выходит заспанный Растеряйка мужик, смотрит на нашу бронь, разводит руками и говорит, что свободных номеров нет. Святой Виракоча! К такому раскладу мы совсем не готовы, таксист уже уехал, вай-фая нет. Растеряйка предлагает нам поспать у холодильника до прихода Знайки хозяина. А что делать? Спим, где предложено, до 6.30.

В 8.00 уходит первый кораблик на острова Бальестас, куда лучше ехать с утра, чтобы не попасть в толпу туристов. К тому же после 11.00 уже никаких экскурсий, - гладь океана может затянуться дымкой.

В общем оставляем Растеряйке свои рюкзаки, обещаем вернуться вечером и идём на главную площадь Писко в надежде найти там какого-нибудь Торопыжку, который срочно отправит нас в заповедник.

И мы находим его! Тур стоит 100 соль на человека (трансфер до пристани туда-обратно, двухчасовая морская прогулка к островам Бальестас, трип по пустыне к трём видовым площадкам, крутой тихоокеанский пляж и услуги англоговорящего гида). В нашей группе ни одного европейца, кроме нас :)) Это даже забавно.

Первым делом наши коротышки покупают булок в дорогу. Мы наивно думаем, что для птиц. Но нет. Каждый легко съедает по полпакета ещё до отплытия :)

И вот мы уже мчим на скоростном катере по Тихому океану. Берега напоминают изысканный десерт космических масштабов :)

Машинки на берегу кажутся муравьями.

Пески, наползающие на каменные террасы, ни что иное, как продолжение чилийской пустыни Атакамы, самой сухой в мире. Высота скал колеблется от 300 до 700 метров над уровнем моря. Здесь дуют безжалостные пассаты, которые местные называют «паракас» (песчаный дождь). Эти ветры поднимают в воздух тонны песка!

Первая остановка — гигантский трезубец, или канделябр Паракаса. Длина основной оси — около 180 метров, ширина рисунка — около 60 метров, глубина рельефа — от 1 до 3 метров. Возраст геоглифа не известен (200 лет до нашей эры, а, может, и старше). По одной из версий, эти линии — продолжение рисунков пустыни Наска (до неё всего 210 км), а значит им пользовались в астрономических целях или использовали для приземления инопланетян. По другой, канделябр — древний навигационный символ для мореходов (его видно за 19 километров от берега). По третьей, древний сейсмограф, способный регистрировать земные колебания.

Как бы то ни было, трезубец впечатляет и размерами, и очертаниями, и своей живучестью.





Дальше мы держим курс на Бальестас (Ballestas Islands). Архипелаг является самостоятельной достопримечательностью и состоит из трёх больших скалистых островов, а также множества скал, торчащих из воды подобно каменным плавникам.

Потрясающий рельеф, цвет и текстура. Плюс многочисленные арки и каменные террасы. Наш кораблик давно сбросил скорость и теперь лавирует среди лабиринтов, над которыми кружатся стаи птиц. Их тысячи! И они, конечно же, срут. К счастью, не на туристов, но все скалы вокруг покрыты слоем гуано. Его периодически собирают, вывозят, используют в качестве удобрения и ценят на вес золота. Первые добытчики гуано, когда это ещё не было мейнстримом, обнаружили на Бальестас слой толщиной от 20 до 70 метров (!) Сейчас до таких рекордов не доходит.

Специфический запах, конечно, ощущался, но глаза не слезились :))

Андские кондоры, грифы, серые чайки, красноногие бакланы, тулесы, чёрные водорезы, крачки, песчанки, кулики-сороки… Около 200 видов птиц! И все они как-то уживаются в этой птичьей коммуналке. Наблюдать очень забавно.

Это тёмный кулик-сорока. Безостановочно бегал в полосе прибоя. Как ребёнок, который впервые видит море — сначала в волну, потом обратно :) Очень смешной.

Пеликаны! Они разгуливают по пляжам Паракаса, как чайки или голуби, и дают себя покормить. А ещё очень забавно летают, сложив шею, и клацают клювами так, как будто играют на народном ударном инструменте. Крутейшие птицы.

Совсем не ожидали встретить в Паракасе пингвинов! Дело в том, что у берегов Перу проходит поверхностное холодное течение, которое обеспечивает комфортное проживание пингвинам Гумбольдта. Вид находится на грани исчезновения и внесен в Международную Красную книгу. На планете всего 12 тысяч таких пингвинов, 4000 из них живут в Перу, 8000 — в Чили. Даже гриф, кажется, в курсе про их уникальность — читается в его взгляде некоторое уважение :))

У пингвинов Гумбольдта чёрные «очки», чёрный клюв с красным основанием, чёрные лапы и характерное чёрное обрамление живота. Ну, и, конечно, фирменная походочка :)

К слову, в Паракасе были обнаружены останки ископаемого пингвина ростом 1,5 метра, проживавшего тут примерно 36 млн лет назад. Ученые сделали вывод, что пингвин имел серо-коричневый окрас и назвали его «Повелителем вод».

Источник иллюстрации goodnewsanimal.ru

Вдруг из птичьего многоголосья на первый план выдвигается партия труб и саксофонов какой-то утробно-ревущий звук. Наш катер приближается к широкому каменистому пляжу, и мы не только слышим, но уже и видим морских львов! Издалека они напоминают больших и жирных пиявок, которые ползают по пляжу и друг по другу. Это что-то невероятное.

У морских львов слишком маленькие ушки. Наверное, поэтому им пофиг, как звучат их пляжные хиты :))

А это, похоже, морские котики. Они чуть меньше размером да и мордахи у них подобрее и помилее.

Местный депутат. Всё о народе думает.

Народ.

Прослойка интеллигенции.

Покидаем Бальестас в тихой печали. Одно из самых интересных мест в Перу.

На причале нас ждут минивэны, чтобы прокатить по краю пустыни и окончательно убедить, что заповедник Паракас совсем не зря занесен в список природного Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Нашего сухопутного гида зовут Дани, по-русски он знает всего одно слово — «пиво» :) Зато прекрасно владеет английским и никуда не спешит, за что ему отдельное спасибо. Мы подолгу зависали у информационных стендов, делали сотни фотографий, уходили подальше в пески. Ну, как подальше? По такой жаре особо не разгуляешься.

Дани с грустью показывает нам старое фото Кафедральной арки. Она долгое время была символом заповедника, но в данный момент обвалилась и выглядит весьма прозаично. Осталась лишь одинокая «колонна» в 50 метрах от берега (именно такое расстояние указано в путеводителях).

Кстати, въезд в заповедник бесплатный. Кругом пески, но дороги накатаны.

Одно из самых впечатляющих мест — Красный пляж (Playa Roja). Палитра там просто сумасшедшая! Красный цвет песка — результат разрушения Огненной скалы (Пунта-Санта-Мария), находящейся по соседству.

Флора Паракаса — понятие относительное, мы даже ни одного кактуса не видели. В древние времена здесь был океан, поэтому почва очень соленая, и на ней ничего не растет. Сверху соль покрыта слоем терракотово-бордового песка. Безжизненные ландшафты неземной красоты :)

Прежде чем вернуть нас в Писко, Дани дал нам 1,5 часа на купание в Тихом океане в заповедных землях Паракаса. Температура воды около 16 градусов. Желающих поплавать было не так уж и много :)

На пляже есть ресторанчик — готовят исключительно из свежих морепродуктов. В меню есть и севичче (для фанатов). Чувствуется, что ты в краю перуанских рыбаков и богатых уловов. У пристани тусуются пеликаны — вдруг что-нибудь перепадёт.

Минивэн доставляет нас в порт Паракаса, мы немножко гуляем по набережной, кормим пеликанов и в 17.00 уезжаем в родной Писко.

Заповедник Паракас — однозначно «маст си» для всех, кто едет в Перу. День пролетел очень быстро, но пингвины снятся до сих пор.

Проблема с отелем, к счастью, разрешилась без нашего участия — рюкзаки ждали нас в номере! На радостях мы купили перуанского шампанского и скромно затусили. Все тосты были за индейское поселение Писко, которое было образовано около 1000 года до нашей эры и которое на языке кечуа означает «птичка». Ну, и за пингвинов Гумбольдта, конечно!

Только вернувшись в Россию, мы узнали, что 15 августа 2007 года (всего-то 10 лет назад) в Писко случилось 8-балльное землетрясение, которое разрушило город до основания всего за 3 минуты! Было разрушено 80% домов. Вот как выглядела главная площадь Писко в 2007 году.

Источник: static.panoramio.com.

А так она выглядит в 2017-м. Здание слева до сих пор хранит память о том страшном дне. А здание справа построен буквально на костях. Старый кафедральный собор Сан-Клименте, который был на его месте, обрушился во время службы, унеся более 100 человеческих жизней.

В Писко нам и в голову не приходило, что мы находимся в таком сейсмически опасном месте.

Хотя в Перу вряд ли есть города, которые могут похвастаться стабильным благополучием. То наводнение, то извержение, то землетрясение, то денге… Перуанцы реально живут на «пороховой бочке». И у них, похоже, иммунитет на фобии. Если чего и боятся, то только криминального беспредела! Решётки и засовы везде - в домах, магазинах, ресторанах, тук-туках.

Когда мы утром уезжали из Писко, в соседнем дворе стреляли. Для собственного успокоения мы решили, что это в честь Пасхи.

Билет на автобус до Лимы мы купили перед самым отъездом (25 соль на человека, компания PeruBus, в пути 4 часа). Ехали по Панамериканскому шоссе – самой длинной автомобильной трассе в мире (она тянется на 30 тысяч километров через всю Америку - Южную и Северную).

Самое интересное, что видели в пути - рекламу на песке и пляж с палатками.

В остальном вся дорога до Лимы - это беспросветная грязь и нищета, но под присмотром Пресвятой Девы Марии.

Въехав в столицу, мы будто сделали гиперскачок в пространстве. Нас вновь окружали небоскребы, моллы, стриженные газоны и цивилизация :)

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