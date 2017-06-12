Дорога к Титикаке, перевал Ла Рая и Хульяка

Татьяна Афанасьева

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3. Очередная серия нашей перуанской истории или рассказ о том, как из Куско добраться до берегов озера Титикака, увидев по дороге максимум интересного. Кто пропустил предудыщие четыре части, ищите по ссылкам:1. Лима . Фавелы, граффити и прогулка по кладбищу.2. Куско . Куй, кока и ласковые индейцы.3. Мачу-Пикчу. Затерянный город, шиншиллы и портал в другое измерение. 4. Морай и Марас. Огороды инков, соль земли и высокогорный туалет.

Из Куско в Пуно мы решили ехать на автобусе. Выбор пал на компанию Wonder Peru, где мы и купили билет за 65$ с человека. На первый взгляд, дорого, но фишка в том, что автобус не просто следует по маршруту - он делает 6 остановок в интереснейших местах, включает рассказ гида, который едет вместе с вами, и плотный перуанский обед с видом на Анды. Адрес офиса Wonder Peru, где мы покупали билеты: Cusco, Av. 28 de Julio R 2-1 (любой таксист довезёт вас туда за 5 солей).

Автобус комфортабельный . В салоне было всё, указанное на билете :) И даже проводница, владеющая техникой «рот в рот» на тот случай, если кто-то из пассажиров вдруг начнёт задыхаться.

Наше путешествие началось в 6.30 утра и закончилось около 18.00, когда солнце начало падать за горизонт. Гида звали Хосе, он отлично говорил по-испански и по-английски. Медленно говорил! Что для нас было очень важно :) И показывал картинки, что опять же упрощало понимание.

Первую остановку наш автобус сделал в какой-то деревушке. Хосе сказал, что здесь пекут самый вкусный хлеб. Проводница тут же сбегала в придорожную лавку и вернулась с лепёшкой, величиной с небольшое колесо, после чего устроила нам автобусное кока-питие :)

Чертовски приятно ехать в автобусе, попивать коку, смотреть на дивные пейзажи за окном и слушать, как Хосе рассказывает индейские сказки.

Например, про то, что перуанцы любят ставить на крыши своих домов двух бычков - «мальчика» и «девочку». Зачем? Ну, это что-то типа оберега и привлечения в дом достатка и благополучия.

Часов в восемь утра мы были в Андахуалилльясе (высота 3198 метров). Названия городов и деревень в Перу - это отдельная песня, в которой почти все слова матом :))) Андахуалилльясе славится своей церквушкой Сан-Педро-Апостол, которую называют Сикстинской Капеллой Америки. Её построили иезуиты в 1631 году на фундаменте древнейшего храма инков, и она просто невероятно красива!

Перед входом в церковь на улице установлены три больших креста, которые олицетворяют Троицу - Отца, Сына и Святого Духа.

Фотографировать внутри запрещено, но на выходе в качестве моральной компенсации выдают диск, где есть все интерьеры :))

Прошло ещё пару часов, и мы останавливаемся в археологическом парке эпохи инков Ракчи (высота 3500 метров). Самое интересное, что про Мачу Пикчу и Титикаку мы хоть что-то слышали, а эти места стали для нас полным открытием. И Хосе это чувствовал, и он этим упивался :))) Особый кайф он испытал, сообщив нам, что всем постройкам около 500 лет, они пережили множество стихийных бедствий и до сих пор стоят (!), потому что инки молодцы, инки строили из вулканического камня и какашек лам, смешанных с соком кактусов.

Главный храм Ракчи посвящен Виракоче, которого индейцы почитали, как Верховного бога и создателя цивилизации.

«Великий бог-создатель Виракоча решил создать мир, где мог бы жить человек. Сначала он сотворил землю и небо. Затем взялся за людей, для чего вырубил из камня гигантов, которых потом оживил. Сначала все шло хорошо, но через некоторое время гиганты передрались и отказались работать. Виракоча решил, что должен их уничтожить. Одних он вновь обратил в камень... остальных погубил в великом потопе». Почти Ветхий Завет.

В руках Виракочи жезлы, извергающие гром и мол­нию, в глазах - слёзы, падающие на землю дождём.

Размер былого храма в честь Виракочи впечатляет! 92 метра в длину, 25,5 метров в ширину, стены высотой 16 метров. Крышу поддерживали 22 колонны, и это единственное известное сооружение инков с колоннами. До разрушения храма испанцами, он был самым большим зданием во всей империи.

Именно здесь в Ракчи, разгуливая по развалинам старого города, Хосе сообщил, что до того момента, как инки пристрастились к коке, они очень любили травку с названием муня, которая по своим свойствам ничем не хуже. И добавил, что за обедом нам стоит выпить пару вёдер муня-чая, потому как мы начинаем подниматься очень высоко в горы! :))) Как высоко? Почти на 4500... Привет, горняшка!

Всю оставшуюся часть дороги мне казалось, что я буквально прилипла к стеклу ♥ И Анды - самые красивые горы, которые я видела в своей жизни! Потрясает всё: бомбические масштабы, яркие краски, снежные вершины, парящие кондоры, разгуливающие альпаки, но больше всего - люди, живущие на этой безумной высоте :)

Вот мы на перевале Ла Рая. Высота 4335 метров. Хосе говорит, что остановка будет короткой, чтобы никто не пострадал от нехватки кислорода. А так не хочется никуда уезжать, хочется утонуть в этих пейзажах, остаться здесь на денёк-другой в обнимку с кислородным баллоном .

Следующая остановка - Пукара (высота 3879 метров) и остатки древней пирамиды одноименной цивилизации. Что интересно, культура народов пукара старше инков почти на две тысячи лет. Хосе с гордостью говорит, что его предки были из рода пукара. Понимаем, что тема вятичей и их безкультурия на таком фоне звучит вообще не убедительно :))) С интересом рассматриваем табличку с хронологией культур и цивилизаций (загружу в галерею для любознательных).

Хосе утверждает, что камни у подножия гор - остатки Великой пирамиды народов пукара. Интересно, что руины наслаиваются друг на друга - внизу остатки доинковских строений, сверху остатки гигантского храма конкистадоров. Кстати, весь день Хосе говорил об испанцах с обидой: «Понаехали тут, понастроили...»

Сама деревушка показалась нам очень милой :) Посетили местный археологический музей, немного послонялись по улицам и зачем-то купили Aqua Florida (или «фонтан молодости», как её называют). Просто Хосе рекламировал и распылял её всю дорогу - ну, мы и подсели :)))

Со слов Хосе, эта Aqua Florida обладает особой магией: снимает нервное напряжение, тонизирует, открывает Священное пространство и молит духов о помощи :) И в горах она просто незаменима! Запах очень приятный, в состав входит бергамот, масло нероли, лимон, гвоздика, корица, лаванда, роза и апельсин. Позже я вычитала, что эту воду шаманы используют в разных магических ритуалах, даже в церемонии Ауйяска.

Источник фото maya-ethnobotanicals.com

После Пукары мы очутились в настоящем «водном мире». Реки, озёра, дождь. Чувствовалось, что Титикака где-то рядом :)

Вдруг вся красота резко оборвалась, и мы въехали в Хульяку.

Город, который потряс меня до глубины души! Во-первых, Хульяка - столица провинции Сан-Роман, в-вторых, здесь есть аэропорт-кормилец, в-третьих, в ней проживает почти 300 тысяч человек. А вот здесь стоп! Предлагаю посмотреть на это проживание :)

Мы ехали, а я всё думала, да ладно - это просто окраина, сейчас в центр въедем и пейзажи станут приличнее. Но за окном ничего не менялось - заваленные землёй улицы, стихийные свалки, недостроенные дома, собачьи свадьбы... Полнейшая Хульяка!

Куда идут дети, жизнерадостно пиная мусор? Конечно же, на каруселях кататься!

И лучше места для луна-парка не найти.

Прогулочный бульвар. Не всё потеряно! У них есть деревья :)))

Городские власти борются за сортировку мусора.

Бойкая торговля овощами-фруктами.

А вот жизнерадостные хульякские домохозяйки тырят щебёнку. А потому что плохо лежит! Воруют дерзко - мешками, тогда как скромный мужчина на заднем плане взял всего лишь одну лопатку :)))

В общем, куда не посмотри, празднично :)

Шиномонтаж Хульяки - реально «золотое дно» :) при таких-то дорогах.

Вот такие коробчонки на колёсах - основной общественный транспорт Хульяки. Проезд стоит около 2 солей, набиваются по 3-4 человека.

Суровые хульякские рыбаки :)

Металл можно сдать на одном из центральных проспектов.

Назначение этих будок на железнодорожной насыпи, увы, узнать не удалось. Но тянутся они не на один километр :)

В воздухе висит плотное облако пыли. В таком только по приборам ехать. Как они тут дышат? Люди-пылесосы.

К тому же Хульяка стоит на открытом и ровном плато, здесь беспрерывно дуют ветра, которые особенно усиливаются после четырёх вечера, гоняя мусор, пыль и хульякцев.

...а ещё криминал, контрабанда наркоты из Боливии, социальная незащищённость и полная нищета. Как они тут живут? Почему не бегут из этого ужасного города? Фавелы Лимы - реально вип-зона, если сравнивать.

Справедливости ради скажу, что мы всё же видели пару скульптур, один собор и несколько школ, выбивающиеся из общей картины дестроя.

А ещё у меня в голове непрерывно крутилась мысль: «А ты здесь гостиницу хотела бронировать! Не её ли мы проезжаем?» :))))



Викароча, похоже, был на моей стороне, раз я этого не сделала :))) А ещё я думала, что Хульяка - это исключение среди всех перуанских городов. До этого же мы видели только приличные - Лима, Куско, Агуас-Кальентес... Но чем больше мы передвигались по стране, тем больше нам встречались хульяки. Даже въезжая в Пуно, мы увидели призрак Хульяки :)))) И криминальная обстановка во всех этих убогих городках соответствующая. После заката солнца гулять лучше на пороге отеля, не дальше.

Титикака! Добрались :)

Как только мы оказались на автобусной станции и Хосе сказал нам: «Адиос!», на небесах кто-то выключил свет (Виракоча?!). Ехать на общественном транспорте было страшно, мы поймали такси за 5 соль (90 рублей на наши), сказали таксисту адрес... и стали ждать, куда он нас привезёт - в отель или в какую-нибудь местную хульяку? Таксист был могуч, угрюм и грязен. Настоящий индеец. Машина петляла по каким-то закоулкам, несколько раз таранила толпу местных, ныряла в кромешную тьму, выныривала в свет тусклых фонарей, и наконец-то остановилась перед нужной нам вывеской - Utasa Inn :) И вот когда это случилось, таксист улыбнулся нам такой ослепительно белой улыбкой, что я простила ему всё. Кстати, в Перу у всех такие улыбки - маис делает своё дело. Отель был словно другим миром :) Из этого мира на следующий день мы отправились в Долину дьявола (снова через Хульяку!), но это уже другая история :)))

Продолжение следует.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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