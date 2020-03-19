Променад по Балаклаве
Елена Свиридова и Андрей Илюхин
В этом году все дороги точно ведут не в Рим, а в Крым! Нашими гидами будут тульские х
удожники-фотографы Елена Свиридова
и Андрей Илюхин.
Всем здоровья, солнца, радости и гречки. Берите на заметку этот живописный маршрут и ярких вам впечатлений.
— Конечно, будучи в Севастополе, не посетить Балаклаву мы просто не могли. Так что поутру мы бодро шагали сонными улицами на площадь Лазарева, чтобы сесть на прямой автобус. Солнце Севастополя ласково гладило утренними лучами стены белого города, мигало в ветвях платанов. Впереди был новый чудесный день!
Автобус быстро домчал нас до Балаклавы, и вот уже мы на берегу уютной бухточки, и качаются на воде катера, кивают мачтами яхты, аппетитно пахнут рыбой кафешки. И словно бы сегодня Балаклава особенно яркая, фотогеничная, щедрая на цвета и композиции…
И не только нам так казалось! Обнаружилось вдруг, что вдоль воды — просто паломничество художников! Стоящих с этюдниками, сидящих, даже лежащих на каменных плитах!
Было не просто найти местечко, чтобы расположиться с комфортом, желательно в тени и на лавочке. Идеального места так и не нашлось, в итоге Лена уселась бочком на основание забора. Откуда тут же едва не была выдворена охранником. Дескать, забор и так разваливается. Лена приноровилась уже было пересесть прямо на землю, дабы не крушить забора, но охранник внезапно сменил гнев на милость. Буйно веселящиеся вокруг Лены многочисленные котята норовили нырнуть то в растворитель, то в палитру с красками — думали, глупенькие, что раз разложены пакеты, то обломится вкусненького. Гадкий запах растворителя их никак не вразумлял. Рядышком у воды обосновался художник с этюдником, пришёл к Лене полюбопытствовать на её работу, а потом она ходила к нему, и они немного пообщались за художественное житьё-бытьё.
С окраины мыса можно полюбоваться морским простором, а заодно и чайку попить… Кто-то рисует, а кто-то гуляет.
Компания воссоединилась у ворот городского пляжа. Кроме Лены, никто авантюрной затеи искупаться не поддержал. Тем паче что Лена, вполне в своём духе, ухитрилась выбрать для купания именно те полчаса, когда солнце нырнуло в приплывшую со стороны моря облачность. И оказалось вдруг, что над пляжем — серая мгла, и плещется под ступенями берега неприветливая свинцовая вода, а в глубине бухты — синее небо и яркие краски. Лена упрямо нырнула сперва в раздевалку, а затем — и в воду, и даже немного поплавала под одобрительные реплики компании. А на берегу тем временем проснулись спящие клубком котята и их роскошная трёхцветная мама, и мы умилялись, глядя как мальчишка лет девяти кормит кошек сосиской. Да и самим нам было самое время поесть!
В Балаклаву возвращалось солнышко! И мы задумали продолжение прогулки — вверх, к началу тропы на Бочку. Просто так, полюбоваться видами, понежиться на солнышке! Лена неожиданно для себя приглядела замечательный сюжет с солнечным сиянием — как раз с видом на то самое место, которое писала с утра. И сделала несколько кадров, чтобы непременно написать потом картинку.
Мы начали восхождение по знакомой дорожке, которая теперь называется Большой Севастопольской тропой. И солнечная дымка была чудесна, и окрестные горы, и бухта внизу. И кошки, конечно же, обязательное украшение Балаклавы! Так шли мы и шли, а над нами светились солнечными цветами горы, и плавящаяся в солнечном мареве панорама внизу не отпускала взгляда, и величественно плыли над ней башни Чембало… И когда проходили мимо колоритного дома, где всегда встречали нас разномастные кошки — увидели на границе земли и неба, в волшебном контрсвете, неподвижный ушастый силуэт. Кошка сидела над обрывом, и неподвижно глядела куда-то в солнце…
Мы обошли гору с крепостью, и остановились на пятачке перед подъёмом. Здесь разбегались тропки — одни наверх, к Бочке Смерти, другие траверсом по склону горы — к дальним пляжам. Белые ниточки тропок разрисовывали горы, а внизу плескалось море. Было безветренно и здорово. И мы уселись прямо на краешке тропы, свесили ноги вниз по склону, и расчехлили рюкзаки. У нас были с собой свежекупленные внизу пиво и рыба, и мы намеревались устроить в честь этого замечательного места и замечательного дня маленький пир!
На запах и шелест пакетов из солнечного пространства тут же соткался чёрно-белый пятнистый котик. Уже не котёнок, ещё не кот. Подросток, с соответствующим темпераментом и наглостью. С пятном на носу, делающим морду чудноватой, с одуряюще-мягкой шёрсткой, пахнущей теплом и пылью. Это чудо природы истоптало нас с ног до головы, обмурчало, обтёрлось, было обглажено, угощено, учёсано, неоднократно извлечено из рюкзаков при попытке внедрения — и в конце концов умурчалось на руках, урча как добротный трактор.
Когда из-за горы выплыла дымчатая панорама вечерней бухты, Лена решительно бухнулась на землю у тропы. Что выйдет то выйдет, но попытаться стоит! Хочется унести с собой этот кусочек вечера! И она вытрясла на траву краски и захваченную на всякий случай с собой маленькую грунтованную картонку.
Пока Лена писала очередной этюд, мы успели пройти до начала набережной, по пути постояв в толпе зевак, наблюдающими за работой киношников в прибрежном кафе. Но у этих киношников было не очень интересно, а вот у «Золотого символа» действо было поожвлённее. Там снимали какую-то сцену в автомобиле. При этом режиссёр взирал на мониторы и происходящее со второго этажа ресторана, командуя оттуда процессом; ассистенты вручную качали машину, имитируя её движение, а оператор, засунув камеру в окно дверцы, снимал героев на заднем сиденьи. В какой-то момент мы даже разглядели актёра, порадовавшись его узнаваемости — это был Артём Ткаченко. Позже Инстаграм даже выдал его фотку из Балаклавы.
Щедрое солнце этого дня и из-за гор продолжало дарить пространству свой свет. И вся бухта светилась розовым, будто и впрямь свет пролили в воздух словно диковинную невесомую пыльцу, и она висела вокруг и сияла. И пока мы шли вдоль набережной, свет этот мерцал и мерцал, понемногу делаясь из розового сиренево-лиловым, и казалось, что весь мир мы видим сквозь цветной фильтр…
Когда мы добрались до автобусной остановки, на Балаклаву опустились наконец сумерки, и как-то очень быстро стемнело. Делалось прохладно, ласковое тепло этого дня улетучивалось вместе с волшебным светом. И мы очень обрадовались пришедшему автобусу. Домой, в Севастополь!
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