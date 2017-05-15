Мачу-Пикчу. Затерянный город инков

Мачу-Пикчу - это собственно

и есть то место, ради которого мы соскочили с уютного дивана и отправились на край света - в Перу.

- Но если в случае с другими перуанскими достопримечательностями, всё можно сделать на месте экспромтом, то с посещением Мачу-Пикчу дела обстоят чуть сложнее. В затерянный город инков в день могут попасть только 2000 человек. Мысль, что мы перелетим через Атлантический океан, доберемся до Священной долины инков и... не увидим Мачу-Пикчу, была просто невыносимой. Поэтому за месяц до поездки мы начали «хакерские атаки» на официальный сайт департамента культуры Перу - www.machupicchu.gob.pe (только там билеты можно купить без переплаты и посредников). В марте 2017 года билет на Мачу-Пикчу стоил 152 соля, а с посещением соседней горы Уайна-Пикчу - 200 соль. Нами были сделаны две попытки купить билет. Первый раз деньги списались с карточки, до адресата не дошли и вернулись обратно через пару дней. Второй раз было ещё круче - успешная транзакция, подтверждение покупки, но никаких билетов,.. сайт взял и завис! В банке сказали, что на выяснение всех обстоятельство уйдёт месяц. Времени не было, мы полетели в Перу без всяких гарантий. Единственное, что я сделала - написала небольшое и слёзное сочинение на тему «Как нас ограбил департамент культуры Перу» и перевела его на испанский всемогущим гугл-переводчиком с целью разборок на месте :))) Наша дорога к мечте выглядела так: самолёт «Москва - Париж - Лима» (18 часов), самолёт «Лима - Куско» (1 час), маршрутка «Куско - Ольянтайтамбо» (1,5 часа), поезд «Ольянтайтамбо - Агуас-Кальентес» (1,5 часа), автобус «Агуас-Кальентес - Мачу-Пикчу» (15 минут). На первый взгляд, всё выглядело не гуманно. Но на форумах люди расписывали маршруты ещё чудовищнее, включая многочасовой поход по рельсам... Идти по рельсам совсем не хотелось. Поэтому мы заранее купили билеты на поезд - на официальном сайте перуанских железных дорог www.perurail.com (54 соля туда-обратно). Причём настоящие билеты надо было обязательно забрать, прилетев в Перу, в одном из их офисов, адреса прилагались. Распечатка с сайта билетами не считалась. Мы забирали в Лиме - в торговом центре «Ларкомар» (2-й этаж, найти не сложно). Это был наш первый успех на пути к Мачу-Пикчу :)

Добравшись до Куско, мы сразу же двинули в офис департамента культуры, чтобы как-то получить свои законные билеты. К счастью, моё сочинение на испанском возымело успех, женщина-индеец считала инфу с наших паспортов и нам выдали билеты. Самые что ни на есть настоящие! Это было счастье. К слову, билеты на Мачу-Пикчу предлагают в каждой подворотне, но адрес официальной кассы: Calle Garcilaso, Cusco, работает с 7.00 до 20.00 каждый день кроме воскресенья.

Оставалось найти маршрутку до Ольянтайтамбо :) В 6.00 следующего дня мы отправились в «гнездо маршруточников». Я распечатала прекраснейшую карту для его поисков. Нам надо было попасть в Ольянтайтамбо за полчаса до отправления нашего поезда, то есть в 7.55 :)

Проезд до Ольянтайтамбо - 10 соль с человека. Садимся. Маршрутка почти заполнена. По логике вещей, вот-вот поедем. Единственное, что настораживает - ни одного европейца и почти все спят. И тут начинается: как только заходит новый пассажир, водитель расталкивает одного из спящих и тот выходит! Как?! Да они все подставные! :))) В Перу, оказывается есть и такая профессия - пассажир-непассажир. В общем маршрутка набиралась ещё полчаса, не меньше. Но на свой поезд мы всё же успели.

Поезд порадовал. В стоимость билета входил лёгкий завтрак (чай-кофе, пряник и попкорн). На потолке вагона были обзорные окна - мы же ехали среди гор, которые «до самого неба!». А за окном бежала говорливая река Урубамба - от Ольянтайтамбо до Агуас-Кальентес, всю дорогу, никуда не сворачивая . Путешествие было очень приятным.

Агуас-Кальентес - это крошечный городок у подножия Мачу-Пикчу. Население всего 1600 человек. Полностью пешеходный. Добраться туда можно только по железной дороге. Другого сообщения нет. В городе ни одного автомобиля. Все грузы доставляются по железке и развозятся специальными рабами рабочими. Так что в Агуас-Кальентесе вполне можно встретить крадущуюся по улицам кровать...

...или мужика с тележкой, бегущего со скоростью 10-20 км/час. Такой переедет и глазом не моргнёт!

В Агуас-Кальентесе разрешено находиться только туристическим автобусам, которые возят заранее уставших на Мачу-Пикчу. Можно и пешком! Можно :) Но мы были не готовы к такому героизму. Тем более, что начался приветственный дождь, и дорога стала мерзкой и скользкой. Билет на автобус туда-обратно стоил 24$. Жаба, конечно, душила. Но так хотелось побыстрее оказаться на Мачу-Пикчу! :))

И вот по такому серпантину, под дождём, периодически зависая над пропастью, чтобы пропустить встречный автобус, мы забирались всё выше и выше - туда, где инки построили свой таинственный и неприступный «город в небесах» или «город среди облаков», как его называют.

Кстати, высота Мачу-Пикчу всего 2450 метров над уровнем моря, так что после Куско с его 3500, мы чувствовали себя почти птицами - не было абсолютно никакой горняшки. Только ощущение крыльев за спиной! :) Когда мы наконец поднялись, город и впрямь выглядел затерянным...

Улицы и постройки будто тонули в кисельных облаках. И только изредка ветер стягивал это облачное одеяло, и шептал нам: «Вот ваш Мачу-Пикчу. Любуйтесь».

12 тысяч километров, другая сторона света, 8 часов разницы во времени, столько усилий и увидеть только краешек горы в тумане? Обидно же. И вот тут начались чудеса. Солнце, зависшее в бескрайнем туманном море, подобно большой рыбе, вдруг начало глотать облака - одно за другим :)

Уже через час Мачу-Пикчу был виден, как на ладони.

Город был построен инками в XV веке, он тянется на 8 километров и точно по гигантским ступеням спускается по склону горы. Мачу-Пикчу - это название горы, в переводе с кечуа - «старая гора». Как назывался сам город, никто не знает. Но сейчас его именуют по названию горы. По легенде, Мачу-Пикчу был покинут инками через сто лет после постройки, конкистадоры только начинали свои масштабные завоевания в Латинской Америке. Инки были сильны в пророчествах, так что как только они почувствовали «запах смерти», прихватили золотишко и в одну ночь исчезли. Город простоял в полном забвении 400 лет. Конкистадоры так и не нашли дорогу туда.

Инки! Реконструкция. Источник фото terra-z.com.

Мачу-Пикчу долгие годы обрастал легендами и амбициями археологов. Его мечтали найти все! Больше других повезло американскому профессору Хайрему Бингхему и его команде. В июле 1911 года в ходе экспедиции по изучению Анд, они остановились на ночлег в одной из индейских хижин. Маленький сынишка хозяев был потрясён - он видел такие высоких и белокожих людей впервые! Мальчик не отходил от Бингхема ни на шаг и тот подарил ему блестящую монетку в один соль. На радостях пацан сдал целый город :))) Весь мир узнал дорогу в Мачу-Пикчу, а Бингхем нагло вывез 5 тысяч артефактов в США. Хорошо хоть камни остались на месте.

От посторонних глаз город был скрыт тропическим лесом. И самая первая фотография была такой.

Это фото сделано уже в 1913 году. Источник www.nationalgeographic.com.

«Священная скала» повторяет контур гор, которые за ней (облака, увы, не дали нам это увидеть) и... слегка напоминает спящий куй (морскую свинку). Учёные говорят, что эта скала - что-то типа дорожного столба, обозначающего северную окраину города и путь на Уайна-Пикчу (новую гору), но мистики утверждают, что за камнем портал с сильнейшей энергетикой, в который когда-то и шагнули все жители города... :))) Мы, на всякий случай, решили за камень не заходить. На Уайна-Пикчу тоже можно подняться. Правда, лимит - 400 человек в день и билеты надо покупать заранее.

Уайна-Пикчу - это самый высокий пик в черте города. Ближний к ней район считался элитным. Здесь находился дворец Верховного инки Пачакутека, все главные храмы, обсерватория, центральная площадь, каскадные фонтаны и дома знати.

Судя по найденным изображениям, Пачакутек был блажен и безобиден :) Хотя история приписывает ему и масштабный захват земель, и хладнокровную казнь родного брата. Даже имя Пачакутек переводится с кечуа как «изменивший мир». А именами инки просто так не разбрасывались! А вот в то, что он с таким лицом мог смотаться в портал за Священной скалой при первой же опасности - верю.

Инки были гениальными каменщиками. Они построили город без использования раствора, при этом камни идеально подогнаны друг к другу (так называемая полигональная кладка). Кроме того учёные обнаружили, что у некоторых зданий уникальная конструкция: при землетрясении их камни сдвигаются в разные стороны, а потом возвращаются на место, спасая здания от разрушения. Это вообще что-то из разряда фантастики!

А есть стены, между камнями которых и монетку не просунешь :)

Судя по археологическим находкам, Мачу-Пикчу был богатым городом. Его жители возделывали высокогорные сады-огороды, делали вино, занимались ткачеством, охотились, врачевали, изучали звёздное небо, предсказывали погоду. ...Ну, и конечно же, приносили жертвы древним богам.

Храм трёх окон, смотрящих на восток (так его тут называют). Почему трёх? Возможно, во имя трёх самых почитаемых инками богов - Солнца, Луны и Ветра.

Перед храмом стоит инкский ступенчатый крест - чакана. Он зарыт в землю ровно на половину и ориентирован так, чтобы на восходе в день летнего солнцестояния тень легла точно в подножие, образуя с верхней надземной частью полную фигуру чаканы (на фото почти идеально). У чаканы столько смыслов, что я не берусь во всё это углубляться :))) В её простых формах - все жизненные ценности, все тотемные животные и все энергетические миры цивилизации инков. Кроме того она хранит ответ на вопрос: «В чём смысл жизни и вообще?». И для инков этот ответ очевиден: в любви, знании и труде. Источник фото с тенью wikimedia.org.

Изображение чаканы присутствует в Перу повсюду - в архитектуре, узорах ковров, украшениях, посуде. Иногда даже окна домов в форме чаканы :) Она как напоминалка: «Живи так, как учили и завещали предки».

В этой же части Мачу-Пикчу храм Солнца, больше напоминающий башню принцессы.

А рядом с ним каскадные фонтаны :) В сезон дождей, возможно, здесь реально водная феерия, но нам хватило и этого, чтобы оценить саму задумку.

Храм Кондора. Каменные крылья вразлёт, перед входом большой камень, напоминающий голову птицы, в котором сток для крови. Хищный храм :)

Дом в котором жили «невесты Солнца» - избранные девственницы, на кечуа - акльи. Это самые красивые девушки империи - наложницы Верховного инки, его сыновей и вельмож (по остаточному принципу). На полу дома необычные круги с углублением. Это водяные зеркала. Говорят, для наблюдения за светилами.

Священный многоугольный камень Интиуатана, что в переводе с кечуа означает «место, где привязано солнце». Средневековая обсерватория инков, солнечные часы и место особой силы. Раньше к нему можно было прикоснуться руками, чтобы зарядиться энергией Солнца, но после съёмки рекламы пива Cusquena в 2000 году, когда на камень упал 450-килограммовый подъёмный кран, отколов от него кусок, Интиуатану отгородили от туристов.

Рядом с камнем стоит строгий охранник, который притворяясь, что спит, держит наготове отравленный дротик.

Инки использовали каждый метр горы, подстраиваясь под уже существующий рельеф.

А ещё при том, что по Мачу-Пикчу разгуливает большое количество туристов (2000 человек в день - это же ого-го какая цифра!), город устроен так, что не чувствуешь никакой толпы. Ну, если только в самом начале, где все ловят в объектив тот самый открыточный вид.

Но как только люди входят в главные городские ворота, они запросто теряются в лабиринтах среди высоких стен, находят уединённые уголки и остаются с городом инков почти тет-а-тет :)

Почему почти? Да потому что по улицам Мачу-Пикчу свободно разгуливают ламы! Ты можешь стоять в каком-нибудь уютном инкском дворике, и вдруг из-за угла бесцеремонно выйдет лама, тыкнет мордой в планшет, скажет пару слов на древне-ламском и начнёт лизать стену :))) Это очень смешно. Что-то типа «обырвалг», но с перуанским подвывертом. «Унетсяак-ужилопа».

А ещё на горе живут вискаши :) Втайне я, конечно, мечтала увидеть хотя бы одну, пусть даже издалека... И о, чудо! Вот же она :) На вид одновременно напоминает и кролика, и белку, и даже немного карликового кенгуру. Прыгает, кстати, тоже зачётно.

Горные вискаши (вискачи) - родственники шиншилл. Обитают в Перу, Боливии, Чили и Аргентине. Живут на высоте 2400-5000 метров. Питаются мхами, лишайниками и разными травами. Живут семьями в щелях между скал, очень любят селиться рядом с водой. Поэтому на Мачу-Пикчу вискаши тусят недалеко от каскадных фонтанов :)) И они такие, такие! Ну в общем у меня слов нет, какие они мимимишные.

Шельма...

И их там много! ♥

В плане ботаники затерянный город инков тоже нашёл чем удивить :) Каллы, орхидеи, стрелиции и множество других диковинных цветов, растущих вот так запросто - на тропинках и среди камней.

Мачу-Пикчу был включён в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в 1983 году, а в 2007 году назван Новым чудом света. Кстати, именно ЮНЕСКО выступило против строительства канатной дороги в этих местах, а недавно предложило сократить количество гостей Мачу-Пикчу до 800 человек в день и повысить цены на билеты. Да они с ума сошли!

Мы провели на Мачу-Пикчу целый день и спустились в Агуас-Кальентес на самом последнем автобусе - в 17.00. А там - в городе под облаками, среди каменных стен и бархатных вершин, разрисованных заходящим солнцем, осталась часть наших мыслей и чувств. Магия места оказалась даже сильней, чем я предполагала ♥

Ещё в России мы решили, что не будем спешить на последний поезд, а переночуем здесь, у подножия великой горы - в Агуас-Кальентесе, и забронировали номер в гест-хаусе. Мне, кажется, даже по перуанским меркам - гест-хаус был «ноль звёзд». Окно выходило в шахту лифта, в комнате попахивало хлоркой, заявленного вай-фая не было, лампочка напоминала мне умирающего светлячка, а хозяйка Порес-Торес-Марина на всё только разводила руками. Единственный плюс - цена (1,5 тыр. за 2-местный номер). Но выбора у нас реально не было, при таком-то наплыве туристов. С другой стороны, все эти бытовые неудобства с лихвой компенсировал день, проведённый в самом волшебном месте на Земле! ♥ Да и сам Агуас-Кальентес оказался милейшим городком.

Центральная площадь со статуей Пачакутека - самое тусовочное место в городе. От неё идёт единственная улица имени того же Пачакутека. На ней множество маленьких ресторанчиков. Мы успели проверить только один - El Manu Restaurante Pizzeria (Av. Pachacutec 709). По десятибалльной системе - десять! Ну не зря же у него чакана над входом :))

В меню полно традиционных блюд, цены неадекватные (но это Перу! и мы уже привыкли). Указаны в солях (умножаем на 18, чтобы оценить, сколько это в рублях).

Я заказала Рокото Реллено (ела в Перу его дважды). С виду обычный красный болгарский перец... Но не верьте! На практике это острый стручковый перец рокото. Он раз в 10 острее халапеньо в сыром виде, а в варёном неожиданно теряет свои «термоядерные» свойства :))) Перец фаршируют обжаренным мясом альпаки и омлетом, а сверху надевают небольшую «шляпку» из белого плавленого сыра, после чего запекают. Это очень вкусно! Мои реверансы шеф-повару :)

В Агуас-Кальентесе не так уж и много развлечений. Понятно, что в доме Порес-Торес-Марины каждый вечер кино, вино и домино, но хотелось-то большего. Термальные источники (а они там есть! достаточно дойти до конца улицы) мы посещать отказались. Вход стоит 20 соль, а для местных около трёх, поэтому они используют их в качестве общественных бань. Источник фото gardkarlsen.com.

Мы нашли себе другую забаву. Оказалось, что в 2015 году в Агуас-Кальентес началось масштабное благоустройство, в рамках которого у реки Урубамбы появилась набережная, а в самом городе около двух десятков скульптур, рассказывающих истории из жизни инков и воспевающие богов. Вот их мы и решили поискать в свете фонарей.

Реку Урубамбу инки, кстати, считали продолжением Небесной реки. В их легендах по ночам Солнце продолжало свой путь под Урубамбой и набиралось сил, попивая её воды. Зимой, когда воды было мало, Солнце остывало :)

Скульптуры «разбросаны» по всему городу. Причём сделано всё по законам древних инков - органично и в уже существующем ландшафте. К примеру, лежал огромный дикий камень, пришёл мастер... и камень тут же приобрел черты Пачакутека :)) с кустами на макушке. Ну, круто ведь!

Один из мифов инков рассказывает про то, как бог-путешественник Кунирайа Виракоча, покровитель луны и беременных, угостил богиню-девственницу Кавильяке плодом лукумы... Со слов Кавильяке, дальше всё было, как в тумане. Ну, а потом родился ребёнок. Разгневанный Виракоча (бог всего и всех) обратил падшую богиню в камень вместе с ребёнком у самого синего моря :)

А эта скульптура носит название «Поцелуй богов». В кадре - бог Солнца (Инти) и богиня Луны (Мама Кильа). Когда день соприкасается с ночью, окрашивая небо в миллион оттенков, мы говорим: «Закат!», а инки: «Поцелуй богов...» Романтики.

Пачамама - богиня плодородия и покровительница урожая. Она же ответственна и за землетрясения. Считалась у инков одной из самых мудрых и почитаемых богинь.

Инки осуждали распутство. Согласно одной из легенд, они как-то убили деревенскую потаскушку, а её тело разрезали пополам (чтоб другим неповадно было!). Неожиданно из тела вырос куст, приносящий счастье и дающий эффект виагры. Инки назвали растение «Мама Кока» - в честь богини счастья и здоровья. Изначально коку разрешалось жевать и втирать в член только мужчинам высшего сословия. Кстати, Мама Кока до сих пор контролирует с небес все постельные сцены ;)

А вообще половина скульптур посвящена теме любви и семейных ценностей. Вот эта так и называется «Семья».

Нашлась и часовенка, где можно обратиться к Пачамаме, Пачапапе и всем, кто может повлиять на жизнь и благополучие Агуас-Кальентеса :) его жителей и гостей.

Утром Порес-Торес-Марина приготовила нам какой-то дивный напиток с использованием перепелиных яиц. Должно быть свой фирменный писко сауэр «ноль звёзд». И мы, жизнерадостно позавтракав, сели в поезд и уехали в Ольянтайтамбо - навстречу новым приключениям ;)

Продолжение следует.

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