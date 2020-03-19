Променад по Балаклаве

Автобус быстро домчал нас до Балаклавы, и вот уже мы на берегу уютной бухточки, и качаются на воде катера, кивают мачтами яхты, аппетитно пахнут рыбой кафешки. И словно бы сегодня Балаклава особенно яркая, фотогеничная, щедрая на цвета и композиции…

И не только нам так казалось! Обнаружилось вдруг, что вдоль воды — просто паломничество художников! Стоящих с этюдниками, сидящих, даже лежащих на каменных плитах!

Было не просто найти местечко, чтобы расположиться с комфортом, желательно в тени и на лавочке. Идеального места так и не нашлось, в итоге Лена уселась бочком на основание забора. Откуда тут же едва не была выдворена охранником. Дескать, забор и так разваливается. Лена приноровилась уже было пересесть прямо на землю, дабы не крушить забора, но охранник внезапно сменил гнев на милость. Буйно веселящиеся вокруг Лены многочисленные котята норовили нырнуть то в растворитель, то в палитру с красками — думали, глупенькие, что раз разложены пакеты, то обломится вкусненького. Гадкий запах растворителя их никак не вразумлял. Рядышком у воды обосновался художник с этюдником, пришёл к Лене полюбопытствовать на её работу, а потом она ходила к нему, и они немного пообщались за художественное житьё-бытьё.

С окраины мыса можно полюбоваться морским простором, а заодно и чайку попить… Кто-то рисует, а кто-то гуляет.

Компания воссоединилась у ворот городского пляжа. Кроме Лены, никто авантюрной затеи искупаться не поддержал. Тем паче что Лена, вполне в своём духе, ухитрилась выбрать для купания именно те полчаса, когда солнце нырнуло в приплывшую со стороны моря облачность. И оказалось вдруг, что над пляжем — серая мгла, и плещется под ступенями берега неприветливая свинцовая вода, а в глубине бухты — синее небо и яркие краски. Лена упрямо нырнула сперва в раздевалку, а затем — и в воду, и даже немного поплавала под одобрительные реплики компании. А на берегу тем временем проснулись спящие клубком котята и их роскошная трёхцветная мама, и мы умилялись, глядя как мальчишка лет девяти кормит кошек сосиской. Да и самим нам было самое время поесть! В Балаклаву возвращалось солнышко! И мы задумали продолжение прогулки — вверх, к началу тропы на Бочку. Просто так, полюбоваться видами, понежиться на солнышке! Лена неожиданно для себя приглядела замечательный сюжет с солнечным сиянием — как раз с видом на то самое место, которое писала с утра. И сделала несколько кадров, чтобы непременно написать потом картинку. Мы начали восхождение по знакомой дорожке, которая теперь называется Большой Севастопольской тропой. И солнечная дымка была чудесна, и окрестные горы, и бухта внизу. И кошки, конечно же, обязательное украшение Балаклавы! Так шли мы и шли, а над нами светились солнечными цветами горы, и плавящаяся в солнечном мареве панорама внизу не отпускала взгляда, и величественно плыли над ней башни Чембало… И когда проходили мимо колоритного дома, где всегда встречали нас разномастные кошки — увидели на границе земли и неба, в волшебном контрсвете, неподвижный ушастый силуэт. Кошка сидела над обрывом, и неподвижно глядела куда-то в солнце… Мы обошли гору с крепостью, и остановились на пятачке перед подъёмом. Здесь разбегались тропки — одни наверх, к Бочке Смерти, другие траверсом по склону горы — к дальним пляжам. Белые ниточки тропок разрисовывали горы, а внизу плескалось море. Было безветренно и здорово. И мы уселись прямо на краешке тропы, свесили ноги вниз по склону, и расчехлили рюкзаки. У нас были с собой свежекупленные внизу пиво и рыба, и мы намеревались устроить в честь этого замечательного места и замечательного дня маленький пир! На запах и шелест пакетов из солнечного пространства тут же соткался чёрно-белый пятнистый котик. Уже не котёнок, ещё не кот. Подросток, с соответствующим темпераментом и наглостью. С пятном на носу, делающим морду чудноватой, с одуряюще-мягкой шёрсткой, пахнущей теплом и пылью. Это чудо природы истоптало нас с ног до головы, обмурчало, обтёрлось, было обглажено, угощено, учёсано, неоднократно извлечено из рюкзаков при попытке внедрения — и в конце концов умурчалось на руках, урча как добротный трактор.