Когалым. Западно-Сибирский вояж

Дмитрий Койда Как выглядит апрель в Когалыме? Иногда, как самая настоящая зима! О своих западно-сибирских приключениях рассказывает тульский путешественник ульский путешественник Дмитрий Койда. Если пропустили истории про Сургут Ноябрьск , то их можно найти по одному клику. А мы продолжаем...

«… все полагают, что на Руси жизнь скучна своим однообразием, и ездят отсюда за границу развлекаться, тогда как я утверждаю и буду иметь честь вам доказать, что жизнь нигде так не преизобилует самыми внезапнейшими разнообразиями, как в России. По крайней мере я уезжаю отсюда за границу именно для успокоения от калейдоскопической пестроты русской жизни и думаю, что я не единственный экземпляр в своем роде.» Николай Семёнович Лесков. «Смех и горе».

Поскольку одна из наших машин в этот день на трассе сломалась, в Когалым мы въехали немного позже планируемого времени — во второй половине дня.

Как это часто бывает у города есть обычный скромный указатель и другой, более примечательный и масштабный.

Здесь состоялась наша первая остановка и фотосессия.

В Когалыме размещены основные производственные мощности ОАО НК «Лукойл». Кстати, название компании, вернее её первые буквы это заглавные трёх городов: Лангепас, Урай, Когалым.

Появление города связано с открытием Повховского, Ватьёганского и Тевлинско-Русскинского нефтяных месторождений в Западной Сибири в 1971 году.

Годом основания Когалыма считается 1975 год. Тогда он назывался посёлок Когалымский. Уже в 1978 году была добыта первая тонна нефти.

Когалым быстро развивался, в 1981 году был сдан в эксплуатацию первый кирпичный пятиэтажный дом, в 1982 году открыта первая аптека, а в 1988 году — первый кинотеатр «Янтарь».

15 августа 1985 года посёлку присвоен статус города окружного подчинения, а уже в следующем году вышел в свет первый номер городской газеты «Когалымский рабочий». Думаю, москвичам будет любопытно знать, что с 1991 по 1993 год главой администрации Когалыма был Сергей Собянин.

Сегодня население молодого сибирского города составляет 63 тысячи человек.

Здесь живут суровые парни и ездят на таких вот брутальных машинах.

Название города Когалым (хант. — коголым) в переводе с хантыйского языка означает «топь», «болото», «гиблое место». Но есть и другая версия — название из хантыйского кох, ког «длинный, долгий» и алынг «начало», что может быть осмыслено как длинный исток реки.

Я достал свой «достопримечательный список». Под номером один в нём значился монумент «Капля нефти».

В других источниках пишут, что название «Капля жизни». По смыслу для Когалыма это одно и тоже. Хотя ещё видел народное название «Слеза бюджетника».

Сам памятник и его скульптурные композиции очень классные.

Рассматривать можно со всех сторон.

Помню несколько раз я даже летал «Когалымавиа».

Это подарок городу в честь 10-летия Лукойла.

Данный монумент сыграл судьбоносную роль не только в этот день, но и благодаря ему вся наша поездка стала более памятной.

Подумать страшно, но мы могли просто быстро проехаться по ещё нескольким памятникам Когалыма и уехать дальше, но Миша спросил у женщины проходившей мимо о том, если что-нибудь сегодня интересного в городе и в шутку добавил, что хорошо бы увидеть оленей. Женщина спокойно сказала: «недалеко отсюда сегодня проходит праздник, там вы как раз оленей и увидите». Мы быстрее прыгнули в машину и пулей помчались в указанное место. Оказалось, нужно оставить машину и около километра проехать на бесплатном автобусе к городскому пляжу. Как только мы оказались перед сценой я понял, что нам невероятно повезло. Раз в год здесь проходит «День Оленевода».

К сожалению, мы попали сюда под самый занавес и пропустили всё самое интересное, но при этом были счастливы, ведь не ожидали вообще увидеть нечто подобное в этой поездке.

Праздник коренных народов Севера, посвященный смене оленьих пастбищ с зимних на летние, проводится с 2004 года и по праву является визитной карточкой Когалыма. В 2017 году он проходил 8 апреля.

На основном снежном пространстве народ ещё по домам не разошелся. Лично я впервые в жизни так близко наблюдал домашних северных оленей.

За 100 рублей с человека мы смогли прокатиться на оленьих упряжках и получит эйфорические эмоции.

Вот наша первая группа: Рома, Нина и Надя.

А это уже я с Алексеем практически дышим в спины оленей. Почти как в песне: «и уносят меня, и уносят меня в звенящую снежную даль, три белых оленя, эх, три белых оленя: февраль, март и апрель!

Только один из нашей группы традиционному, не скоростному виду транспорта, предпочёл современный.

Вот он наш погонщик (в зеленом) готовится к очередному сторублёвому кругу. Я знал, что по размерам домашние олени меньше диких, но всё-равно удивился насколько колоссальная разница.

До сих пор для жителей региона этот олень является единственным домашним животным, с которым связана их жизнь и благосостояние. Он для них и транспорт, и материал для жилищ, одежда, и пища.

В таёжных районах на оленях ездят верхом. Чтобы не поломать спину животного, садятся ближе к шее. В тундре и лесотундре их запрягают в нарты (зимние или летние) наискось тройками или четвёрками. Для перевозки одного человека запрягают одно животное.

Олени это безусловно природное чудо, которое мы встретили, но более значимым событием было этнографическое знакомство с малочисленными народами России: ханты и манси.

Когда-то хантов и манси — называли остяками. Географически слово «остяк» точно обозначало хантов как людей, населяющих берега Оби.

Обь на языке хантов — Ос. А ещё хантов и манси (кстати, и то, и другое слово в переводе означает «человек») принято было называть обскими уграми. Земли же, на которых поселились племена, имеют общее название — Югра. Сейчас и сам округ именуют так: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Ханты и манси — угорская ветвь финно-угорской языковой группы. Дальней их «родней» являются финны и мордва, а более близкой — венгры. И те, и другие изначально были кочевниками в степях Западной Сибири, но в ходе переселения народов часть угорских племен ушла от новых врагов на север, в болота нынешней Югры, а часть на запад, где и создали Венгерское государство.

Традиционная религия — шаманизм (до XV века), православие (начиная с XV века и по настоящее время).

Традиционная культура народов севера складывалась на протяжении веков и была максимально приспособлена к природным условиям их обитания. Все земли и сейчас разделены на родовые угодья, принадлежащие родовым племенам.

Принарядившись в яркие, расшитые бисером одежды (вся одежда изготавливается вручную), аборигены не только участвуют в традиционных состязаниях, но и ведут активную торговлю.

Для гостей праздника организуют выставку-продажу сувенирной продукции, национальных поделок, одежды и обуви, изготовленной из оленьего меха и шкур. Одни предлагают модницам украшения из бисера, различные поделки из бересты; вторые — чучела лесных обитателей, третьи — оленину и рыбу.

Желающие окунуться в атмосферу быта народов ханты, могут ознакомится с внутренним убранством хантыйского чума, попробовать блюда национальной кухни.

До нашего приезда здесь проходили соревнования с ценными призами. На шее у некоторых мужчин я видел медали. Главный приз — снегоход.

Кто-то из папаш отдал своему ребёнку медаль за второе место.

Для детей ханты и манси этот праздник тоже событие. Родители ведь точно побалуют их городскими сладостями.

Смотрите какая красотка с сахарной ватой.

Мы тоже угостились, но только не карамельками, а шашлыком. Были так голодны после дороги и апрельских морозов, что пару кило мясо ушло за несколько минут. В это время на большие машины грузили последних оленей. Праздник закончился.

Около стоянки мы нашли ещё один памятник, на этот раз неожиданный, поскольку посвящён он не нефти, а группе Битлз. Подарок городу Когалым от «Сургутгазпром» в 2003 году.

В оленьих волосах, которые облепили нашу одежду, мы сели в единственную оставшуюся машину и довольные увиденным выехали в город Лангепас. Расстояние до него 197 км. Через полтора часа пути настало закатное время и мы поняли, что город удастся посмотреть только при электрическом освещении.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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