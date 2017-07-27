Белый город Арекипа

Накануне в Пуно покупаем билеты на автобус до Арекипы (60 соль с человека). Отправление в 10.30, прибытие - в 17.00. И это только кажется, что весь день «убит» на дорогу. За окном мелькают такие картинки, что хочется ехать бесконечно.

Одна из точек маршрута сообщает нам, что мы на высоте 4410 метров, а потом и на 4538 :) Дышим, как рыбы, выброшенные на берег... А они (местные) там живут, как ни в чём не бывало :))

Ну, такой дорожный знак я просто не могла не сфотографировать. Потихоньку набирается коллекция: в России - лоси и олени, на Пхукете - слоны, в Перу - ламы и альпаки :)

После Хульяки и Пуно я в общем-то смирилась с мыслью, что большинство перуанских городов выглядит по-нищебродски. Но Арекипа-то - город-миллионник, второй после столицы, просто обязан быть приличным! Въезжаем. Привычные картонные домики, промзона и шалман на трамвайных рельсах. На обочине валяется фура...

Всё традиционно и никакого намёка на эстетство. Где обещанный «белый город»?! Негодую. Ловим такси за 10 соль, называем адрес своего отеля, за рулём какой-то местный Че Гевара, никакой попсы из автомагнитолы, в салоне висят флаги, всю дорогу слушаем новости и «разговариваем про политику» по-испански :))) И на фоне всего этого мракобесия потихоньку въезжаем... в настоящий европейский район! Вот это да :)

Наш отель Bubamara расположен в одном из особняков старого города и больше напоминает маленький замок. При этом он стоил нам 30$ на двоих (1800 р.), включая завтрак и прекрасный вид на вулканы.

В первый же вечер мы купили дешёвого перуанского вина, открыли его вешалкой и устроили небольшую вечеринку на крыше. К вину неплохо пошли тумбо и опунция. И если опунцию (плоды кактуса) мы уже как-то пробовали в Турции, то тумбо стал настоящим и великим открытием :)

С виду банан бананом, а внутри - облепиха нечто кисло-сладкое, желеобразное, распадающееся на зёрна. Крутая вещь.

Кстати, большой супермаркет El Super есть на площади Армас, работает с 8.30 до 22.00, в воскресенье с 9.00 до 20.00. Тумбо - 8 соль/кило, опунция - 7 соль/кило, вино от 15 соль за 0,7 л. Цены на всё остальное тоже вполне умеренные.

Вулканы в Арекипе видны практически из любой точки города. Их там три: Чачани (6075 м), Мисти (5825 м), Пичу-Пичу (5664 м). Ближе всех к городу - Мисти, за последние 100 лет проявлял слабую активность пять раз, последний раз это было в 1985 году. Восхождение на Мисти занимает два дня, это вполне реально и, скорее всего, незабываемо. Да и мысль, что инки приносили человеческие жертвы своим богам на вулканах, очень сильно будоражит воображение. Но мы были в Арекипе меньше двух дней, а потому променяли вулкан Мисти на каньон Колка и кондоров с трёхметровым размахом крыльев!

Источник фото lechaudrondevulcain.com

Кстати, в одном из арекипских музеев, а именно в Музее Андских Сокровищ (la Merced, 110. Arequipa) хранится мумия одной из таких жертв! Это мумия девочки Хуаниты, известной как «Ледяная Дева». Её нашли завёрнутой в ткань из шерсти альпаки вблизи кратера вулкана Ампато в 1995 году (в 100 км к северо-западу от Арекипы, высота 6288 метров).



Источник фото portal.andina.com.pe

Вообще, судя по этой карте достопримечательностей, в Арекипе вполне можно жить месяц, с удовольствием разъезжая по её окрестностям :)

Арекипа, кстати, находится на высоте 2335 метров, и дышать здесь намного легче. Ни в какое сравнение с душегубами - Куско и Пуно :))

Все водители и гиды начинают «молебен вулканам», как только въезжают в горы, а все склоны застроены так называемыми «апачитос» - пирамидками из камней. Индейцы считают, что Вулканы - тоже Боги и могут исполнять желания, проявлять милость и спасать жизни. Пирамидки строят так, чтоб их видели Вулканы, мы тоже приобщились к традиции. Причём сделали это на высоте 4910 метров. Ну, и ещё в парочке мест :)





В горах - снег, туман и холодина (бррр), а внизу - в Арекипе - праздник солнца, неба и ярких красок :) На таких вот перевалах с нулевой видимостью было откровенно страшно смотреть в окошко :))

Бесконечные ряды «апачитос» и единственная мысль: поскорей бы в город.

В Арекипе несколько смотровых площадок. Самой живописной считается Януара, мы дошли до неё пешком от площади Армас.

С неё, по идее, должны были видны все три вулкана, но день был слишком солнечный, вершины гор тонули в облаках и «древние божества, когда-то пыхающие огнём и пеплом» так и не показались нам в полной красе.

Но даже то, что мы видели урывками, над крышами средневековой Арекипы, в узких переулках и со старых мостов - приводило в волнительный трепет. Каково это постоянно жить в такой близости от вулканов, пусть даже и спящих?.. :) Да они точно притворяются.

В этих местах в XV веке обитали племена аймара, которые позже были завоеваны инками. И по одной из версий, название города произошло от словосочетания «Да, оставайся», сказанного инкой Майта Капаком своему солдату, пожелавшему остаться в этих красивейших местах. Белый город Арекипа вырос уже при конкистадорах в 1540 году. И гуляя по нему, мы уверенно перенеслись в Европу...

Восхитительная и белоснежная Пласа-де-Армас, от которой расходятся уютные улочки в колониальном стиле. В 2000 году весь исторический центр города был признан Памятником Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Фигурку трубача на фонтане Пласа-де-Армас местные любовно называют «Титутуруту», и она давно стала одним из символов Арекипы.

С крыши Кафедрального собора открывается чудесный вид на площадь, и туда можно подняться, если не приехать в страстную пятницу, как это сделали мы (но кто ж знал!).

По этой же причине мы не попали в легендарный монастырь Святой Каталины, хотя я так мечтала об этом. Нам просто сказали: «Что ж вы хотели, это Великая пятница. Приходите завтра, откроем!» Но мы не могли прийти завтра... Святая Каталина виновато улыбалась нам с ворот :)

К слову, монастырь Санта Каталина занимает порядка 20 тысяч квадратных метров и по сути является «городом в городе» - со своими улицами, церквями, площадями, фонтанами. Его улицы названы в честь крупнейших испанских городов: Бургос, Гранада, Кордова, Малага, Севилья и Толедо. Кордова - белый цвет и минимализм, Толедо – вулканический туф и узорные дверные проемы, Малага – ярко оранжевые стены, утопающие в зелени. Я так хотела всё это увидеть своими глазами! В общем, будете в Арекипе, передавайте привет ;)

Он даже при входе был таким красочным...





Закрытые двери монастыря высвободили уйму времени! Что позволило нам буквально погрузиться в белоснежное великолепие Арекипы, неспешно отобедать в одном из уютных ресторанчиков и собрать интересную коллекцию дверных молотков. Сейчас покажу некоторые, самые интересные...

Арекипа радовала на каждом шагу! Многочисленные белокаменные храмы с резными узорными фасадами, разноцветные шапки бугенвиллий на крышах домов, уютные внутренние дворики и какая-то звенящая тишина :)

Церковь Iglesia de la Compania – одна из старейших в Арекипе. И она всего в двух шагах от Пласа-де-Армас.

Белый, белый, белый город...

Даже полицейские в Арекипе выглядят парадно :)

Все жители города кичатся тем, что живут именно в Арекипе и называют себя не перуанцами, а арекипянами. И у каждого дома есть «Паспорт гражданина независимой Арекипы», не имеющий никакой юридической ценности, но являющийся предметом особой гордости.

Арекипу называют столицей перуанской кухни. И даже во время обычного бизнес-ланча есть все шансы попробовать какие-то интересные блюда. Причём цена удовольствия всего 15 соль (270 р.), в цену входит три блюда (салат, горячее и напиток). Андрей не стал экспериментировать и заказал какой-то овощной салат с травами-муравами, ломо сальтадо и фреш. Ломо сальтадо - это традиционное перуанское блюдо: тушёное мясо альпаки смешивают с помидорами, перцем, луком, жареным картофелем и соевым соусом. Подаётся с белым рисом. Фреш в Перу очень любят делать из папайи - самый ходовой напиток! Даже, если вас тошнит при одном только слове «папайя», вам принесут его с милой улыбкой и убедят, что это напиток богов :)))

Я заказала севиче и «Окопа Арекипос». Перуанский кулинарный хит Ocopa Arecipos выглядел малопрезентабельно, но был приятен на вкус (как не странно!) и кроме божественного картофеля включал в себя помидоры, оливки, сыр фета и соус на основе гороха черноглазого (есть и такой!), орехов неизвестного происхождения, сгущённого молока, чеснока и каких-то специй. Второй раз я вряд ли бы такое заказала, но было занятно. И, конечно же, блюдо сопровождал фреш из папайи :)))

И ещё в тему кухни, чистого четверга, страстной пятницы и всей пасхальной недели. Если в России Пасха практически не ущемляет прав атеистов, и города живут обычной жизнью, то в Перу вся неделя накануне Пасхи - это пик религиозной активности населения, сплошные шествия, церковные песнопения, народные гулянья и измененный график работы многих учреждений. У нас строгий пост на 49 дней до Пасхального воскресенья, а у них всё иначе - без уныния и скорби. Исключение Пепельная среда, которая в 2017 году пришлась на 1 марта, и Великая пятница, наступившая 14 апреля, эти два дня проводятся в тишине и строгости, и мясо под запретом.

А вот такую картину мы застали в Великий четверг на улицах Арекипы, вернувшись из каньона Колки (про него будет отдельный рассказ)...

По улицам тянулись бесконечные ряды столов. Из напитков - виноградная водка, чай и фреш из папайи, из еды - картошка, кукуруза, мясо и фрукты. Мы с трудом протискивались между рядами. Был такой большой соблазн накатить себе стаканчик писко, заказать румяный куй на шпажке и влиться в ряды перуанских католиков. Но постеснялись :)

На отдельных лотках продавались яблоки в карамели и у этого, скорее всего, был какой-то сакральный смысл :))

А ещё принят паломнический тур по церквям города: надо обойти все! Прямо из-за стола, стоящего у церкви, идёшь в неё, потом в другую и так, пока есть силы :) Никакого особого дресс-кода, никаких хоругв и святых отцов во главе колонны. Нас всё это очень удивляло. И забегая вперёд скажу, что в Пасхальное воскресенье мы проснулись под какие-то выстрелы. Тоже, должно быть, перуанская традиция :)

Из Арекипы реально не хотелось уезжать ♥ Один из приятнейших городов в Перу.

Продолжение следует.

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